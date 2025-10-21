楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
每日返工都會希望當天順順利利，別有大事發生，平安渡過，安全下班就會鬆一口氣。你是這類型的打工仔嗎？其實有時沒什麼大抱負，只想安好渡過日子的想法，也是可以的。沒有人說上班一定要轟轟烈烈，滿懷大志的，由日本職場達人林雄司撰寫，人氣繪本作家吉竹伸介繪製插圖的《今天也平安下班了呢》，以365則貼近日常的短篇插畫與金句，描繪上班族在辦公室中「明哲保身又可愛頑強」的生存日常。也許透過可愛的插畫故事，可以引起大家的共鳴。
在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店精選出當代打工人的療癒書單，從藝術家的低潮共鳴、職場生存的幽默智慧，到倦怠心理的自我療癒，陪伴你在日常中尋回從容與愜意。
這次來推薦各位來閱讀這本《今天也平安下班了呢》，日本作家林雄司以幽默化解職場焦慮，提出諸如「重複對方的話爭取思考時間」、「巧用『忘記附件』戰術」等實用心法，讓讀者在荒謬日常中，練就一笑而過的生存韌性。
「這個世界就是一間超大的公司！」
不重要的事請一笑而過，願我們都能以輕鬆的態度面對人生挑戰，找到屬於自己的喘息方法，平安度過每一天
職場書教會我們如何提升效率和競爭力，卻沒有告訴我們如何安然無恙地下班。面對錯綜複雜的人際關係、永遠做不完的待辦事項與隨時可能發生的小意外，每日上班都緊張不已的你，不妨讀一讀這本上班族生存指南。
作者林雄司以幽默化解那些令我們焦慮的職場瞬間：當聽不懂時，就先重複對方的話；遇到卡紙的影印機，記得避開燙手的部分；甚至可以藉著「忘記附件」來巧妙爭取時間。這些看似無厘頭的建議，實則蘊藏他在職場打拼多年的智慧。
《今天也平安下班了呢》
作者｜林雄司
出版｜皇冠文化
關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
