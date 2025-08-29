人間有愛｜老闆娘突病倒昏迷，餐廳瀕臨倒閉！30名青少年自告奮勇，終助餐廳度過難關

人間有愛｜清晨5時半，天色尚帶點昏暗，大多數人依然沉醉在睡夢之中。但17歲的Acacia Kunkle已經準時抵達位於威斯康星州小城市Hudson的餐廳「Urban Olive & Vine」，有條不紊地準備一切，務求讓餐廳可準時開門營業。

編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：KARE11

人間有愛｜老闆娘突病倒昏迷，餐廳瀕臨倒閉！30名青少年自告奮勇，終助餐廳度過難關

早上8時，「Urban Olive & Vine」準時拉起捲閘，迎來一位位朝氣勃勃的客人。走進餐廳，幾乎所有職員都只是中學生的年紀。有些人不禁會問：餐廳只靠這群十多歲的青少年，真的運作得到嗎？然而「Urban Olive & Vine」的一切也是井井有條，日復一日地運作着，為每一位客人獻上美食。

早上8時，「Urban Olive & Vine」準時拉起捲閘，迎來一位位朝氣勃勃的客人。

故事要從2018年說起。當年Carol和Chad兩夫婦接手了「Urban Olive & Vine」，Carol特別喜歡聘請十多歲的青年到餐廳工作，希望給予他們第一份工作，賺取工作經驗，培養責任感。Carol對這群青年愛護有加，不但照顧他們，也很信任他們。

2018年，Carol和Chad兩夫婦接手了「Urban Olive & Vine」，Carol特別喜歡聘請十多歲的青年到餐廳工作。

然而好景不常，去年9月Carol突然嚴重癲癇發作，在餐廳正中央倒下昏迷。她隨即被送到鄰近大城市明尼亞波利斯治療，但她卻一直昏迷，沒有甦醒的跡象。身為丈夫的Chad，經常都要驅車40公里到醫院照顧妻子。

「我本來打算放棄餐廳了。」餐廳頓時群龍無首，Chad自覺無力再兼顧餐廳業務，而他亦不想要求青年們承擔太多工作。但其中一名18歲的員工Lilly Benzer卻走出來說：我不會白白讓餐廳倒閉！Benzer的勇氣一呼百應，其他青少年都紛紛自告奮勇，告訴Chad可以幫助餐廳繼續營運下去。

「我本來打算放棄餐廳了。」餐廳頓時群龍無首，Chad自覺無力再兼顧餐廳業務。

於是這30個年青人便擔起重任，讓「Urban Olive & Vine」繼續屹立在Hudson市中心，在艱難的日子裏默默耕耘下去。他們合作無間，15歲的Joe Stephenson負責製作食物；16歲的Lainey Dombrovski負責採購；17歲的Tori Manikowski負責文書工作，每個人都各司其職，在老闆娘昏迷的時候，他們從未想像撇下一切不管。這群「Gen Z」成功扭轉了劣勢，讓Chad可放心照顧病重的愛妻。

30個年青人便擔起重任，讓「Urban Olive & Vine」繼續屹立在Hudson市中心。

不幸地，Carol最後也未能敵過病魔，年僅58歲。雖然如此﹐但這些年青人決定繼續經營餐廳，守住Carol辛辛苦苦經營下來的招牌。「我們就像一個大家庭。」Benzer說。

「沒有他們，餐廳早就結業了」老闆Chad哽咽地說。「他們就像成年人一樣，不但撐起了餐廳，還照顧了我。對我來說，他們就像我的親生子女。」

相信Carol在天之靈，都會感到欣慰。願「Urban Olive & Vine」能讓這一份愛延續下去，幫助更多有需要的青年。

相信Carol在天之靈，都會感到欣慰。

癲癇影響半億人，病因暫時未明

癲癇是一種腦部慢性非傳染性疾病，全球有約5,000萬名患者。癲癇發作時，身體某一部位或整個身體會短暫非自主地抽搐，有時甚至會導致意識喪失和尿便失禁，而症狀亦會反覆發作，難以根治。

癲癇患者往往有較多的身體問題（如與發作有關的骨折及擦傷）以及比例較高的心理疾病，包括焦慮和抑鬱症。癲癇患者的過早死亡風險比普通人高三倍，低收入和中等收入國家和農村地區的過早死亡率最高。

癲癇的病因暫時未明，但估計有以下6個原因：

產前遭遇腦損傷（如缺氧、出生時過輕）

先天性的腦畸形

頭部受重傷

導致腦部缺氧的中風

腦膜炎、腦炎、腦囊蟲病等腦部感染

腦腫瘤

癲癇發作能夠控制。高達70%的癲癇患者可透過適當使用抗癲癇藥物而達到零發作，並可在兩年沒有發作後考慮停用藥物。