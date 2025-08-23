今年《施政報告》 下月17日發表

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
李家超宣布下月17日發表施政報告
【Now新聞台】行政長官李家超宣布將於下月17日發表施政報告。 李家超：「施政報告的諮詢已經兩個多月，我們亦做了40多場諮詢活動。我們收到的意見書比以前的意見書多了一成，所以我很多謝提供寶貴意見的各位市民及團體。我在此宣布，我的施政報告將會在9月17日向公眾發表。」#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
李家超：將於9月17日向公眾發表施政報告
行政長官李家超宣布，將於9月17日發表新一份施政報告。 他今早落區後見傳媒時說，已就施政報告做了兩個多月的諮詢，期間舉辦了40多場諮詢會，收到的意見書比之前多一成，感謝市民及團體表達意見。 李家超又提到，今早視察彩興路簡約公屋，與部分居民傾談，有居民的月租相比劏房時已減少6成。他指出公屋的建樓量增加，同時亦要減少等候時間，因此提出興建3萬個簡約公屋單位，其中9500個在今年落成啟用。他說有信心其餘兩萬個單位會在之後一年半全部落成。 李家超說，很高興看到綜合輪候公屋時間由之前的6.1年減至5.1年，整整縮短一年時間，對輪候人士而言是非常重要。香港電台-港聞 ・ 19 小時前
澤連斯基斥莫斯科阻止元首會晤 俄外長指對方對解決問題建議說不
烏克蘭總統澤連斯基指責莫斯科竭盡所能，阻止他與俄羅斯總統普京會晤。 澤連斯基與到訪基輔的北約秘書長呂特會晤後表示，已經做好與普京會晤的準備，形式包括雙邊會晤和美烏俄三方會晤。他說，必須迫使俄方不再迴避會晤，如果俄方不同意透過外交途徑結束衝突，就需要對俄採取真正強而有力的制裁。 澤連斯基又說，烏方和夥伴國正就對烏安全保障的具體內容談判，目標是提供類似北約第五條的集體安全保障，必須確保安全保障真正有效，需要明確各國在提供陸地、空中、海上安全保障方面的責任，並為烏克蘭提供軍費。 俄羅斯外長拉夫羅夫接受美國傳媒訪問時重申，普京願意在峰會議程制定完畢後，與澤連斯基會面，但目前議程根本未形成。 他又說，出席美烏歐領導人華盛頓會晤的每個人都非常清楚，美國認為有幾項原則應該被接受，包括烏克蘭不加入北約，並討論領土問題，但澤連斯基對關於解決問題的這些建議都說不。香港電台-國際 ・ 1 天前
輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」 未有加碼至港鐵線
【動物專訊】不少貓狗主人希望貓狗能夠獲准乘搭更多交通工具，實現動物友善的社會，港鐵在今年5月於輕鐵實行「貓狗同行」試行計劃，容許已購「貓狗同行證」的主人於周末及公眾假期，帶一隻貓或狗乘搭輕鐵，惟必須留在車廂尾位置。港鐵日前宣布有關安排會在9月「恒常化」，惟並沒有將相關安排擴展至港鐵其他線，市區及新界東的貓狗主人仍然無法帶貓狗乘搭港鐵列車。 港鐵日前宣布「貓狗同行」計劃於9月起成為日常服務，並會沿用相關守則，包括只限周末與公眾假期、須使用輕鐵最後一道門上落並全程留在車廂尾位置，將貓狗必須完全放入寵物袋等。乘客可於今日（8月23日）起透過MTR Mobile手機應用程式，購買9月份的「貓狗同行證」，每張證價格為99元。 港鐵表示，自試行計劃推出以來，有超過1,300名乘客購買「貓狗同行證」，港鐵亦曾訪問攜帶貓狗乘搭輕鐵的乘客及非動物主人乘客，收集資料反映95%以上受訪者對試行計劃評價正面。落實計劃後，相關守則同試行計劃一樣，乘客仍只限周末及公眾假期帶動物搭輕鐵、用輕鐵最後一道門上落並全程留喺車尾位置、將貓狗完全放入寵物袋等。 不過，港鐵並沒有進一步擴展安排，港鐵其他線均仍禁止導盲犬以外的貓香港動物報 ・ 17 小時前
香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊
