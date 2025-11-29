今起至12.1全港18區設置弔唁處 政府建築物及設施下半旗誌哀

中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)在公開信中敦促其中國業務部門協助恢復正常生產，採取切實措施重啟對話。安世半導體在致安世中國領導層的公開信稱，公司已多次、以多種方式嘗試重新建立與安世中國各實體的對話，包括通過電話、電子郵件和擬定會議進行直接聯繫，提出各種合作以實現互利的解決方案，甚至通過正式函件要求履行相關權利。但迄今未獲得任何實質性回應，現強烈呼籲盡快回應，並以建設性的方式參與對話，着力恢復供應鏈。安世表示，各行業客戶仍反映其生產即將面臨停工。當前局面不可持續。因此，敦促安世中國各實體領導層立即採取措施，推動結構化談判，以恢復供應鏈，恢復可預測、既定的供應流程，包括生產計劃、交付時間表以及透明的運營治理。安世生產的數十億枚晶片廣泛用於汽車和其他電子產品，供應短缺威脅到汽車產業鏈，導致減產甚至停產。荷蘭政府於9月30日接管了位於荷蘭的安世總部，稱此舉是為了防止該公司前首席執行官將歐洲業務從目前的荷蘭基地轉移到中國。作為回應，中國政府於10月4日停止安世中國的成品出口，後來又部分放鬆這一措施。荷蘭政府上周暫停對安世半導體的行政令，將控制權歸還給其中國母公

infocast ・ 20 小時前