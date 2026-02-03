市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
仁村紗和從模特變成實力派！ 國民老婆表面溫柔私下帥氣！
演藝生涯的關鍵轉折
仁村紗和的星途，從大阪鄉下女孩到東京演員，充滿了意外與堅持。她高中畢業後獨自上京，原本只是想追夢，卻在原宿被星探發掘，收到20多家經紀公司的邀約，
最終簽約Sun Music Production。2014年正式出道，從模特起步，漸漸轉向演戲，2015年在電視劇中首度亮相，那時她還自學演技，邊拍邊學。
轉折點在2020年，她在晨間劇中飾演配角，演技開始受到肯定，2021年參與大河劇，角色深度讓她收穫讚譽。2023年，她主演貧困女大學生搶劫的故事，拿下新人獎，證明她的實力。
2025年，她為了角色在17天內考到駕照，展現敬業精神，還被任命為家鄉枚方市的宣傳大使。這些經歷讓她從新人變成當紅女星，事業如日中天，2026年多部新劇上檔，讓粉絲期待她更多驚喜。
深度解析代表作或特殊才藝
仁村紗和的代表作《閉嘴》，講述四位貧困女大學生為了學費鋌而走險，策劃搶劫的故事。她飾演主角田島由紀，一個外表文靜卻內心堅韌的女孩。
開場她在宿舍裡，眼神疲憊地盯著空蕩蕩的錢包，雨夜中她和朋友們聚頭，燈光昏黃，氣氛緊張到讓人屏息。轉折處她們執行計劃時，由紀突然猶豫，
淚水在眼眶打轉，卻咬牙衝上前，那一刻的爆發演技讓觀眾心揪。結尾她面對後果，站在法庭上堅定陳述，畫面切到窗外陽光灑進，象徵希望。特殊才藝方面，
她籃球和羽毛球玩得一流，曾在綜藝節目上展現運動天分，現場觀眾驚呼連連。她的舞蹈底子也讓她在劇中動作流暢，增加角色魅力，讓作品更有看頭。
私下性格與全球鄉民評價
仁村紗和私底下是個愛好廣泛的女孩，熱衷攝影和看電影，朋友形容她「親切又帥氣」，但在鏡頭前總能切換成專業模式，這種反差讓粉絲著迷。
在社群上，網友留言「仁村紗和軍裝風格很適合」，另一位說「仁村紗和感覺不錯」。推特上一片熱議，有人表示「仁村紗和為什麼這麼適合粗獷男性化的時尚，好帥氣」，
台灣討論區鄉民評「仁村紗和氣質爆表，新劇讓人超期待」。香港網友則吐槽「仁村紗和像某些男星，但女神魅力更強」。
2026年新劇播出後，社群崩潰「超愛仁村紗和醬」，整體評價正面，有人說「她的穿搭太有型，實力派無誤」。偶爾有黑歷史討論她早年模特經歷，但粉絲力挺「那是成長的一部分」。
Japhub小編有話說
仁村紗和是那種氣質與實力兼備的女演員，她的每部作品都充滿驚喜，作為國民老婆級的存在，值得大家多追她的劇！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
《單身即地獄5》崔美娜秀背景超厲害！韓國首位地球小姐冠軍、名媛感穿搭解構
《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！Instagram @minadori222《單身即地獄5》海后登場？Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。Instagram @minadori222多文化背景出身！在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。Instagram @minadori222韓國首位「地球小姐」崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022
【沙田美食2026】日式燒肉/豬柳蛋雞蛋仔/零負評pizza店等餐廳推介！
聽身邊朋友說，沙田真的好住，只是一直被嫌美食不多。沙田餐廳2026既有熱爆街頭小食、人氣韓式炸雞、高質火鍋，其中的一家西餐廳更有零負評的成續，果然是值得一試。燒肉武田日本知名連鎖燒肉店「燒肉武田（焼肉ホルモンたけ田）」自去年登陸香港、於沙田新城市廣場開設佔地2800呎的海外初出店「香港武田燒肉」後，一直備受矚目。店舖主打性價比高的和牛放題及午市套餐，近日更宣佈推出全新日本黑毛和牛午市燒肉放題優惠，成人每位僅需港幣$328，即可於3小時內暢享多達110款食材，當中包括多款正宗日本黑毛和牛A4部位及料理，例如十分稀有的三筋肉、牛前胸及醬漬一口牛，以及來自日本北海道的頂級五花腩、日本雞菊花、即撈活海鮮及刺身等。大家也可品嚐牛黃喉、牛胸油、日本雞橫隔膜等刁鑽內臟，於「橫丁一番街」的熱鬧氛圍中，圍爐暢聚，細味每一刻！ 餐廳廚房設有專屬海鮮缸，飼養著生猛活蜆、鮑魚及海蝦。凡惠顧此午市優惠套餐，即可任點燒烤活蜆，活蜆從缸中撈起、隨即上烤網。當蜆殼在炭火上緩緩張開，汁液隨熱氣沸騰蒸騰，那股撲鼻而來的純粹海潮鹹香，正是「即撈即烤」無可替代的極鮮風味！全新日本黑毛和牛午市放題優惠已包飲品吧（酒類除外）、甜