今年閏六月，令農曆七月日子延至8月23日才開始，而七夕佳節則落在8月29日，相傳牛郎與織女只有這天能在鵲橋上相會，因此又被稱為中國情人節！今次為大家精選香港七夕好去處，有拍拖人士，可以藉此向另一半表達愛意，早日拉埋天窗；單身人士就可以參拜七姐或月老祈求出Pool成功！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶 下月17日發表新一份施政報告
行政長官李家超宣布，下月17日發表新一份《施政報告》。 他朝早到牛頭角視察，探訪簡約公屋住戶。李家超說，高興看到綜合輪候公屋時間已縮短一年，希望以「早一日、得一日」的精神建屋，亦有信心餘下兩萬個簡約公屋單位，會在一年半全部建成。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
政府冒牌水｜「鑫鼎鑫」負責人另獲3化學品合約 物流署已付逾76萬
政府捲入冒牌水風波，周三（ 20日）終止所有與鑫鼎鑫商貿有限公司（鑫鼎鑫）負責人有關聯的合約。政府物流署表示，政府已就與鑫鼎鑫負責人相關的兩份化學品合約支付逾76萬，又指有關合約為購買貨品合約，屬「貨到付款」，由於合約已終止，政府不會再向承辧商支付任何款項，並強調會嚴肅跟進合約並追討政府損失。 屬「貨到付款」am730 ・ 1 天前
巴塞不滿 達史迪根反對西甲移師美國踢
西甲有意將計劃在12月把維拉利爾與巴塞隆拿的比賽，安排於美國舉行，但卻引來不少反響，西班牙球員工會（AFE）以20支球隊的隊長聯署反對，當中包括巴塞隊長達史迪根，令這位德國人與球會之間的矛盾進一步升級。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
失業率升至兩年半新高 李家超：正處經濟轉型期 整體經濟正面增長
【Now新聞台】本港最新失業率達到3.7%，創兩年半以來新高。行政長官李家超認為，本港正處於經濟轉型期，整體經濟正面增長，個別行業表現有高低，業界要結合科技等提升競爭力。 行政長官李家超：「經濟轉型期，有人做得成功有很多的，有人的確會辛苦。我們要應用科技改革做法，還有一個是簡單的，他將舖位分配，重新按著不同地方需求整頓過，可能他在某一區關了店，在另一區多開兩間店都有。有一個很有趣，用AI看一碗麵，麵的覆蓋率，認為顧客看到麵的覆蓋率少於8成，會不開心，所以他將覆蓋面安排8成，這些是按著需求，結合科技去做。」他又指，本港第二季的店舖租賃數字上升，超過一半是餐飲業，有利業界找工作，而有些行業更替，勞工需要更多新技術，政府會大力推動勞工再培訓計劃。另外，對於高才通計劃，李家超認計劃成功，吸納的人才為本港創造大量經濟價值，即使部分人才未必長期居港，而是住在大灣區其他城市，亦是健康的發展模式，其他外國地方亦雷同，會再從多方面優化計劃。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
政府冒牌水｜Bonaqua「抽水」自揭生產鏈 強調是香港製造安心之選
政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。而今次落選的太古可口可樂則「抽水」，介紹桶裝水「Bonaqua」生產鏈，強調是香港製造，安心之選。am730 ・ 19 小時前
北角美都大廈分間單位火警1死6傷 消防專案組徹查起火原因(更新)
北角美都大廈今日下午發生火警，一名男子全身嚴重燒傷，昏迷送院後不治。警方在今日下午4時15分接案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據了解當時有一名男子站於窗邊揮手求救，消防架起雲梯拯救有關人士。 消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊，大約下午5時將火救熄。消防一共救出7人，有70多人自行疏散，一名年約am730 ・ 9 小時前
警方打擊白牌車拘捕兩人 包括一名內地男子
警方新界北總區交通部打擊白牌車，拘捕兩人，包括一名內地男子。 警員在元朗及上水喬裝乘客，成功截獲兩輛懷疑涉嫌非法載客取酬的私家車，一名39歲內地男子及一名49歲本地男子涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用汽車」被捕。 警方經初步調查，相信該名內地男子並非網約車平台登記人，他同時涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」被捕，案件今日上午在粉嶺裁判法院提堂。至於49歲被捕男子獲准保釋候查。香港電台-港聞 ・ 1 天前
