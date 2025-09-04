熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
今年鬼月特別猛？必知3大鬼節禁忌穿搭顏色：「這色」最易吸引靈體靠近！附最強避邪水晶推介
鬼月2025禁忌顏色公開，即看最強避邪水晶推介：
每年農曆七月「鬼月」到來，總會讓人心生恐懼。而2025年蛇年的鬼月更被稱為「不一般的鬼月」，因為今年曆法中出現「閏六月」，導致陽氣與陰氣的流轉失衡，整體磁場被認為比往年更混亂，也因此鬼月顯得格外不同尋常。除了傳統拜祭儀式外，服裝與配飾上同樣需要謹慎，以免誤觸禁忌或引來不必要的陰煞。此外，也可在這段時間佩帶特定水晶飾品，藉由穩定能量磁場，達到避邪、護身的效果！不過最後也要提提大家，信則有，不信則無，請自行考量。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
今年鬼月為何特別猛？
2025年鬼月與往年不同，原因在於農曆曆法中多出「閏六月」。這種曆法調整造成陰陽失衡，夏季陽火過盛，讓陰氣無法順暢流動。部分民俗學者認為，這樣的情況會導致磁場混亂，容易讓人感到精神不穩。再加上鬼門開的時點落在夏末，白晝逐漸縮短，陰氣更容易滋長，因此今年鬼月被特別提醒需要格外小心！
2025年鬼門開與鬼門關時間
今年的鬼門開在新曆8月22日晚上11點，鬼門關則在9月21日晚上11點。這段期間被視為陰陽交錯最明顯的時刻，因此在生活細節上更需要留心，包括衣著以及外出習慣。
鬼月禁忌穿搭顏色1. 黑色
黑色雖然時尚百搭，但在鬼月被視為易吸收負能量的顏色。民俗說法中，黑色象徵死亡與不祥，容易吸引邪靈靠近。若因工作或場合需求必須穿著，可嘗試以亮色飾品、腰帶或手袋點綴，減弱其陰沉氛圍。
鬼月禁忌穿搭顏色2. 白色
白色在傳統喪禮中象徵哀悼，若於鬼月大面積穿著，容易被靈體誤以為處於喪事之中，招來「同類」靠近。特別是全白套裝，更被視為需要迴避的選擇。
鬼月禁忌穿搭顏色3. 紅色
紅色原本象徵喜慶與吉祥，但在鬼月卻被視為禁忌。因為紅色被聯想到血與怨念，容易觸動某些靈體的記憶，引發不安甚至招致「抓交替」的說法。因此建議避免全身紅的造型，以免無意間吸引靈體關注。
鬼月最強避邪水晶推薦
面對鬼月的諸多禁忌，除了小心謹慎，我們也可以透過一些物品來提升自身的能量場，為自己建立一道無形的保護屏障。而水晶因其獨特能量，被視為能形成保護磁場的天然護盾。特別是在鬼月，最推薦的便是具有「淨化」能量的黑色系水晶，尤其是黑曜石、黑髮晶與黑碧璽被視為辟邪擋煞的絕佳選擇。這些黑色水晶不僅能幫助我們抵禦外界負面干擾，還能有效吸收濁氣、穩定心神、逢凶化吉，並避開小人與不良磁場。
最強避邪水晶推薦：黑曜石黑髮晶14KGF天然水晶手鍊 辟邪防小人水晶
價錢：$428.0起
最強避邪水晶推薦：黑髮晶 小咪數 避邪擋災 蕾絲黑髮 水晶手鏈
價錢：$122
最強避邪水晶推薦：犯太歲 辟邪 防小人 黑髮晶 彩眼黑曜石 水晶 耳環
價錢：$328
最強避邪水晶推薦：守護防護 x 辟邪防小人 黑碧璽原礦 黑曜石 黑髮晶 茶水晶 手鍊
價錢：$420.8
最強避邪水晶推薦：辟邪防小人黑曜石 擴香水晶
價錢：$198.2起
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
六合彩復活節金多寶，頭獎一注獨中贏5,000萬！雲文子六合彩旺中獎升運秘笈：這4個生肖最旺財運、著咩顏色有利中獎？
2025蛇年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖蛇年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士
其他人也在看
許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」
許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Jennie、Karina、張員瑛同款私服，二百零三百蚊有件！韓星都愛的5個小眾品牌大公開
