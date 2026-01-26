焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Qooah.com

今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出

Marco

文章來源：Qooah.com

小米中國區市場部總經理魏思琪發佈了 Turbo 5 標準版祥雲白配色外觀圖和 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙外觀圖。

Turbo 5 標準版採用 6.59吋的黃金中尺寸，與 K90 標準版一致。屏幕四周窄邊框+大圓角金屬中框+玻璃背板的設計，提升了整機的質感。配色沿用了上一代備受好評的祥雲白，並在電源鍵、鏡頭圈、logo採用紅色點綴，整體不會過於單調。

REDMI Turbo 5 Max 陽光橙配色與 iPhone 17 Pro 系列的橙色類似，但後蓋的設計更加簡潔，看起來會更清爽簡約。屏幕同樣為窄邊框大圓角設計，中框金屬材質。

廣告

Turbo 5 標準版定位為中階裝置，搭載天璣8500 處理器。該處理器採用台積電 N4P 工藝打造，CPU 為第二代全大核架構，由 1*3.4GHz Cortex-A725+3*3.20GHz Cortex-A725+4*2.20GHz Cortex-A725構成。多核性能比上代提升 7%，內存帶寬提升 12%，安兔兔達到 240+ 萬分。GPU 為 Mali-G720 MC8，峰值性能比前代提升 25%，峰值功耗降低 20%，率先在中端市場支援旗艦級光追。此外，Turbo 5 標準版採用 1.5K 直屏，內置大容量小米金沙江電池。

REDMI Turbo 5 Max 定位為旗艦裝置，全球首發聯發科天璣9500s 處理器，目標是成為 2500元人民幣價位滿血性能旗艦。機身內置 9000mAh 超大電池，是迄今最大小米金沙江電池。

REDMI Turbo 5 系列定於 1月29日發佈。

宏福苑五級大火

其他人也在看

新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 狂賀2026年， 馬年的優惠當然都要一馬當先！即日起至 2 月 15 日，大量新春精選家電以大力度節扣登場，其中 Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機限時 46 折，讓你舒適過冬節，享受清新空氣的同時還能保持溫暖！

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器

Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器

文章來源：Qooah.com HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。 近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。 目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。

Qooah.com ・ 11 小時前
OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王

OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王

文章來源：Qooah.com OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。 Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。 AI 智能編輯功能： AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。 AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。 彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。 AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影

Qooah.com ・ 10 小時前
3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標

3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標

AirTag 幫你找到鎖匙、銀包、背包，但外觀就只是一個圓餅，實用是實用，型格就談不上。但如果你本身已經是 AirTag 重度用家，或者準備入手幾粒分別掛在行李、鑰匙圈和寵物牌，不如參考一下 Yahoo Tech為你整理的幾款設計感配件，將 AirTag 變成你每日出門的潮流小配飾。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
【APITA、UNY、千色】AE卡買滿 $380 可享 $38回贈（即日起至23/02）

【APITA、UNY、千色】AE卡買滿 $380 可享 $38回贈（即日起至23/02）

APITA、UNY及千色Citistore 提供美國運通卡購物優惠

YAHOO著數 ・ 1 小時前
Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅

Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅

旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 昨（22）天宣布公司重組，喊停了包括《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案，還一舉讓其他 7 個專案延期，並將創意部門拆分成與騰訊合作的子公司 Vantage Studios 及其他四個團隊，盼能夠重新調整公司資源，幫助達成重返卓越的目標。不過，對於投資人來說這些動作似乎無助於挽回信心，今（23）天股價暴跌 39 %，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），創下 1996 年掛牌上市以來的單日最大跌幅，相比 2018 年最高峰時市值蒸發 95 %。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
採訪日誌｜旅發局介紹新春國際匯演之夜活動特色／油麻地及旺角地區研究城市更新設計概念比賽頒獎禮

