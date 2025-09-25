樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
人類染色體融合的具體位置在重要 DNA 研究中被確認
科學家於 Stowers Institute for Medical Research 首次確定人類染色體斷裂和融合形成 Robertsonian 染色體的具體位置。這一發現解釋了一個長期存在的遺傳學謎團，並凸顯了重複 DNA 在塑造基因組方面所扮演的意外角色。這項研究由 Gerton 實驗室的博士後研究員 Leonardo Gomes de Lima 領導，研究結果顯示這些染色體融合是如何形成的，為何它們能夠保持穩定，以及被稱為「垃圾 DNA」的重複 DNA 如何在基因組進化中發揮關鍵作用。
根據 Stowers Institute 的研究員和研究生院院長 Jennifer Gerton 博士的說法，「這是首次有人顯示出這一確切的 DNA 斷裂點發生的位置，這為理解染色體如何進化開啟了全新的視角。」Robertsonian 染色體在每 800 人中約有一人擁有，雖然攜帶者通常健康，但這種融合可能增加不孕、流產或生下唐氏綜合症孩子的風險。透過確定這些融合的具體位置，研究人員表示未來能夠為攜帶者提供更清晰的指導。Gerton 說：「將來，我們可能能夠為攜帶者提供更好的基因諮詢和更多的選擇。」
為了揭示隱藏的斷裂點，研究團隊依賴於長讀取測序技術，這種技術使得分析重複 DNA 的片段成為可能，而舊有的測序工具無法處理這些片段。團隊通過將三條 Robertsonian 染色體與正常染色體進行比較，確定了在一個稱為 SST1 的重複 DNA 序列上存在一個一致的斷裂點。Gerton 表示，「這在任何物種中，包括人類，從未被展示過。」外部專家對這項研究表示，這是一項重要的進展。來自賓夕法尼亞大學的基因組科學家 Glennis Logsdon 博士表示：「這是一項具有里程碑意義的研究。」
Robertsonian 染色體的形成是由於兩條長臂的 acrocentric 染色體融合，而短臂則消失，這使得染色體數量從通常的 46 條減少到 45 條。Gerton 解釋說：「Robertsonian 染色體的形成是當兩條長臂融合時，短臂消失，這使得染色體數量變成 45 條，而這有時無法正常運作，可能導致不孕。」研究團隊發現，染色體 14 上的 SST1 方向使得染色體 13 或 21 能夠附著，產生的融合染色體幾乎保留了所有的遺傳物質。穩定性由於這些染色體雖然攜帶兩個著絲點（在細胞分裂中用作錨點），但只有一個是活躍的，這防止了錯誤的發生。
這項研究與國家人類基因組研究所和田納西州大學健康科學中心合作進行。Gerton 表示：「顯然這裡有一個故事，而這就是我們接下來計劃研究的內容。」這項研究的結果已發表在《Nature》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 5 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
胡國威專欄｜新盤交樓倉促有原因?
「交樓是否交得太倉促？」這個問題，在近日前往開箱新盤時，我不時反問自己。Yahoo 地產 ・ 6 小時前