黑色星期五優惠大合集！
一人一花2025︱種植一串紅7大貼士＋所需用具全攻略
本年度「一人一花」計劃又開始了！今年種植的品種是「一串紅」，相信小朋友已陸續收到一串紅花苗。收到一串紅花苗後究竟有何準備？移植後花苗要如何護理、要幾時淋水、又可否曬太陽？一文分享一串紅8大種植貼士，即睇內文！
認識一串紅
一串紅（學名Salvia splendens），又名西洋紅或爆竹紅，屬唇形科（Lamiaceae）鼠尾草屬（Salvia），是多年生草本植物。一串紅原產於巴西，顏色鮮艷奪目，花期長，適應力強，故一串紅在世界各地廣泛用作園景之用。一串紅高30至90厘米，栽培品種有高有矮。一串紅看似一串串爆竹，所以又有「喜慶」的寓意；一串紅栽培品種花色繁多，除紅色外，還有紫、橘、粉紅、白色等，也有花萼與花冠顏色相異的雙色品種。
種植一串紅需要用具
．4-6吋花盆（需有排水孔）
．盆底碟
．培植土（即科學泥）
．盆底墊及盆底石（可用洋葱蒜頭袋、生果網代替）
．花釗
．水壺
．肥料（非必需）新手較適合使用緩解肥
種植一串紅7大貼士
1.種植位置：一串紅是開花植物，故需陽光充足的環境才能生長開花，最好在室外、陽台或窗邊生長。
2.理想溫度：一串紅生長適溫為15℃至30℃，香港氣溫普遍適合生長。
3.理想光照環境：一串紅喜歡陽光，長期光照不足會令葉片色澤變淡，甚至脫落。但光照過強卻會灼傷葉片，影響花色，故炎夏午間須適度遮陰。
4.所需水量：一串紅應栽種在排水良好的有機質土壤中。培植土壤不宜過濕，但要保持濕潤。太乾會導致一串紅鼠尾草掉葉，但一旦重新澆水，它很快就會穩定下來。
5.替一串紅施肥：每年春天給一串紅施灑一次水溶性含氮豐富的有機肥，宜將肥料用水稀釋後直接倒在土壤上。容器栽培的一串紅則需更頻繁施肥。
6.採集一串紅種子及繁殖：一串紅花期由秋末至翌年春末。一串紅種子為橢圓形細小堅果，成熟時呈深棕色。小朋友可在花朵中收集種子，用牛油紙或報紙包好，貯存在陰涼乾燥處備用。
7.修剪一串紅：一年修剪一串紅兩次，第一次在春天，清除冬天乾枯的部分；第二次在夏天，剪去早期開花時枯死的花梗，有助讓一串紅在5周內再開花。
預防一串紅病蟲侵害
一串紅在高溫潮濕環境下較易受病蟲侵害。常見病害包括立枯病及白粉病，而蟲害則有蚜蟲、蓟馬等。如發現一串紅有病蟲侵害，應立即除去受影響部分，並用殺蟲劑或殺菌劑。最佳預防方法是把一串紅放在陽光充足、通風及排水良好的環境中。適量澆水施肥，亦有利一串紅健康生長。
康文署一串紅種植示範影片
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 21 小時前
50歲佘詩曼「新聞女王Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿
《新聞女王2》近期成為熱話，「Man姐」佘詩曼人氣有增無減，亦有網民在Threads上分享她的訪問片段，當中一條問及她給女生建議的片段瘋傳，也許會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 1 天前
【百佳】佳搶價本周精選優惠 淘大點心 $52/4包（即日起至20/11）
百佳精選佳搶價產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有Zespri大裝金奇異果 $52/8個、淘大點心3-10件裝 $52/4包、天壇牌火腿豬肉340克 $82/4罐送出前一丁即食麵5包裝！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜LG Ultragear OLED 電競顯示器破底價，六五折入手高配螢幕
Amazon Black Friday 確定於 11 月 20 日正式啟動，但精明的購物達人早已發現，有多項神級優惠其實已經悄悄上線！並中，LG 27 吋 Ultragear QHD OLED 電競顯示器在 Amazon 上以 65 折發售，只需 (HK$4,274) 就能免運費入手。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
11 個月大男嬰染甲流不治｜騰訊季賺 706 億增 18%｜李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴｜11 月 14 日・Yahoo 早報
衞生防護中心昨日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。 中心總監徐樂堅表示，男嬰本身有長期病患，這宗個案屬本年度第二宗兒童感染流感後不幸離世的事件。他指，自季節性流感疫苗接種計劃於九月展開後，本港錄得 9 宗兒童感染流感的嚴重個案，只有 1 人曾在發病前接種本年度疫苗。他呼籲所有年滿 6 個月的人士，如尚未接種疫苗，應立即安排接種，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病及免疫抑制的成年人。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。Yahoo Food ・ 5 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 21 小時前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
安拿拿安保姆緣盡世盃
【Now Sports】喀麥隆在世界盃非洲區附加賽落敗，兩名曼聯球員安拿拿和安保姆正式緣盡明年決賽周。上一圈的非洲區外圍賽分組賽，喀麥隆錯失首名，只能奪下4支最佳小組第2的資格，要透過附加賽爭取打入決賽周，但他們首場與剛果民主共和國在蘇丹中立場交鋒，踢至補時被對手的前紐卡素後衛梅邊巴在角球攻勢中建功，以0:1落敗，確定提早執包袱。今季被曼聯租借至特拉布宗的門將安拿拿（Andre Onana）和今夏入「魔」的前鋒安保姆（Bryan Mbeumo），均正選上陣，而盛傳獲曼聯看中的白禮頓中場巴利巴，也同樣在列，可是3人都無法幫助曾8次闖入世界盃決賽周的喀麥隆過關。剛果民主共和國也有兩名前魔將，分別是雲比沙卡和最近上法院告前東家「醫療失當」的杜安錫比。他倆會在周日與同日淘汰加蓬的尼日利亞對決，勝出者尚未可以奠定決賽周資格，還需要進行明年3月舉行的洲際附加賽，才知道入場券能否到手。尼日利亞對加蓬一仗，在摩洛哥中立場舉行，兩隊90分鐘踢成1:1，奧斯文加時梅開二度，才替賽前一度因獎金問題罷操的超霸鷹，取得躋身至周日附加賽決賽的資格。now.com 體育 ・ 2 小時前
太陽風暴再襲 低緯度有機會看到極光
（法新社華盛頓12日電） 受到劇烈的太陽活動影響，異常低緯度地區預計將在今天晚上到明天再次出現壯麗的極光，但這也會對通訊網路構成風險。然而，強烈的太陽風暴帶來的不只是令人驚豔的光芒，還會擾亂通訊系統，導致衛星故障與電網過載。法新社 ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前