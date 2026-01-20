今晚氣溫顯著下降 明日至周五寒冷 最低11°C

政府去年 8 月爆出採購「冒牌樽裝水」事件，財經事務及庫務局今日（20 日）公布檢討政府採購機制專責小組報告，公務員事務局亦公布今次事件的紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，未發現物流服務署前署長陳嘉信在事件中有疏忽，不過在徵詢政府部門意見後，決定撤回向他頒授銀紫荊星章的決定。楊何蓓茵又指，有 3 位物流署人員的表現未達水平，公務員事務局將會就其中 2 名人員，包括 1 名首長級人員作出正式紀律研訊，並會作出懲處。前述 3 名的人員同樣會被停發增薪點。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前