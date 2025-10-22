不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
今年4至9月物業租約印花稅收入3.5億 較去年同期跌30%
【on.cc東網專訊】全面「撤辣」後，外界對樓市的幫助不大。政府提供的數據顯示，在2025年4月至9月期間，涉及物業租約印花稅收入有3.5億港元，與2024年同期比較下跌30%，而買賣物業印花稅收入有92億港元，則較2024年同業上升7%，但以非買賣方式轉讓物業的印花稅收入則下跌13%，有5,400萬港元。至於2025第一季和第二季的酒店房租税收入分別約為1.9億港元和1.7億港元。
署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回覆議員何敬康的書面質詢，提出上述的數據外，又指根據政府統計處的數據，金融服務業在2022年及2023年分別佔本地生產總值約22%和25%，而2024年的數據尚在統計中。他又指2024/25年度的股票印花稅收入約520億港元，較上年度上升約43%；2025/26年度首兩季的股票印花稅收入約440億港元，較上年度同期上升約143%。
他又指2025年1月至9月期間，商業登記費的收入約26億港元，同期接獲約2.1萬宗豁免繳付商業登記費及徵費的申請。
其他人也在看
恒地申強拍西半山舊樓棕櫚閣 估值6.53億元 成功重建可升值五成
隨著政府放寬強拍門檻，舊樓重建步伐加快。土地審裁處昨日錄得今年第五宗強拍申請，追平2023年全年紀錄。最新一宗涉及恒地（00012）持逾七成業權的西半山羅便臣道 棕櫚閣，現有舊樓估值約6.53億元。值得留意的是，今年恒地已提出3宗強拍申請，均集中於港島半山豪宅地段。相關新聞：西半山天御天價賣出特色戶 成交價逾3.5億 創同區近期高位年過70舊樓強拍門檻已降至65% 發展商出價「彈弓手」可被駁回申請棕櫚閣位於羅便臣道55號，鄰近恒地與新世界（00017）合作發展的豪宅新盤 天御，步程僅約6分鐘。該物業樓高13層，於1965年落成，樓齡已達60年，設有兩條公共樓梯及兩部升降機，屬典型舊式住宅。恒地透過其旗下鉅景發展有限公司等3家公司提出強拍申請，現已持有該物業71.43%業權，尚餘6個單位及6個車位未完成收購。測量師估算，棕櫚閣現有舊樓價值約6.53億元，若成功重建，估值可達約9.63億元。若完成強拍，該地皮有望進一步提升恒地在半山豪宅市場的優勢。今年的強拍申請中，港島區佔4宗，九龍區僅1宗，反映港島地段的重建需求較高。恒地年內的3宗申請均位於港島半山，包括羅便臣道88至96號一列舊樓，以28Hse.com ・ 15 小時前
NBA揭幕戰 雷霆雙加時1分險拔「箭」
【Now Sports】新一季NBA揭幕戰周二在衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場上演，在賽前舉行冠軍指環頒授儀式的慶典氣氛下，還送上緊張萬分的比賽過程，最終要打雙加時，才以125:124險勝有杜蘭特倒戈的客隊侯斯頓火箭。火箭今季簽下杜蘭特（Kevin Durant），戰力提升，但他今場倒戈舊東家雷霆，未知是否被噓聲影響表現，三分全炒，並發生了4次失誤，以及在雙加時最後23秒6犯離場，而且就是因為他這個犯規，助對面的基哲斯亞歷山大兩罰全中，成了火箭以1分之差飲恨的輸波罪人。now.com 體育 ・ 13 小時前
意甲 ｜本周聯賽10場入11球 創有紀錄以來新低 英超試過更差
意甲入球再創「新低」，在昨日克雷莫納與烏甸尼斯1比1握手言和，第七輪賽事結束後，本輪意甲合共僅誕生11個入球。Yahoo 體育 ・ 1 天前
鱷魚恤(00122.HK)每股1.5元二供一 集資最多5,330萬元
鱷魚恤(00122.HK)公布，建議進行二供一，發行最多3,553萬股；供股價1.5元，較今日(22日)收市價折讓22.68%。集資最多5,330萬元，所得淨額5,160萬元，擬用於償還銀行借款及償付利息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
