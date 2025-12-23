宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
今年118人工作致命 升55% 工權會︰四成涉建造業
工業意外一宗也嫌多，工業傷亡權益會表示，截至前日，本港今年有118人在工作期間喪生，按年升55%；四成二來自建造業。撇除猝死個案，今年致命個案有64人，升八成二，創該會紀錄。工權會認為，政府兩年前修訂《職安健條例》，增加持責者的判罰金額，但阻嚇力仍不足；並建議當局全面公開僱主違反職安法例的定罪紀錄，讓僱員入職前掌握完整資訊。
工權會回顧今年工傷及職安大事，統計各行業包括自僱及僱員的工作期間致命人數，截至周一，今年共有118人。以行業分類四成二涉建造業，有50人(5人為宏福苑大火個案)；外籍家務工16宗(10人為宏福苑大火個案)；物流、倉庫業有11宗；公共運輸8宗；保安業7宗；海上工作4宗；清潔、餐飲服務、紀律部隊各3宗，紀律部隊中有一宗涉宏福苑大火，餘下13宗涉及其他行業。
意外類型分析，54宗在工作期間猝死，按年升三成；其餘因事故引發意外，包括17宗涉工人受困、遭撞擊或壓倒(1人為宏福苑大火個案)；15宗火警相關致命，均涉及宏福苑大火；10宗屬高處墮下意外；交通事故及遇溺，則各有8宗；其餘6宗致命意外屬其他類型。
就建造業致命個案，撇除猝死，事故意外有30宗按年升八成八，一半涉裝修及維修工程，與新建地盤相若，情況令人憂慮。該會認為，現時業界及政府巡查及職安教育等資源主要集中於新建地盤，但現有建築物維修工程同樣高危，宏福苑大火便揭示相關嚴重情況；建議除加強監管外，大型維修工程亦應推行「建造設計安全」，並參考《建業圖新》報告，提升職安，避免悲劇重演。
工權會表示，《2023年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例》修例後，該會統計2022至2025年判罰個案，平均每名持責者罰款由約82,828元升至15.6萬元，增八成八。但工權會認為，罰款增幅仍不足以反映事故嚴重，建議政府公開承建商違反職安定罪記錄，增加透明度，公開資料亦可增阻嚇力。該會留意到，近年政府更會以誤殺方向處理嚴重工業意外，認為這可發出強烈警號，僱主或僱員均須承擔法律責任，有助提升整體安全意識。
另外，工權會指，在職猝死者多為高齡人士，60歲或以上組別錄得20宗、50至59歲組別錄得19宗，佔整體個案逾七成；建議政府鼓勵僱主為高齡在職者提供身體檢查，讓僱員及早識別身體隱患。僱主亦應避免安排僱員連續多天長時間工作，減低過勞誘發心血管疾病的風險。
