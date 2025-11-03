焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

Yahoo Tech HK

今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

還有避免在鎖屏誤啟動相機的新選項。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

在上週推出的 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線，同時 iOS 26.2 的第一個開發者預覽版隔一天後也將到來。

因為可讀性等原因無法認同 Apple 透明美學的用家，在更新後可以將系統視覺更改為更適合自己的風格。更新 iOS 26.1 後打開「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」內的「Liquid Glass」分頁，你將能看到「透明」和「不同色調」兩種選項。若選擇後一種，系統內通知、標籤列等元素的不透明度、對比度就會增加，從而讓最表層的內容更加易讀。

廣告

至於鎖屏滑動啟用相機開關，則能有效避免手機放在口袋時的誤觸風險。進入「設定」中的「相機」分頁便能找到對應選項，關閉「滑動鎖定畫面來打開相機」便能實現。除了這些以外，iOS 26.1 正式版裡的 Apple Intelligence 預計也將支援繁體中文，AirPods 的即時翻譯功能則會增加對繁體 / 簡體中文、日語、韓語和義大利語的支援。最後，Apple TV 的圖示可能也會因 TV+ 的更名而發生一些變化。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11

其他人也在看

【Don Don Donki】會員限定11月優惠（01/11-15/11）

【Don Don Donki】會員限定11月優惠（01/11-15/11）

DONKI APP推出會員11月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至61折優惠，貨品包括便當、急凍肉品、雪糕、零食飲品及即棄隱形眼鏡等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。

YAHOO著數 ・ 1 天前
Doogee 發佈 Fire 7 Pro 手機 配備露營燈、13,000 mAh 電池及 POC 對講功能

Doogee 發佈 Fire 7 Pro 手機 配備露營燈、13,000 mAh 電池及 POC 對講功能

Doogee 上個月推出了 Doogee Fire 5 Ultra，這款手機在其背面配備了雙露營燈。根據可靠消 […]

TechRitual ・ 1 天前
不再矇查查，YouTube 將為低畫質的影片加入 AI 解像度升級功能

不再矇查查，YouTube 將為低畫質的影片加入 AI 解像度升級功能

YouTube 推出「Super resolution」功能，利用 AI 為低解像度影片帶來升級，在大電視上睇片時不會再覺得「起格」。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
vivo X300 Ultra 即將在全球發佈

vivo X300 Ultra 即將在全球發佈

vivo 的 X 系列旗艦手機歷來以 Ultra 版本專供中國市場，但這一情況可能即將改變。根據最新的證據，尚 […]

TechRitual ・ 1 天前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校

胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校

TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象

不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象

全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記

【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記

上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。

信報財經新聞 ・ 10 小時前
太子集團關聯保險經紀與證券公司 被暫時吊銷牌照

太子集團關聯保險經紀與證券公司 被暫時吊銷牌照

最新消息，證監會網站資料顯示，與太子集團（Prince Group）關聯的保險經紀公司與證券公司，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示：「終止了受規管活動業務」。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭　友人揭發證當場命殞

嘉湖山莊女子家中燒炭　友人揭發證當場命殞

【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場

on.cc 東網 ・ 23 小時前
車Cam直擊｜青山公路單車群突切線 領頭車手遭撞飛 網民狠批：基本安全意識都欠奉(有片)

車Cam直擊｜青山公路單車群突切線 領頭車手遭撞飛 網民狠批：基本安全意識都欠奉(有片)

青山公路昨日(2日)發生私家車撞飛單車的意外。網上流傳兩條片段，一隊有十餘人的單車車隊，沿青山公路青龍頭段方向行駛，其中一名身穿白衣的車手揚手示意，要從左線切往右線。惟期間一輛正在駛前的黑色私家車懷疑收製不及，直撞向單車，21歲的車手手腳和額頭擦傷，清醒送往醫院治理；31歲的私家車司機則沒有受傷。

am730 ・ 20 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？

連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？

最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 5 小時前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒　大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性

黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒　大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性

有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」

鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」

55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
習近平送小米手機　李在明問通訊保安　習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo

習近平送小米手機　李在明問通訊保安　習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）

【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）

大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！

YAHOO著數 ・ 1 天前
國家級幽默！習近平贈李在明小米機：你看看有無後門？

國家級幽默！習近平贈李在明小米機：你看看有無後門？

中國國家主席習近平與南韓總統李在 1 日在韓國出席 APEC 峰會期間舉行了雙邊會晤。習近平贈送小米手機給李在明時稱「看看有沒有後門」，讓李在明忍不住大笑，展現難得輕鬆幽默的一面。 會談開始前，兩國領導人互贈禮物，習近平主席送給李在明總統夫婦兩部小米旗艦曲面螢幕手機和文房四寶。

鉅亨網 ・ 4 小時前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？

網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？

近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。

am730 ・ 23 小時前
遊泰墮崖案受害人揭前夫涉電騙　險被賣到緬北

遊泰墮崖案受害人揭前夫涉電騙　險被賣到緬北

【on.cc東網專訊】內地女子王暖暖6年前懷孕期間赴泰國旅遊，遭新婚丈夫俞某冬推落山崖後奇迹生還，近日向法院提出離婚獲准。內媒周三（29日）報道，俞某冬被揭為電詐人員，王暖暖曾透露對方原計劃將她賣至緬北。她周四（30日）表示，會不斷普及自己的故事，反對騙婚、電詐等。

on.cc 東網 ・ 1 天前
荷蘭晶圓斷供！安世中國：庫存充足 能夠滿足客戶至年底

荷蘭晶圓斷供！安世中國：庫存充足 能夠滿足客戶至年底

安世中國周日（2 日）凌晨發布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體單方面決定自 2025 年 10 月 26 日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，目前公司庫存充足，能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。

鉅亨網 ・ 7 小時前