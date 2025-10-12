今年12風球破1946年以來紀錄 梁榮武料未來威力較強颱風比例上升

【on.cc東網專訊】天文台今年共發出12個熱帶氣旋警告，是1946年以來最高紀錄。不過天文台前助理台長梁榮武今日（12日）在電台節目表示風球數量並非指標，又指今年發出的熱帶氣旋警告多數是一號風球，只有少數實際構成危險，亦幸無人在颱風期間死亡。他又提到，科學界有共識認為未來颱風數目會減少，但威力較強的颱風比例會上升、高風力的維持時間較長，並帶來更多雨水，故破壞力、傷害會更大。

對於有市民認為部分「8號波」的威力較弱，梁就解釋，發出8號信號並不代表風力會立即達到烈風程度，而是為了讓市民有更多時間準備，且現時天文台發出8號風球的預警時間較以前早，故市民可能產生誤會，呼籲要從官方途徑了解天氣狀況。

早前超強颱風樺加沙襲港，有市民於觀浪期間被捲走，亦有餐廳玻璃門被湧浪破壞。梁指，颱風吹襲期間，海邊會出現「越堤浪」，即越過沿岸建築物的海浪。就算海邊設施的玻璃「貼膠紙」亦無助抵禦海浪，建議可考慮加設木板等，而政府亦應在有關地區加建防波提。

