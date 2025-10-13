今年首九個月港人外遊求助個案達2600宗 遺失證件佔近一半(何潁之報道)

【Now新聞台】入境處在幼稚園舉行「領事保護和外遊安全繪本校園分享會」，透過兒童讀物形式，讓學生提升外遊安全意識與國家歸屬感。

小朋友一邊聽故事，一邊學習外遊安全貼士。由藝人衛詩雅擔任故事導讀，繪本以入境處吉祥物「阿邦」為主角，講述他與朋友在外遊途中，遇上遺失證件、意外受傷等常見情況，並學習如何尋求協助及使用入境處求助熱線。

總入境事務主任(國際協作)謝振鋒：「跟爸爸媽媽去旅行，或者參加遊學團的機會是越來越多的，越早知道是越來越好，亦都希望他們知道，我們國家的強大，在不同的地方如果遇到困難的時候，都可以得到我們國家駐外的使領館的大力幫助。」

繪本將派發至全港逾500間小學以及逾900間幼稚園，電子版本亦上載至入境處及教育局網頁，供教師及家長下載使用。

入境處表示，今年首九個月，「協助在外香港居民小組」共接獲約二千六百宗求助個案，其中涉及遺失旅行證件約一千二百七十宗，佔整體近一半，比去年同期下跌約一成。最多港人求助的國家，依次為日本、英國及南韓，個案多與遺失證件、患病入院及交通意外有關。

由熱線到繪本，入境處希望透過不同形式，讓外遊安全觀念從小紮根，讓港人無論身在何處都能安心出行。

