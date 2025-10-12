今年12次熱帶氣旋破紀錄 梁榮武料超強颱風佔比增多

【Now新聞台】今年有十二個熱帶氣旋影響本港，需要天文台發出相關警告信號，打破歷年紀錄。香港氣象學會發言人梁榮武預料，氣候變化下，超強颱風的佔比會增多，可能帶來更大的破壞。

香港氣象學會發言人梁榮武：「西太平洋及南中國海一年平均大約30個熱帶氣旋，將來可能沒有30個，可能是26、27個，27、28個，即會輕微減少，但問題是即使數量減少，原來很強的颱風在這二十幾、三十個颱風當中，很強颱風的比例是會增加。颱風就好像人一樣，有生老病死，它壯年的時間比以前長些，即颱風的高峰風力最強的時間長了的話，自然破壞力就會大了。」

