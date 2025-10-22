今年4至9月物業租約印花稅收入3.5億 較去年同期跌30%

【on.cc東網專訊】全面「撤辣」後，外界對樓市的幫助不大。政府提供的數據顯示，在2025年4月至9月期間，涉及物業租約印花稅收入有3.5億港元，與2024年同期比較下跌30%，而買賣物業印花稅收入有92億港元，則較2024年同業上升7%，但以非買賣方式轉讓物業的印花稅收入則下跌13%，有5,400萬港元。至於2025第一季和第二季的酒店房租税收入分別約為1.9億港元和1.7億港元。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回覆議員何敬康的書面質詢，提出上述的數據外，又指根據政府統計處的數據，金融服務業在2022年及2023年分別佔本地生產總值約22%和25%，而2024年的數據尚在統計中。他又指2024/25年度的股票印花稅收入約520億港元，較上年度上升約43%；2025/26年度首兩季的股票印花稅收入約440億港元，較上年度同期上升約143%。

廣告 廣告

他又指2025年1月至9月期間，商業登記費的收入約26億港元，同期接獲約2.1萬宗豁免繳付商業登記費及徵費的申請。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】