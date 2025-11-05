今晚最大滿月 同場加映土星光環消失

今晚「最大滿月」出現在 9 時 19 分，比今年 4 月的「最小滿月」，與地球距離相差約 49,000 公里。（香港天文學會掩星組 /facebook）

賞月不一定要等中秋的，香港今晚（5 日）將迎來今年的「最大滿月」，比中秋夜的超級滿月離地球更近約 4,800 公里。香港太空館解釋，當月球沿著橢圓軌道運行時抵達或接近「近地點」時，而當日又恰逢滿月，就會出現「超級滿月」。公眾可以在良好夜晚中肉眼觀測，或者上網觀賞太空館直播。

月球並無變大 肉眼看不出分別

與今年 4 月 13 日的最小滿月相比，今晚月球的視直徑增加約 14%。太空館表示，其實月球自身並沒有真的「變大」或「縮小」，只是因為月球與地球距離變化，而產生「近大遠小」的視覺差異。不過，月亮的視直徑只有半度左右，因此一般人很難看得出 14% 的微細分別。接近地平線的「超級滿月」很大機會只是錯覺罷了。

香港天文學會掩星組進一步解釋，月球環繞地球公轉的軌道是一個橢圓，地球就在這個橢圓的一個焦點上，而焦點不是在橢圓形的正中心，因此月球離地球的距離，就有時會近一點，有時會遠一點。離地球最近的時候，這一點位置叫做「近地點」。離地球最遠的時候，這一點位置叫做「遠地點」。

香港太空館解釋，與今年 4 月 13 日的最小滿月相比，今晚月球的視直徑增加約 14%。 （香港太空館）

月球環繞地球公轉的軌道是一個橢圓，因此月球離地球的距離，就有時會近一點，有時會遠一點。離地球最近的時候，這一點位置叫做「近地點」。 （香港太空館）

當月球過近地點時，與地球的距離大約是 363,228.9 公里（變化範圍：356,400~370,400公里）；相對遠地點時，月球與地球的距離大約是 405,400 公里（變化範圍：404,000~406,700公里）。

「社區天氣觀測計劃 CWOS」補充，今晚是今年月球最接近地球的一次，月球會在晚上 9 時 19 分升到最高點。由於月球會運行至近地點，距離地球僅約 36 萬公里。欣賞「超級月亮」的最佳地點包括大帽山、石澳、山頂及飛鵝山等，維港兩岸甚至在家中窗口外望亦可。

為何滿月不是農曆十五日？

今日是農曆九月十六日，為甚麼滿月不是出現在十五日？其實月球不是以恆定的速度繞地球運行，所以如果月亮從朔到望要 15 天，那麼滿月就發生在農曆十五；若是 16 天的話，則滿月在農曆十六，如此類推。根據統計，滿月發生的日期從農曆十四到十七都有可能，並以農曆十六為滿月的機率最高，農曆十五其次，農曆十四則很少發生。