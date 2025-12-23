今年118人工作期間喪生 當中64宗非猝死個案 破工權會紀錄

【on.cc東網專訊】工業傷亡權益會今日(23日)表示，本港今年截至昨日(22日)共有118人在工作期間喪生，按年增加55%，而撇除猝死個案仍有64宗致命個案，是去年的1.2倍，亦是工權會有紀錄以來最多的一年，當中16人是在大埔宏福苑火災中離世，15宗為「火警相關致死」個案，1宗為「受困、遭撞擊或壓倒」個案。

工權會亦指出，今年最少有54宗在工作期間猝死個案，是佔比最多的意外類別，按年升幅近3成，而死者當中有超過7成是50歲以上，有20人為60歲以上。若以行業劃分，撇除宏福苑大火的個案後，建造業的死亡數字最高，有45人，佔整體42%，其次為物流及倉庫行業，死亡人數為11人。