想穿出韓星們那種毫不費力的時尚感嗎？其實不必盲目追求奢侈大牌，許多韓國偶像私底下更愛發掘獨特的小眾品牌！從Jennie的隨性帥氣、Karina的型格張揚，再到張員瑛的甜美優雅，馬上來發掘最適合你的命定品牌吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！
小朋友們開學了，作為忙碌的父母，早晨的時間就更加緊迫。又要靚又要快又要營養均衡？冇問題！Yahoo Tech 為各位媽媽搜羅了 5 款超實用早餐小家電低至 HK$126 ，輕鬆搞定孩子的美味早點，天天不同款式，讓你天天多睡半小時不是夢！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
頭巾穿搭2025｜男士頭巾點綁法最時尚？5個嘻哈與歐美靈感造型推介
頭巾早已不只是「遮陽」或「實用配件」，而是潮流文化的重要符號。從 90 年代嘻哈歌手到歐美時尚圈的男模與演員，頭巾成為街頭態度、個性表達，甚至是奢侈品牌伸展台上的常客。2025 年，隨着復古美式風格與「Y2K 街頭懷舊」熱潮回歸，男士頭巾穿搭再次成為時尚焦點。到底怎樣綁，怎樣配，才是真正 stylish 的選擇？以下 5 個參考造型，正好可以給你靈感men's uno HK ・ 1 小時前
有刺青可以泡日本溫泉了 只要勾選「這項目」即可進入
在日本的溫泉文化中，長久以來存在著一項嚴格的不成文規定，就是身上有刺青的人被禁止進入大眾浴池泡湯！而最近一位部落客在社群媒體上分享了一項觀察，顯示這項限制似乎正在逐漸放寬～Japhub日本集合 ・ 17 小時前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
中環酒吧2025｜25間必飲Happy Hour好去處 美國過江龍精釀酒吧/亞洲50最佳酒吧/首支本地手工氈酒品牌酒吧
香港最佳酒吧必以中環為首，除了連續3年蟬聯亞洲50最佳酒吧第一位的COA，現在還有勇奪世界50最佳酒吧第2名的Bar Leone！而且還有不少新酒吧密鑼緊鼓緊隨開張，無論在酒單還是環境，都帶來不少新創意，此外，中環酒吧更不少都會舉辦不少活動，亦有抵飲高質之選，想好玩又好飲亦一樣無難度！Yahoo Food ・ 3 小時前
中國閱兵｜金正恩12歲女兒金主愛隨行 潛在接班人首次外訪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。出席大會的北韓總書記金正恩昨日乘專列抵達北京，是時隔6年再次訪華。不過外界同時留意到，其12歲女兒金主愛（Kim Ju Ae）身穿黑衣、紮蝴蝶結頭飾站在身後，相信今次是金主愛首次參與外訪行程，亦是首次訪華，專家分析此舉可被解讀為金正恩屬意她成為接班人的信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【Aeon】Living Plaza土瓜灣店 $12產品一律$10（即日起至14/09）
Living Plaza土瓜灣店推出超抵優惠，由即日起至9月14，店內所有$12產品一律$10！YAHOO著數 ・ 22 小時前
消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能
罐頭魚方便美味，當中以鯪魚、沙甸魚及吞拿魚最受歡迎，豆豉鯪魚就是經典港式美食。消委會測了46款鯪魚、沙甸魚及吞拿魚罐頭的安全程度及營養素含量，發現全部樣本均檢出金屬污染物，不少罐頭魚當中含有的鈉、鎘、鉛等有機會影響人體健康，值得關注。Yahoo Food ・ 22 分鐘前
【759阿信屋】今期熱選（04/09-08/09）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，PHET SIAM100% 金裝米糠油1L $36/件、日清拉王碗麵 $33.9/2件、Gecchele千層餅 $17.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
三萬人追蹤的主婦便當 老公每天都被嚇壞！
日本女人們沒有極限啊！經常在網上看見日本地方媽媽們分享幫小孩驚喜製作的創意造型便當，想必在學校打開便當的瞬間，都會揚起幸福笑容～不過在廣島縣有一名家庭主婦，每日用心準備便當卻不是為了給孩子帶來笑容，而是要來「嚇老公」！Japhub日本集合 ・ 1 天前
特朗普玫瑰園宴請科技巨頭 蓋茲、庫克獲邀 獨缺馬斯克
