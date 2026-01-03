龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
今年手機全行加價，Galaxy S26系列卻有力保持原價策略
文章來源：Qooah.com
Samsung 計劃於今年2月26日在美國三藩市舉行新品發佈會，屆時將正式推出年度旗艦 Galaxy S26系列。該系列預計包含三款機型，分別為 Galaxy S26、Galaxy S26+ 以及 Galaxy S26 Ultra。隨著發佈日臨近，不少消費者關注新一代旗艦是否會調整售價。
有博主透露，Galaxy S26 系列很可能維持與上一代相同的起售價。參考前代機型，Galaxy S25 的 12+256GB 版本起售價為 HK$5898，Galaxy S25+ 為 HK$7598 起，而 Galaxy S25 Ultra 的起售價則定在 HK$9898。若該消息屬實，Galaxy S26 系列的起售價將繼續保持在 HK$5898，其中頂配版 Galaxy S26 Ultra 的價格預計仍將超過 $13,398。
自2025年下半年以來，全球 DRAM 與 NAND Flash 存儲價格持續大幅上漲，導致多數旗艦手機成本壓力增大。除了像 iPhone 17 等極少數產品外，市面上大多數旗艦機型均已上調售價，尤其大 RAM 與大 ROM 版本漲幅更為明顯。
在此背景下，2026年高階手機市場普遍預計迎來漲價潮。而 Samsung Galaxy S26系列若能維持原價，將成為今年為數不多實現“加量不加價”的高階旗艦，這或許會為其在市場中獲得更多關注。
其他人也在看
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！川普為何開戰委內瑞拉？專家拆解美對委策略大升級
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統川普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。 這場代號未公開的軍事行動，成為自 1989 年入侵巴拿馬以來，美國在拉丁美洲發動的最大規模軍事打擊。鉅亨網 ・ 4 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 11 小時前
女網紅爆與鹿晗床照「睡完了」 工作室急撇清將搜證提告
【on.cc東網專訊】35歲前韓團EXO成員鹿晗2017年公開認戀關曉彤，去年兩人互動減少傳出情變，雙方都未正面回應。昨日（2日）深夜，一名女網友在社交網爆出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，對此，鹿晗工作室今日（3日）凌東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部：深表震驚！
美國總統川普周六（3 日）在社群媒體 Truth Social 上宣布，成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，抓獲委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯，並從委國帶離。鉅亨網 ・ 4 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕
（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」法新社 ・ 7 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【話題】內地男子除夕西貢破邊洲「打卡」失足墜崖亡 攀岩教練梁念豪：完全唔同意有安全意識，亂晒龍！
內地 21 歲男子去年除夕（12 月 31 日）在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖身亡，令外界關注安全問題。本地著名攀岩教練梁念豪今早在電台電目表示：「一到這些季節很大風，很危險，以及石頭很碎，易...運動筆記 ・ 1 天前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 1 天前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 1 天前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 16 小時前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金
洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。信報財經新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【麥當勞】$10九件麥樂雞/兩個菠蘿批或香芋批、$20四件脆香雞翼配中汽水
麥當勞App由1月2日起一連7日將帶來麥麥心意賞美食優惠，更推出全年無休超值價$39辣辣麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，兩款套餐勁減超過$10！另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場。YAHOO著數 ・ 1 天前
【大生生活超市】1月精選優惠 零食/鮑魚/花膠福袋 $188起（即日起至15/01）
大生生活超市進行1月開年優惠，今期精選包括子母牌牛奶 946ml $33/2件、小牧高鈣梳打餅 $30/3件、買家樂氏纖穀脆300g送2盒Oatly原味燕麥奶、雀巢3合1咖啡 $50/2件，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！YAHOO著數 ・ 15 小時前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
天水圍眼鏡舖經理疑感情糾紛斬視光師 雙雙送院搶救
天水圍一間眼鏡舖除夕發生傷人案。 除夕（31日）當日，天水圍天耀廣場內一間眼鏡舖一名31歲姓黃的男銷售經理原本放假，但下午突然返回店舖，並邀27歲蘇姓女視光師進入士多房商談。視光師入房後，門隨即被關上及反鎖。而當時店內另一位53歲李姓男銷售員忙於接待顧客。至下午1時半，李男聽到驗光室內傳出尖叫聲，但由於顧客眾多，am730 ・ 1 天前
劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年 自爆已收新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包
劉嘉玲不時於社交平台分享近況，最近她與丈夫梁朝偉及友人一同開新年派對，非常快樂！劉嘉玲又透露收到來自交通警察的「新年禮物」，又與這份「禮物」合照留念。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前