今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

在上週推出的 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線，同時 iOS 26.2 的第一個開發者預覽版隔一天後也將到來。

因為可讀性等原因無法認同 Apple 透明美學的用家，在更新後可以將系統視覺更改為更適合自己的風格。更新 iOS 26.1 後打開「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」內的「Liquid Glass」分頁，你將能看到「透明」和「不同色調」兩種選項。若選擇後一種，系統內通知、標籤列等元素的不透明度、對比度就會增加，從而讓最表層的內容更加易讀。

至於鎖屏滑動啟用相機開關，則能有效避免手機放在口袋時的誤觸風險。進入「設定」中的「相機」分頁便能找到對應選項，關閉「滑動鎖定畫面來打開相機」便能實現。除了這些以外，iOS 26.1 正式版裡的 Apple Intelligence 預計也將支援繁體中文，AirPods 的即時翻譯功能則會增加對繁體 / 簡體中文、日語、韓語和義大利語的支援。最後，Apple TV 的圖示可能也會因 TV+ 的更名而發生一些變化。

