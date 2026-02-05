《情常在》本報於前日（2日）報道，有讀者在西貢廖家祠發現一隻年紀老邁的狗狗，危站馬路附近，懷疑狗狗是被遺棄。雖然狗狗有晶片，但所登記的號碼已經失效，更發現狗狗原來已達17歲之齡。遲暮之年的老狗，本來尋找領養猶如天方夜譚，但人間有情，曾經照顧過多隻被棄養的老狗「兩母子」版主Bobo，決定領養這狗狗，今日已接她回家，表示願意照顧這狗狗走最後一段旅程。

讀者Alison日前在西貢廖家祠發現非常年老的狗狗，狗狗視力頗差，不太看得清楚前路，身上並沒有任何頸圈，身體非常瘦弱，指甲很長，她向附近居民查詢均無人認識該狗狗。她隨即向漁護署了解，經署方回覆指狗狗已17歲，晶片登記名字叫Forgive，但晶片主人電話已失效，所以無法聯絡上主人。Alison無奈只能暫託兩日，並透過本報呼籲，盼望能為這隻狗女尋找暫託或領養，好讓狗狗能夠安享晚年。

廣告 廣告

為狗狗找到領養並非易事，結果這隻17歲狗婆婆卻成功獲得好心人願意照顧她終老。Bobo是Facebook「兩母子」專頁版主，她曾多次為無家的或被棄養的狗狗做託媽，亦曾領養不同的年紀老邁的狗狗。

Bobo表示知道狗狗處境，也感到狗狗很需要她幫助，於是決定領養她。她坦言：「17歲已經唔簡單，加上仲要係無好好照顧。如果不救她，她可能很快難以活下去。救左雖然狗狗都未必活很久，但我們盡做啦！」她今日和丈夫及兒子全家一起出動，一同迎接了這狗婆婆回家。她更為這狗狗改名為「老太婆」。

Bobo坦言老太婆真的非常年老及瘦弱，她雖然是一隻大唐狗，但卻骨瘦如柴，體重僅得十公斤，她的後腿無力，勉強才可以站起身，大小二便失禁。她估計老太婆已長期無被人好好照顧，所以連指甲長至打圈，也沒有處理。

由於老太婆視力差，Bobo說她不肯自己飲水，但幸好她有生存意志，還肯進食。或許年老有病之時，頓被棄養及需短短幾天內轉換新環境，Bobo說老太婆也心情不太好，也有點脾氣，但Bobo說他們一家也會接受，希望讓老太婆有個好好棲息之處。如果老太婆原主人一直沒有再出現，她也願意一直照顧她。

但願更多人願意在動物危急時，伸出援手，領養無家的動物。

相關報道：

17歲老狗疑被棄西貢廖家祠 急尋好心人暫託

17歲老狗獲好心人救起，但需急尋領養。

Bobo決定照顧17歲老狗狗，並全家一同前往迎接狗狗回家。

Bobo的兒子也親親這新成員。

老太婆非常年老，幸好她仍肯進食，有求生意志。

Bobo為老太婆添置了一個舒適的位置，好讓她可以安心入睡。

為免上班及上學時間無人在家，Bobo漏夜安裝了家居攝影機，觀察老太婆的情況。

The post 人間有情！17歲老狗疑被棄西貢廖家祠獲領養 新主人：「願照顧她終老。」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.