採訪日誌｜旅發局介紹新春國際匯演之夜活動特色／油麻地及旺角地區研究城市更新設計概念比賽頒獎禮

【Now新聞台】新春國際匯演之夜將在年初一晚於尖沙咀舉行，旅發局今日(1月27日)會介紹活動特色。另外，油麻地及旺角地區研究城市更新設計概念比賽頒獎禮，市建局行政總監蔡宏興出席。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
農曆新年2026｜拜年全紅太老土？3個新年紅色穿搭 UNIQLO針織圓領衫最平$99

農曆新年2026｜拜年全紅太老土？3個新年紅色穿搭 UNIQLO針織圓領衫最平$99

農曆新年2026就到，大家買好新衫準備新年去逗利是，拜年未？新年當然要著紅色「旺一旺」，但不少人一聽到紅色就先皺眉，擔心太喜氣之外，不小心就會著出一份老土感！今年想至潮、至型去拜年？YAHOO購物專員分享3個不老土的紅色穿搭技巧，當中全部款式UNIQLO網店就買到，夠方便之餘，又抵買！想知3個紅色穿搭小技巧？即看內文！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
輝達發表新Earth-2氣象模型 70項變數碾壓谷歌GenCast

輝達發表新Earth-2氣象模型 70項變數碾壓谷歌GenCast

正值怪獸級暴雪癱瘓美國之際，輝達 (NVDA-US) 週一 (26 日) 在休士頓舉行的美國氣象學會（AMS）年會上，正式發表了全新的 Earth-2 天氣預報模型系列，旨

鉅亨網 ・ 6 小時前
地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

文章來源：Qooah.com HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。 上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。 性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。

Qooah.com ・ 12 小時前
NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術

NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術

如果一切順利，NASA 將於 2026 年 2 月發佈其 Artemis II 任務。這將是 NASA 的太空發射系統（SLS）首次搭載人員進入太空，也是自 1970 年代阿波羅時代結束以來，人類首次重返月球。Artemis II 也將是歷史上飛行距離月球最遠的載人太空任務，為未來在月球的居住和人類探索我們的太陽系鋪平道路。在發佈窗口開啟前的幾天，以下是關於 Artemis II 的關鍵資訊。 ...

TechRitual ・ 12 小時前
中國電磁滑索系統成功突破音障

中國電磁滑索系統成功突破音障

在 2023 年，中國的電磁滑塊系統成為首個成功打破音障的大型電磁發射器。根據《南華早報》的報導，該系統在初步測試中能以超過音速的速度加速重達一噸的測試載具。這個系統自兩年前在中國東部城市濟南運作以來，科學家們對使其成為可能的技術提供了新的洞見。 新型電磁軌道系統解決了實現可靠超音速性能的一個持久障礙，即音爆問題。《南華早報》指出，中國的電磁滑塊在地面上產生的音爆足以摧毀傳統傳感器。在超音速速度...

TechRitual ・ 8 小時前
傳拉莫斯收購西維爾將簽意向書

傳拉莫斯收購西維爾將簽意向書

【Now Sports】一代西班牙國腳後衛沙治奧拉莫斯，其代表的基金會就收購西甲球會西維爾的交易，據西班牙媒體指出，雙方將在日內簽訂意向書，是進行收購交易必須要做的步驟。據西班牙《世界體育報》指出，沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）代表的基金會，就收購西維爾約65%股權的交易，會在日內簽署意向書，這份意向書是雙方提交易必須要簽的一份協議書，縱使兩方面最後的交易結果未必成事，但也得需經過這步驟。在此之前，拉莫斯團隊提出報價，遭到西維爾方面拒絕，故今次傳出會簽意向書，代表談判有進展。只要簽署意向書，雙方便有3個月時間，就球會的實質財務，包括球會的負債，預計整個計劃達4億歐元，而評估過後，屆時沙治奧拉莫斯團隊可最終決定是否收購西維爾。不過，若然成事，因西班牙足總的規定，球會持有人是不可以參予西甲比賽，即球迷欲見拉莫斯回到西甲賽場是不可能的事。

now.com 體育 ・ 16 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床

Yahoo財經 ・ 1 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 1 天前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 11 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前