秘魯「Z世代」示威浪潮 釀至少一死 200 傷 首都利馬進入30日緊急狀態｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】秘魯「Z世代」全國反政府示威持續數周，警民衝突造成最少 1 死 200 多人傷。示威者抗議政府打擊幫派犯罪不力等，原總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）本月 10 日被彈劾下台，38歲臨時總統耶里（Jose Jeri）上周就任。耶里周二（21 日）宣布，當地進入 30 日緊急狀態，意味政府可派遣軍隊巡邏，限制集會自由等權利。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
美國政府停擺進入第22天 創史上第二長紀錄
3%。她指出，華盛頓地區受影響尤為嚴重，該地區不僅聯邦雇員高度集中，承包商、供應商及服務企業也無法獲得補發薪資。眾議院共和黨人自9月19日起便已返家，只要政府停擺持續，議長邁克·約翰遜計畫在整個10月期間都不讓他們返回國會山。約翰遜及其共和黨同僚表示，無需在臨時撥款法案中做任何文字修改來爭取民主黨支持。「沒有談判餘地，」約翰遜周二對記者表示。原文標題US Government Shutdown Is Now Second Longest in History\--聯合報導 Laura Davison.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
小C朗入選葡萄牙U16
【Now Sports】15歲的基斯坦奴朗拿度大仔小C朗，入選了葡萄牙U16國家隊。葡萄牙U16國家隊日前公佈22人大軍名單，小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）首度獲召，將會代表球隊赴土耳其，出戰從今月30日至下月4日舉行的聯合會盃。該盃有4隻球隊參賽，除了葡萄牙外，還有東道主土耳其、英格蘭及威爾斯。小C朗和父親一樣，目前在沙特阿拉伯為艾拿素效力，而他過去也跟從父親效力過祖雲達斯及曼聯的青年軍。他今年5月也入選了葡萄牙U15，穿上父親身披的7號球衣，而資料指其場上位置，和父親出道時一樣 ── 左翼。雖然目前選擇代表葡萄牙，小C朗也具備為其他國家披甲的條件，包括他的出生國美國，以及擁有居民資格的西班牙和英格蘭，甚至跟其祖母血統為剛剛首次進軍世界盃決賽周的非洲小國佛德角。當然，一般相信他會跟隨父親步伐，等待有一天成為葡萄牙大國腳。now.com 體育 ・ 8 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
金價連挫兩日 亞股走勢分歧
（法新社香港22日電） 金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。不過，這波買氣在昨天出現逆轉，一度重挫近6%，亞洲今天早盤續跌，主因是獲利了結、美中關係有望和緩，以及美元轉強所致。法新社 ・ 6 小時前
「試當真」後 前進或停止 —— 專訪許賢
今年4月1日愚人節，坐擁56萬訂閱的本地Youtube頻道「試當真」無預警宣布，將於頻道成立五周年當日，即10月26日停止運作。回首2020年秋冬，口罩令尚存、百廢待舉之時，許賢與游學修、蘇致豪共同成立「試當真」頻道，製作無數紀錄片、劇場、綜藝節目。五年過去，「試當真」解散，許賢的創作生涯迎來第十個年頭，卻要離開團隊的創作模式。許賢的足球狂熱人人皆知，但足球場上尚且有線框可依，獨自一人面對創作的無邊世界，該前進或停步？Yahoo新聞 ・ 12 小時前
港府指深宵口岸能應付通關需求 會密切監察邊境管制站運作
