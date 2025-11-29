宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
今起至12.1全港18區設置弔唁處 政府建築物及設施下半旗誌哀
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑發生五級大火慘劇，全港哀痛。為悼念火災罹難者，由今日（29日）起至12月1日，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為上午9時至下午9時。
而哀悼期間，全港所有政府建築物及設施，包括特區政府駐境外辦事處的國旗及區旗會下半旗誌哀。期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
