今次用AMD！超有質感的 RTX5080！ASUS X 初音 Hatsune Miku 聯乘一覽 【林仔開箱】

初音粉絲注意！ASUS X 初音未來主題產品已經到晒香港喇！有齊電腦硬件以及周邊設備，今次係 ASUS 第一次係聯乘產品上使用 AMD 平台，主機板用咗 AMD X870E 晶片組，型號係 ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI 7，主機板嘅設計已經充滿住滿滿嘅初音元素！

【林仔開箱】今次用AMD！超有質感的 RTX5080！ASUS X 初音 Hatsune Miku 聯乘一覽

除咗主機板，顯示卡都係其中一個重要部分，今次聯乘推出嘅 ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 O16G HATSUNE MIKU EDITION 成張都係「初音」色，金屬嘅質感大大提升！聯乘嘅產品仲有機箱、火牛（電源供應器）、水冷之外，仲有周邊電產品例如係顯示器、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊及耳機等等，初音粉絲你地準備好砌新機未先？