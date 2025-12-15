冷氣機滴水

食環署表示，截至上月30日，今年累計已處理約8,500部冷氣機的滴水問題，按年升三成，亦較2023年多約3倍；當中在鎖定黑點後問題顯著改善。

署方今年採取全新行動策略，當中會主動出擊，以「洗樓」形式重點跟進各區約300個冷氣機滴水地點，並針對30個對市民造成較大滋擾的黑點，包括巴士站、小巴站及行人通道等，展開每周最少一次的執法行動。因應滴水問題多在夜間及清晨出現，署方亦調整調查人手分配，由以往日間七成、夜間三成，改為日間三成、夜間七成。

食環署亦與創科署合作研發調查系統，配備紅外線夜視功能，偵測範圍達120米，覆蓋約40層高大廈，大幅縮短調查取證時間，並計劃在現在系統上，開發人工智能影像識別技術，自動偵測滴水位置，提升定位準確度，期望於明年夏季開始應用。另外，食環署亦與物管業制定良好作業指南，並推廣協助處理滴水事故計劃，目前已有逾290個私人屋苑參與，每年處理逾4,000宗個案。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/今年處理8500部冷氣機滴水問題-食環署研ai影像識別自動定位源頭/628349?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral