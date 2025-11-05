雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
今晚最大滿月 同場加映土星光環消失
賞月不一定要等中秋的，香港今晚（5 日）將迎來今年的「最大滿月」，比中秋夜的超級滿月離地球更近約 4,800 公里。香港太空館解釋，當月球沿著橢圓軌道運行時抵達或接近「近地點」時，而當日又恰逢滿月，就會出現「超級滿月」。公眾可以在良好夜晚中肉眼觀測，或者上網觀賞太空館直播。
月球並無變大 肉眼看不出分別
與今年 4 月 13 日的最小滿月相比，今晚月球的視直徑增加約 14%。太空館表示，其實月球自身並沒有真的「變大」或「縮小」，只是因為月球與地球距離變化，而產生「近大遠小」的視覺差異。不過，月亮的視直徑只有半度左右，因此一般人很難看得出 14% 的微細分別。接近地平線的「超級滿月」很大機會只是錯覺罷了。
香港天文學會掩星組進一步解釋，月球環繞地球公轉的軌道是一個橢圓，地球就在這個橢圓的一個焦點上，而焦點不是在橢圓形的正中心，因此月球離地球的距離，就有時會近一點，有時會遠一點。離地球最近的時候，這一點位置叫做「近地點」。離地球最遠的時候，這一點位置叫做「遠地點」。
當月球過近地點時，與地球的距離大約是 363,228.9 公里（變化範圍：356,400~370,400公里）；相對遠地點時，月球與地球的距離大約是 405,400 公里（變化範圍：404,000~406,700公里）。
「社區天氣觀測計劃 CWOS」補充，今晚是今年月球最接近地球的一次，月球會在晚上 9 時 19 分升到最高點。由於月球會運行至近地點，距離地球僅約 36 萬公里。欣賞「超級月亮」的最佳地點包括大帽山、石澳、山頂及飛鵝山等，維港兩岸甚至在家中窗口外望亦可。
為何滿月不是農曆十五日？
今日是農曆九月十六日，為甚麼滿月不是出現在十五日？其實月球不是以恆定的速度繞地球運行，所以如果月亮從朔到望要 15 天，那麼滿月就發生在農曆十五；若是 16 天的話，則滿月在農曆十六，如此類推。根據統計，滿月發生的日期從農曆十四到十七都有可能，並以農曆十六為滿月的機率最高，農曆十五其次，農曆十四則很少發生。
太空館表示，「超級月亮」在天色良好的夜空中用眼睛直接觀賞便可。如未能親眼觀測「超級月亮」，公眾可以參加太空館的網上直播，同時了解相關的天文知識。適逢本月正值土星出現罕見的「環面消失」現象 - 從地球觀察，土星光環的邊緣幾乎正好朝向地球，看起來仿如只剩下一條細線。香港太空館 YouTube 頻道網址為 。
其他人也在看
中國空間站首嚐 BBQ，烤翅、牛排香飄太空
日前我國神舟二十一號任務的航天員乘組順利進駐天宮空間站，開始了與原有神舟二十號乘組約 5 天時間的共同生活。為慶祝會師，6 名航天員利用此次任務攜帶的「太空烤箱」，烹製出了烤翅、黑椒牛排為地球上的人們奉上了一場宇宙「吃播」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 把 AI 數據中心帶到太空！Project Suncatcher：以太陽能衛星與 FSO 互聯的太空版 AI 數據中心，2027 年啟動原型試驗
Google 宣佈正在研發「Project Suncatcher（Suncatcher 計畫）」：把 AI 算力搬上太空，用太陽能供電的低軌衛星搭載 TPU 互聯成星群，透過自由空間光通信（Free-space optics, FSO）在衛星之間以超高頻寬互通，目標打造可擴展、接近全天候供電、且更節能的下一代 AI 基礎設施。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
洲際航天科技(01725.HK)重新佈局航天業務 深圳設AI衛星技術中心
洲際航天科技(01725.HK)公布，全資附屬港航科將於深圳市設立人工智能衛星應用技術中心，重新佈局航天業務。基於「金紫荊」衛星所積累的經驗與專業技術，港航科佈局人工智能衛星應用，旨在將人工智能新技術與航天產業的更深層次協同與融合。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 23 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投
被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！
10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 8 小時前