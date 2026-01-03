今年手機全行加價，Galaxy S26系列卻有力保持原價策略

文章來源：Qooah.com

Samsung 計劃於今年2月26日在美國三藩市舉行新品發佈會，屆時將正式推出年度旗艦 Galaxy S26系列。該系列預計包含三款機型，分別為 Galaxy S26、Galaxy S26+ 以及 Galaxy S26 Ultra。隨著發佈日臨近，不少消費者關注新一代旗艦是否會調整售價。

有博主透露，Galaxy S26 系列很可能維持與上一代相同的起售價。參考前代機型，Galaxy S25 的 12+256GB 版本起售價為 HK$5898，Galaxy S25+ 為 HK$7598 起，而 Galaxy S25 Ultra 的起售價則定在 HK$9898。若該消息屬實，Galaxy S26 系列的起售價將繼續保持在 HK$5898，其中頂配版 Galaxy S26 Ultra 的價格預計仍將超過 $13,398。

自2025年下半年以來，全球 DRAM 與 NAND Flash 存儲價格持續大幅上漲，導致多數旗艦手機成本壓力增大。除了像 iPhone 17 等極少數產品外，市面上大多數旗艦機型均已上調售價，尤其大 RAM 與大 ROM 版本漲幅更為明顯。

在此背景下，2026年高階手機市場普遍預計迎來漲價潮。而 Samsung Galaxy S26系列若能維持原價，將成為今年為數不多實現“加量不加價”的高階旗艦，這或許會為其在市場中獲得更多關注。