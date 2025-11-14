一人一花2025︱種植一串紅7大貼士＋所需用具全攻略

本年度「一人一花」計劃又開始了！今年種植的品種是「一串紅」，相信小朋友已陸續收到一串紅花苗。收到一串紅花苗後究竟有何準備？移植後花苗要如何護理、要幾時淋水、又可否曬太陽？一文分享一串紅8大種植貼士，即睇內文！

「一人一花2025」的植物是「一串紅」。（圖片來源：Shutterstock）

認識一串紅

一串紅（學名Salvia splendens），又名西洋紅或爆竹紅，屬唇形科（Lamiaceae）鼠尾草屬（Salvia），是多年生草本植物。一串紅原產於巴西，顏色鮮艷奪目，花期長，適應力強，故一串紅在世界各地廣泛用作園景之用。一串紅高30至90厘米，栽培品種有高有矮。一串紅看似一串串爆竹，所以又有「喜慶」的寓意；一串紅栽培品種花色繁多，除紅色外，還有紫、橘、粉紅、白色等，也有花萼與花冠顏色相異的雙色品種。

一串紅栽培品種花色繁多，除了單色，也有花萼與花冠顏色相異的雙色品種。（圖片來源：Shutterstock）

種植一串紅需要用具

．4-6吋花盆（需有排水孔）

．盆底碟

．培植土（即科學泥）

．盆底墊及盆底石（可用洋葱蒜頭袋、生果網代替）

．花釗

．水壺

．肥料（非必需）新手較適合使用緩解肥

種植一串紅7大貼士

1.種植位置：一串紅是開花植物，故需陽光充足的環境才能生長開花，最好在室外、陽台或窗邊生長。

2.理想溫度：一串紅生長適溫為15℃至30℃，香港氣溫普遍適合生長。

3.理想光照環境：一串紅喜歡陽光，長期光照不足會令葉片色澤變淡，甚至脫落。但光照過強卻會灼傷葉片，影響花色，故炎夏午間須適度遮陰。

4.所需水量：一串紅應栽種在排水良好的有機質土壤中。培植土壤不宜過濕，但要保持濕潤。太乾會導致一串紅鼠尾草掉葉，但一旦重新澆水，它很快就會穩定下來。

5.替一串紅施肥：每年春天給一串紅施灑一次水溶性含氮豐富的有機肥，宜將肥料用水稀釋後直接倒在土壤上。容器栽培的一串紅則需更頻繁施肥。

6.採集一串紅種子及繁殖：一串紅花期由秋末至翌年春末。一串紅種子為橢圓形細小堅果，成熟時呈深棕色。小朋友可在花朵中收集種子，用牛油紙或報紙包好，貯存在陰涼乾燥處備用。

7.修剪一串紅：一年修剪一串紅兩次，第一次在春天，清除冬天乾枯的部分；第二次在夏天，剪去早期開花時枯死的花梗，有助讓一串紅在5周內再開花。

盆底墊及盆底石，可用洋葱蒜頭袋、生果網代替。（圖片來源︰康文署示範影片截圖）

一串紅應栽種在排水良好的有機質土壤中。培植土壤不宜過濕，但要保持濕潤。（圖片來源︰康文署示範影片截圖）

預防一串紅病蟲侵害

一串紅在高溫潮濕環境下較易受病蟲侵害。常見病害包括立枯病及白粉病，而蟲害則有蚜蟲、蓟馬等。如發現一串紅有病蟲侵害，應立即除去受影響部分，並用殺蟲劑或殺菌劑。最佳預防方法是把一串紅放在陽光充足、通風及排水良好的環境中。適量澆水施肥，亦有利一串紅健康生長。

康文署一串紅種植示範影片

