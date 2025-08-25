拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相
Sally食飯禁用電話 提倡面對面溝通
阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台：「邊有咁得閒？我見到嘢食就即刻食咗佢，仲要影張（相）先食。」又透露為了與家人朋友好好進餐，會「規定」身邊人「食飯唔准睇電話」。阿Lam則自揭只用極簡單的超小型手機，麻雀雖小卻附設上網功能；阿Lam邊的起手機介紹，邊幽默地自嘲：「要戴好勁嘅老花眼鏡先睇到。」阿Lam又解釋用這款手機箇中原因：「因為我電話淨係打出打入。」阿Lam還勸勉年輕人不要過度依賴手機與身邊人交流：「你哋年青嗰啲呢，都要對住一個人傾吓偈先好。」
阿Lam、Sally又自爆演唱會不會依賴提詞機，更指依賴了反而更緊張，阿Lam指過份依賴提詞機反而容易分心：「一定要記（歌詞），反而一睇就唱錯。」Sally續指沒有提詞機才能將最真摯的情感演繹出來：「你冇歌詞（睇）嗰陣（啲歌詞）就會入咗內心，咁就可以將心裏面嘅感受唱出嚟、送出嚟。」各方面都咁夾，不愧為圈中模範夫妻。
現屆政府致力打擊濫用公屋。房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。am730 ・ 1 天前