【on.cc東網專訊】隨着粵港跨境往來日益頻繁，有政府官員今日(22日)書面答覆議員陳克勤在立法會會議上的提問，指政府密切監察邊境管制站運作，透過靈活調配人手、加開檢查通道及與內地部門即時通報機制，確保通關順暢，並會視需求與內地協商延長口岸開放時間。官員指，針對on.cc 東網 ・ 12 小時前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設計，根據國際慣例，美國需要派員助查，預計30日內會有初步報告。工程師學會航空分部副主席詹永年：「例如機組人員的經驗和資格、訓練和身體狀況、飛機的維修紀錄、飛機系統當時的狀態，加上所有有關人士的證供，然後收集所有資料後，再看除了分析外，還需否測試找出(事故)原因。」詹永年預計，詳細的事故成因要待事故後一年內完成的最終報告才公布。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
高盛睇好中國股市醞釀「慢牛」 精選25隻中概股推薦買入
國際投行高盛(Goldman Sachs)發表最新報告，指中國股市正在醞釀「慢牛」(A slow bull market is in the making)。該行預計，中國股市的關鍵指數到2027年底，將有約30%的上漲空間，並建議投資者應將策略從「逢高減倉」轉向「逢低買入」。am730 ・ 6 小時前
【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？
一、地緣政治升溫，荷蘭政府出手震撼市場 地緣政治再度延燒至晶片供應鏈。荷蘭政府援引冷戰時期《商品可用性法》，對被聞泰科技全資收購的安世半導體（Nexperia）進行史無前例的「緊急干預」，凍結全球 30 個實體資產與智慧財產權，期限一年。中國商務部隨即反擊，禁鉅亨網 ・ 14 小時前
金價大跌是在「求救」！Fed前顧問示警系統性風險：流動性危機恐迫使Fed抗通膨轉向
金融市場周二 (21 日) 呈現矛盾景象，道瓊工業平均指數(DJI) 受通用、可口可樂等企業亮眼財報助漲至歷史新高，標普 500 指數逼近歷史高點，但固定收益市場與大宗商品領域鉅亨網 ・ 15 小時前
餐飲寒冬｜金記冰室母公司遭頒令清盤 分店由近40間執到只剩個位數
香港知名連鎖茶餐廳金記冰室的母公司「金記餐飲有限公司」，今日在高等法院正式被頒令清盤。這家曾擁有近40間分店的...BossMind ・ 6 小時前
英國必勝客破產 將關閉68間餐廳及裁員逾1,200人
必勝客英國公司進入破產管理程序後，將關閉68間餐廳和11個外賣點，導致1,210個工作崗位流失。 必勝客母公司百勝餐飲(YUM)則同意挽救其餘64間必勝客英國餐廳，並保留其餘1,276個工作機會。AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單(表)
高盛發表中國市場策略報告，中國出口的故事已發生轉變，市場過去認為中國出口商只是為發達市場消費者提供低成本、低附加值產品的觀念已經不合時宜。如今，中國越來越多地將產品銷售至新興市場作為最終目的地，在高端製造領域取得全球市場份額，並向世界輸出服務、知識產權和文化。 該行指中國企業「走出去」的影響與受益者：(1)GDP與GNP之間的差距可能進一步擴大；(2)匯率升值壓力將逐步累積；(3)企業盈利將越來越不依賴於國內經濟增長；(4)透過資本市場進行海外投資與擴張的融資需求將上升；(5)一批「中國出海領軍企業」正在崛起，該行篩選出25家中資股(獲得高盛「買入」評級、橫跨12個行業)具備全球競爭實力並能把握海外機遇的公司。這些公司去年平均有34%的收入來自海外，且海外收入佔比較2021年累計提升了9個百分點。 高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單，相關股份均獲「買入」評級： 股份 阿里-W(09988.HK) 寧德時代(300750.SZ) 拼多多(PDD.US) 小米集團-W(01810.HK) 比亞迪(002594.SZ) 美的集團(000333.SZ) 中際旭創(300308.SZ) 攜程AASTOCKS ・ 1 天前
油價崩聯儲要減息！華爾街大師預告10年美債息率跌至3.75厘
根據《彭博》報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，隨著國際油價持續走跌，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.75%，創下逾一年來新低。鉅亨網 ・ 1 天前