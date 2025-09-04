Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

今年鬼月特別猛？必知3大鬼節禁忌穿搭顏色：「這色」最易吸引靈體靠近！附最強避邪水晶推介

每年農曆七月「鬼月」到來，總會讓人心生恐懼。而2025年蛇年的鬼月更被稱為「不一般的鬼月」，因為今年曆法中出現「閏六月」，導致陽氣與陰氣的流轉失衡，整體磁場被認為比往年更混亂，也因此鬼月顯得格外不同尋常。除了傳統拜祭儀式外，服裝與配飾上同樣需要謹慎，以免誤觸禁忌或引來不必要的陰煞。此外，也可在這段時間佩帶特定水晶飾品，藉由穩定能量磁場，達到避邪、護身的效果！不過最後也要提提大家，信則有，不信則無，請自行考量。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

今年鬼月為何特別猛？

2025年鬼月與往年不同，原因在於農曆曆法中多出「閏六月」。這種曆法調整造成陰陽失衡，夏季陽火過盛，讓陰氣無法順暢流動。部分民俗學者認為，這樣的情況會導致磁場混亂，容易讓人感到精神不穩。再加上鬼門開的時點落在夏末，白晝逐漸縮短，陰氣更容易滋長，因此今年鬼月被特別提醒需要格外小心！

2025年鬼門開與鬼門關時間

今年的鬼門開在新曆8月22日晚上11點，鬼門關則在9月21日晚上11點。這段期間被視為陰陽交錯最明顯的時刻，因此在生活細節上更需要留心，包括衣著以及外出習慣。

（getty image）

鬼月禁忌穿搭顏色1. 黑色

黑色雖然時尚百搭，但在鬼月被視為易吸收負能量的顏色。民俗說法中，黑色象徵死亡與不祥，容易吸引邪靈靠近。若因工作或場合需求必須穿著，可嘗試以亮色飾品、腰帶或手袋點綴，減弱其陰沉氛圍。

圖片來源：Instagram@jennierubyjane

鬼月禁忌穿搭顏色2. 白色

白色在傳統喪禮中象徵哀悼，若於鬼月大面積穿著，容易被靈體誤以為處於喪事之中，招來「同類」靠近。特別是全白套裝，更被視為需要迴避的選擇。

圖片來源：Instagram@jennierubyjane

鬼月禁忌穿搭顏色3. 紅色

紅色原本象徵喜慶與吉祥，但在鬼月卻被視為禁忌。因為紅色被聯想到血與怨念，容易觸動某些靈體的記憶，引發不安甚至招致「抓交替」的說法。因此建議避免全身紅的造型，以免無意間吸引靈體關注。

圖片來源：Instagram@jennierubyjane

鬼月最強避邪水晶推薦

面對鬼月的諸多禁忌，除了小心謹慎，我們也可以透過一些物品來提升自身的能量場，為自己建立一道無形的保護屏障。而水晶因其獨特能量，被視為能形成保護磁場的天然護盾。特別是在鬼月，最推薦的便是具有「淨化」能量的黑色系水晶，尤其是黑曜石、黑髮晶與黑碧璽被視為辟邪擋煞的絕佳選擇。這些黑色水晶不僅能幫助我們抵禦外界負面干擾，還能有效吸收濁氣、穩定心神、逢凶化吉，並避開小人與不良磁場。

黑色水晶

最強避邪水晶推薦：黑曜石黑髮晶14KGF天然水晶手鍊 辟邪防小人水晶

價錢：$428.0起

SHOP NOW

黑曜石黑髮晶14KGF天然水晶手鍊 辟邪防小人水晶

最強避邪水晶推薦：黑髮晶 小咪數 避邪擋災 蕾絲黑髮 水晶手鏈

價錢：$122

SHOP NOW

黑髮晶 小咪數 避邪擋災 蕾絲黑髮 水晶手鏈

最強避邪水晶推薦：犯太歲 辟邪 防小人 黑髮晶 彩眼黑曜石 水晶 耳環

價錢：$328

SHOP NOW

犯太歲 辟邪 防小人 黑髮晶 彩眼黑曜石 水晶 耳環

最強避邪水晶推薦：守護防護 x 辟邪防小人 黑碧璽原礦 黑曜石 黑髮晶 茶水晶 手鍊

價錢：$420.8

SHOP NOW

守護防護 x 辟邪防小人 黑碧璽原礦 黑曜石 黑髮晶 茶水晶 手鍊

最強避邪水晶推薦：辟邪防小人黑曜石 擴香水晶

價錢：$198.2起

SHOP NOW

辟邪防小人黑曜石 擴香水晶

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

六合彩復活節金多寶，頭獎一注獨中贏5,000萬！雲文子六合彩旺中獎升運秘笈：這4個生肖最旺財運、著咩顏色有利中獎？

2025蛇年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖蛇年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士

蛇年犯太歲生肖容易遇上「血光之災」？4個生肖特別留意，洗牙捐血可化解｜雲文子師傅