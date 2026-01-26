今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出

文章來源：Qooah.com

小米中國區市場部總經理魏思琪發佈了 Turbo 5 標準版祥雲白配色外觀圖和 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙外觀圖。

Turbo 5 標準版採用 6.59吋的黃金中尺寸，與 K90 標準版一致。屏幕四周窄邊框+大圓角金屬中框+玻璃背板的設計，提升了整機的質感。配色沿用了上一代備受好評的祥雲白，並在電源鍵、鏡頭圈、logo採用紅色點綴，整體不會過於單調。

REDMI Turbo 5 Max 陽光橙配色與 iPhone 17 Pro 系列的橙色類似，但後蓋的設計更加簡潔，看起來會更清爽簡約。屏幕同樣為窄邊框大圓角設計，中框金屬材質。

Turbo 5 標準版定位為中階裝置，搭載天璣8500 處理器。該處理器採用台積電 N4P 工藝打造，CPU 為第二代全大核架構，由 1*3.4GHz Cortex-A725+3*3.20GHz Cortex-A725+4*2.20GHz Cortex-A725構成。多核性能比上代提升 7%，內存帶寬提升 12%，安兔兔達到 240+ 萬分。GPU 為 Mali-G720 MC8，峰值性能比前代提升 25%，峰值功耗降低 20%，率先在中端市場支援旗艦級光追。此外，Turbo 5 標準版採用 1.5K 直屏，內置大容量小米金沙江電池。

REDMI Turbo 5 Max 定位為旗艦裝置，全球首發聯發科天璣9500s 處理器，目標是成為 2500元人民幣價位滿血性能旗艦。機身內置 9000mAh 超大電池，是迄今最大小米金沙江電池。

REDMI Turbo 5 系列定於 1月29日發佈。