美國總統特朗普將於周四 (4 日) 再白宮新翻修的玫瑰園舉行晚宴，招待 20 多位科技和商界領袖，名單上未見到昔日親密盟友、特斯拉(TSLA) 執行長馬斯克。鉅亨網 ・ 18 小時前
打風評估｜本周後期或有低壓區發展 周日周一離岸風速達三號強風級別｜Yahoo
踏入 9 月，風季未完，本周後期可能有低壓區發展，至下周初時帶來驟雨及狂風雷暴。天文台預料，周日（9月7日）至周一（9月8日）離岸及高地間中吹強風，達到天文台發出三號強風信號的風速範圍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Pattaya酒店｜芭達雅納中天The Standard今年10月開幕！人均$542.5起 品牌首座海灘俱樂部/衝浪小屋/成人專屬避世空間
充滿玩味的設計酒店品牌The Standard，繼華欣及曼谷後，將於今年10月開設泰國第三間酒店「芭達雅納中天The Standard」，選址芭達雅的高級海濱度假區納中天（Na Jomtien），設有品牌首座海灘俱樂部、為浪人打造的衝浪小屋、成人專屬屋頂避世空間以及泰式海濱燒烤餐廳等，充滿海島度假氛圍，如今透過Trip.com預訂可享74折優惠，折後每晚只需$885起，除開人均$442.5包早餐，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
中國閱兵︱北韓極端保密措施 保安擦拭金正恩座椅桌面 帶走用過物品 免健康狀況外洩︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國昨日（4 日）舉行二戰結束 80 周年閱兵，北韓領袖金正恩在與俄羅斯總統普京會晤後，其隨行人員隨即徹底清理會場，包括擦拭金正恩所坐椅子的靠背和扶手，及清潔放在旁邊的茶几，並帶走他用過的飲水杯。外界認為，這屬於北韓領導層一貫的嚴格保安措施，避免外國情報部門取得關於金正恩健康的蛛絲馬跡。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
澳洲KOL遊日偷飲祭品啤酒 澳洲駐日大使館促尊重當地習俗 當事人拍片道歉｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名澳洲 YouTuber 遊日時，在山梨縣一個公眾墳場拍片，期間飲用置於墳墓上的一罐用於拜祭先人的麒麟啤酒，事件引發公憤。澳洲駐日大使館就事件發文，呼籲旅客尊重當地文化，避免不當行為。涉事 YouTuber Lochie Jones 其後在社交平台拍片道歉。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
【百佳】平通佳換購優惠 $22換購2支淳。茶舍茶類飲品（即日起至11/09）
百佳今個星期為大家帶嚟換購優惠，買任何產品滿 $100，加$22即可換購2罐長城牌火腿豬肉(總值$34)、加$19.9即可換購M&M's/麥提莎/士力架朱古力家庭裝(價值$33.5)、加$20即可換購北海道特選3.6牛乳1公升裝 (價值$33)、加$39.9即可換購詩樂氏天然洗潔精泵裝1公升+1公升補充裝 (價值$59.9)！YAHOO著數 ・ 34 分鐘前
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行，大會指熱氣球現階段僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民。大批購票市民不滿，聚集在詢問處要求退錢，惟工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
【屈臣氏】買指定牙膏4枝滿$199 送$295.9禮品（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買指定舒適達/牙齦適牙膏4枝滿$199獨家送$295.9禮品！同時，精選 Kotex 極緻綿柔系列單件裝買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、CLEAR男士去屑洗髮乳 750克買1送1，雅培保兒加營素3+ 850克只需 1000 易賞錢積分 + $199 換購 (原價 $269)！YAHOO著數 ・ 1 天前