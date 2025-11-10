人類為何愛吃辣？ 辣椒素激發大腦的「良性受虐」反應 科學家拆解如何令「痛」變成享受︱Yahoo

辣得流眼淚、冒汗，身體各種反應看似在「排斥」辣味食物，但不少人卻樂在其中。

【Yahoo健康】辣得流眼淚、冒汗，身體各種反應看似在「排斥」辣味食物，但不少人卻樂在其中。其實，辣的感覺並非味覺，而是一種由化學物質辣椒素（Capsaicin）引發的神經刺激。辣椒素原本是植物為防止哺乳類動物咀嚼種子而進化出的刺激物，它會直接作用於舌頭、喉嚨及皮膚的感覺受體，向神經系統發出「危險」信號，促使身體試圖排除這種「刺激」。

根據《衛報》報道，倫敦大學學院神經科學副教授 Liam Browne 指出，辣椒素會與人體內名為 TRPV1 的受體結合，該受體存在於負責感知痛楚的神經元中，當受到刺激時，就像「火警警報」被觸發，身體便會出現流眼淚、流汗、流鼻水等生理反應，這些都是身體試圖「驅逐」刺激物的表現。

體溫升至超過 42 度時亦會觸發

TRPV1 不僅會被辣椒素激活，體溫升至超過 42 度時亦會觸發，同樣被黑胡椒的主要成分胡椒鹼（Piperine）刺激，但反應較溫和。其他辛辣類食物如芥末、山葵及蘿蔔，則由 TRPA1 受體感應，而薄荷與低溫相關的清涼感則源於 TRPM8 受體。布朗指出，部分植物如「白角麒麟」（Euphorbia resinifera）內含有比辣椒素強約 1,000 倍的樹脂毒素（Resiniferatoxin），屬於極具危險性的化學物質。

早在公元前約 7000 年，墨西哥和中美洲的居民已開始食用辣椒，隨後辣椒於 16 世紀傳入歐洲。如今全球辣醬市場持續擴張，預料至 2030 年規模將達 50 億美元。

有些人對辣度的感應較弱

為何有些人天生愛吃辣？研究發現，不同人對 TRPV1 基因的變異會影響受體的啟動與關閉速度，有些人因此對辣度的感應較弱。此外，長期食辣亦會令受體逐漸「鈍化」，形成對辣的耐受力。

Browne 解釋，人類大腦會學習判斷哪些刺激是安全的。當反覆接觸辣味，身體對初期痛楚的反應會減弱，大腦則將其重新詮釋為「安全且可控制」的刺激，這種從痛苦轉為愉悅的轉變，是人們享受辣味的關鍵之一。他稱，這類「良性受虐」的快感機制與觀看恐怖電影、玩過山車相似，同樣涉及「控制痛楚」所帶來的心理滿足。

此外，吃辣會刺激身體釋放內啡肽，產生短暫的愉悅感。若一時受不了辣味，專家建議不要喝水，因為辣椒素是脂溶性物質，只能被脂肪分解。牛奶或乳酪可有效緩解辣感，而薄荷雪糕更可同時刺激清涼受體，令辣味大幅減退。