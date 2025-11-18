黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
今日市區料最低僅14度 14歲男童染甲流併發肺炎及休克 情況嚴重
受強烈東北季候風影響，本港昨晚顯著轉涼，天文台預計今早市區最低溫僅攝氏14度，新界部分地區寒冷，只有12、13度。展望明日大致多雲，早上仍然清涼。隨後數日漸轉天晴，氣溫逐步回升，但日夜溫差頗大。
天氣寒冷，市民宜注意保暖，否則易染感冒。本港再多1宗兒童季節性流感嚴重個案。患者為一名有長期病患的14歲男童。衛生防護中心表示，男童上周五抽搐，到聯合醫院急症室求醫，留院治理，前日頭暈、發燒及咳嗽帶痰，鼻咽拭子樣本化驗證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎及休克，情況嚴重。
防護中心指，男童未接種今季流感疫苗，家居接觸者暫無病徵，他就讀的觀塘新生命教育協會呂郭碧鳳中學，近日無爆發流感。防護中心總監徐樂堅說，雖然流感活躍程度上月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平，隨著天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節，再次呼籲所有年滿6個月或以上的人接種季節性流感疫苗。本港今個夏季流感季節，累計錄得19宗兒童流感嚴重個案，包括2宗死亡個案，涉及的兒童年齡11個月至17歲。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/今日市區料最低僅14度-14歲男童染甲流併發肺炎及休克-情況嚴重/619878?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
