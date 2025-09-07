研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年
今明迎來血月月全食 陸台可完整觀賞
【on.cc東網專訊】由周日（7日）深夜直至周一（8日）凌晨，亞洲、歐洲及非洲多地將出現「血月」月全食天文現象，其中中國大陸及台灣民眾更可透過肉眼直接觀賞整個過程。
按照預測，是次月全食將於香港時間周日晚上11時28分開始，直至周一凌晨4時55分左右結束，一共5小時27分鐘，其中血月則於周一凌晨1時30分左右出現，持續至同日凌晨2時52分。香港天文台早前提及，若天氣情況許可，市民可肉眼直接觀賞整個月全食過程，面向南至西南方而沒有障礙物地點均適合觀賞。
值得一提的是，是次月全食將發生在近地點前約2.7天，即月亮軌道上距離地球最近時刻，故月球看來會比起平時稍大。另外，在發生月全食期間，月亮旁邊會有一顆明亮黃星，那正是土星。
當太陽、地球及月球排成一直線時，由於地球影子完全遮蓋月球，故發生月全食。月球本身不會發光，不過由於太陽光經地球大氣折射而呈現出古銅色至暗紅色光輝。當進入地球本影最深處，它更變得最紅最暗，即最精彩食甚階段。
