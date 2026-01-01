今起擴禁煙區 控煙辦未來兩周加派人手巡查及宣傳

【on.cc東網專訊】新年伊始，3項控煙條例今日(1月1日)元旦日起實施，包括將診所、幼兒中心等處所的指明出入口3米範圍劃為禁煙區；排隊進入醫療設施、文化中心等設施，或於巴士站等公共運輸設施候車時禁吸煙。衞生署控煙酒辦人員今早就到尖沙咀一帶宣傳新法例及巡查，控煙酒辦主任林民聰表示，暫時未有就新法例發出任何告票，未來兩周會加派人手，於新設的禁煙區附近進行宣傳工作。

林表示，政府的控煙政策目的是為了保障市民健康，呼籲市民支持，亦呼籲煙民盡早戒煙。今日起，署方會加派人手，於新設的禁煙區、人流較多的巴士站等進行巡查及宣傳，預計為期兩周。

新法例所涉範圍甚廣，被問及執法的人手安排，林坦言，控煙酒辦前線執法人手僅約120人，會進行調配，估計每日至少會派十多人宣傳及巡查。巡查上會以「風險為本」，針對一些曾收過投訴，或已知違例情況較多的地方作巡查。

另外，他亦提到，署方已與食環署合作，將部分有煙灰缸的垃圾桶，移離相關的運輸設施及禁煙區，但實施初期仍有部分垃圾桶未及處理，之後會再作檢視。

