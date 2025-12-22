今起推出「1+」會面諮詢服務 新藥註冊者可免費申請一對一諮詢

【on.cc東網專訊】​衞生署今日（22日）宣布，即日起為有意遞交「1+」機制下新藥註冊申請者提供「一對一」會面諮詢服務，以改善新藥註冊審批流程，服務包括簡介講座、工作坊和新藥申請前會面諮詢。為鼓勵業界體驗有關諮詢服務，現階段相關服務並不會收取費用。

諮詢服務當中，會面諮詢會分為「公司導向」及「產品專項」兩種。前者專為首次透過「1+」機制申請新藥註冊的公司而設，會由署方人員根據申請公司的業務性質和潛在註冊申請，提供註冊申請建議和指導；後者則專為個別新藥註冊項目而設，會由署方人員針對特定新藥，提供有關產品註冊的具體建議。

政府於2023年11月起實施「1+」機制，並於去年11月起將機制擴展至所有新藥。以往新藥需要提交兩個參考地方的藥物監管機構許可，才可在港申請註冊，而「1+」機制下，若新藥可能提供符合要求的本地臨床數據，並經本地專家認可後，則只須提交一個相關許可，便可申請註冊。自「1+」機制生效以來，現時共有16款新藥按此機制獲准註冊，其中7款新藥已獲納入醫管局藥物名冊。而衞生署至今亦已收到180多間來自不同地區的藥廠，逾700個查詢。