新蒲崗失蹤男子倒斃房間 死因待查
【on.cc東網專訊】今晨(23日)11時21分，警員在新蒲崗景福街35-49號安福大樓調查一宗失蹤人口案件期間，懷疑姓林(58歲)男住戶在上址一房間暈倒。救護員接報到場，經檢查後證實林男已經死亡。案件列作「屍體發現」，其死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 20 小時前
李家超稱物流署就樽裝水事件把關不力大為失望 要盡快查找不足
行政長官李家超落區後見記者時，主動提及政府採購樽裝水事件，他表示非常關注物流署今次把關不力，對採購專職部門感到失望。 他強調要盡快查找不足，改善制度及程序，以及認同財經事務及庫務局的三重行動是正確。香港電台-港聞 ・ 19 小時前
控煙酒辦下周一至六在全港公共運輸設施執法打擊違例吸煙
衞生署控煙酒辦將於下周一至六，在全港公共運輸設施法定禁煙區執法，加強打擊違例吸煙行為，並向市民宣傳新禁煙法例。衞生署提醒市民，經訂的禁煙公告將於本月31日起生效，新增10個公共運輸設施為指定禁煙區，另有一個公共運輸設施的禁煙區範圍作出修訂。 10個新增為指定禁煙區的公共運輸設施為柴灣（東）臨時巴士總站、灣仔會展站公共運輸交匯處、黃竹坑站公共運輸設施、港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處、葵涌葵翠邨公共運輸交匯處、西貢北潭涌巴士總站、屯門市中心巴士總站、東涌發展碼頭巴士總站、屯門友愛（南）巴士總站及元朗德業街的巴士總站。 一個修訂禁煙區範圍的公共運輸設施為中環碼頭公共運輸交匯處。 衞生署說，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。香港電台-港聞 ・ 1 天前
天文台料未來一兩小時雨勢頗大及有強陣風
天文台發出特別天氣提示，表示一道雷雨帶正從本港東南水域靠近香港，預料未來一兩小時雨勢頗大及有強陣風。市民請提高警惕。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。市民請盡快到安全地方躲避。香港電台-港聞 ・ 11 小時前
港隊男雙組合黃鎮廷和陳顥樺晉WTT歐洲大滿貫賽瑞典站決賽
在2025年世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫賽瑞典站，港隊男雙組合黃鎮廷和陳顥樺以局數3:2反勝日本組合，晉級決賽。 港隊組合面對4號種子，日本的張本智和和篠塚大登，首局先輸12:10，之後連兩局11:6和11:1，反先局數2:1，到第四局被日本組合以11:6扳平局數2:2，到決勝局港隊以11:7取勝，將同國家隊組合林詩棟和黃友政爭標。香港電台-體育 ・ 1 天前
FBI搜查前國安顧問博爾頓住所及辦公室 特朗普稱不知情
美國聯邦調查局突擊搜查前國家安全顧問博爾頓的住所及辦公室，據報屬國家安全調查的一部分。 聯邦調查局人員星期五早上去到博爾頓位於馬里蘭州貝塞斯達鎮的住所，以及他位於首都華盛頓的辦公室搜證，局方表示，正進行法院授權的活動，局長帕特爾在社交平台發文說，沒有人可以凌駕法律之上，但沒有提及博爾頓。 哥倫比亞廣播公司報道，這次搜查與一項針對機密文件的調查有關。外電報道，博爾頓至今未有被控以任何罪名。 總統特朗普說，不知道這次搜查行動，自己都是看電視才知道，但批評博爾頓是卑劣的人，亦可能非常不愛國。副總統萬斯否認調查博爾頓是因為他批評特朗普而進行報復。 博爾頓暫時未有回應。 博爾頓在特朗普首個總統任期時，擔任白宮國家安全顧問一年幾，期間兩人就阿富汗、伊朗和北韓問題意見分歧，特朗普到2019年9月宣布，博爾頓已經應他要求辭職。 博爾頓其後出書講述任內經歷，並嚴厲批評特朗普，但被質疑洩露機密資料。香港電台-國際 ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前