仁武人口破10萬住哪最好？專家推三個生活圈
[NOWnews今日新聞] 高雄市仁武區人口數今年中突破10萬人，呈逆勢上漲；Mobile01有網友好奇問，當地確實擁有人口紅利，如果真的要買在仁武，考量房價、機能等，選擇哪一個生活圈比較好？信義房屋在地專家指出，仁武以「總價帶」、「擁地理位置優勢」、「有重劃區」等三大條件吸引首購族移入，近期交易熱區包括仁雄商圈、澄德重劃區以及新興的霞海重劃區。
仁武主力產品有電梯大樓與透天別墅，價格均較高雄市蛋黃區來得親民。信義房屋仁武店專員楊子萱說明，全新臨路的單車位別墅總價約2500萬左右、社區型則約2000萬，全新雙車位別墅約3000萬左右，電梯透天則多在4000萬左右；電梯大樓部分，2到3房標準品，成交單價落在3字頭初，但因目前新推案也有小宅化趨勢，部分套房產品單價會相對較高。
除了以價格吸引首購族，楊子萱表示，過去買方會認為仁武屬蛋白區，但近年北高雄發展快速，楠梓、橋頭吸引許多產業及人口移入，而仁武與左營、三民區接壤，地理位置很接近高雄市區；再者，今年仁武有許多重劃區，大樓與透天產品皆有一定供給量，皆是吸引自住客買到此區的原因。
楊子萱觀察，仁武人口成長，從連鎖品牌業者進駐也可看出端倪。舉例來說，過去仁武區仁雄路沿線有較多餐飲店家，但近期其他主要幹道如八德南路等，也都有康是美、星巴克、連鎖燒肉店等進駐；尤其像是八德南路，過去沿線都是傳產廠房，如今這些廠房都外移到較邊陲的區段，地主改將店面租給連鎖餐飲、零售品牌，也可顯示自住客群增加、其中不乏年齡較輕的族群。
部分有意買近仁武的購屋族擔憂會不會有淹水、鄰近廠房等問題？楊子萱表示，近期公部門積極設置滯洪池等設施，且新興重劃區通常在綠覆率及排水上都有更完善的規劃；包括機能成熟的仁雄商圈，以及澄德重劃區、霞海重劃區，可說是目前購屋族最常考慮的三個生活圈，其中，霞海重劃區因與左營的榮總毗鄰，不乏許多醫護人士購屋。