看似活得精緻，其實全身穿搭都等打折的星座TOP4：天秤愛精打細算，「這星座」是隱形折扣殺手
表面看起來光鮮亮麗，衣服包包鞋子都很有品味，但其實心裡都有一個小秘密——全都等打折再下手。那些精緻的外表背後，藏著的是精打細算的心思，以及對「划算感」的執念。以下這些星座，是隱形的折扣殺手，逛街時比誰都冷靜，也比誰都狠。
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
湖南1.75噸銀樓2509萬推拍 白銀價值半億！流拍原因係…
湖南郴州市永興縣一塊工業用地及地上建築物等，因公司破產淪法院令物業，近日以約2,509萬元（人民幣，下同）推拍。該地上建築包括當地地標「銀樓」，建築材料涉及1.75噸純銀，以近期銀價計算，價值超過5千萬元。雖然物業價值遠超拍賣價，但依然流拍，引發網民熱議。更多消息：港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？九龍城另類物業30萬推拍 天台、屋頂都有得炒？投資有乜要留意？資料顯示，上述拍賣標的物為永興縣便江街道永興大道256號的一宗工業用地、地上建築物、苗木、銀樓白銀、銀樓佛像、雕塑，所有資產整體評估價31,371,188.67元，起拍價25,096,950.936元。其中一座2層高銀木結構銀樓，純銀含量為70%，共1.75噸純銀，評估價為12,047,000元。因該資產的銀價取價時間為2025年1月23日，當時銀價處於低位，故得出每克6.88元的評估價。較近日市場上白銀投資價格每克約29元，大幅低出約76%。雖然有如此巨大的帳面「水位」，但該標的物在1月16日進行拍賣時，因無人出價最後流拍。網友對此議論紛紛，稱「這是賤賣啊。」「銀漲那麼多，把樓拆了賣純銀也賺翻了。」也
《Golden》再創歷史、Kpop歌曲首奪Grammy獎項！EJAE包辦作曲+主唱來頭超厲害、紅地氈穿搭解構
Netflix動漫電影《K-pop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）的主題曲《Golden》再創歷史！在剛舉行的68屆格林美獎（68th Annual Grammy Awards）中，《Golden》奪得「最佳影視媒體作品歌曲」（68th Annual Grammy Awards），亦是Kpop史上首座格林美獎。這首歌的靈魂人物EJAE憑此曲爆紅，一起來看看她的來頭及紅地氈穿搭吧！Gilbert Flores/Penske Media via Getty ImagesEjae是誰？Netflix動漫電影《K-Pop 獵魔教主》在2025年上映，當中的主題曲現今已成為無人不曉的歌曲。動畫電影中的女主角 Rumi，就是由EJAE幕後配唱。劇集一出，很多人都說Rumi的角色簡直就是 EJAE 的「動畫分身」，兩人的生命軌跡高度重合，這種真實感也是歌曲〈Golden〉能打動全球聽眾的核心原因。Gilbert Flores/Billboard via Getty ImagesEJAE 金恩在 是一位韓裔美籍歌手、詞曲作家兼音樂製作人，《Golden》中她不僅演唱主唱部分，還負責了
Grok「除衫」爭議未停：實測指 AI 仍可生成男性暴露改圖，X 限制被指形同虛設？
The Verge 指 Grok 仍可透過相片改圖生成具有性暗示嘅影像，甚至可「除衫」男人。雖然 X 曾宣布已加技術限制與地區封鎖，但實測顯示仍可用創意提示詞繞過。Grok 深偽風波持續，監管壓力再升溫。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
舒淇追星30年美夢成真！千字文告白張學友「曾夢到披婚紗結婚」：我快暈了
舒淇1月30日在社群平台發表一篇千字長文，以「追星女孩」的角度，回顧自己當張學友粉絲30多年的心路歷程，從青春期的幻想，到成年後真的合作圓夢，字裡行間全是興奮與感謝，也讓外界看見她私下真實可愛的一面。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／歡樂茶飯︳每日劇情(2月3日）
TVB四線劇集劇情介紹
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
五月天演唱會2026香港站丨3月啟德開4場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
五月天宣布將於3月在啟德舉辦《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，五迷們要密切留意以下隨時更新的售票詳情！