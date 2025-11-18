他信獄中一日兩接噩耗 被判須繳 42 億港元欠稅 再面臨侮辱王室罪檢控

正在服刑的他信，今年九月出席最高法院聆訊，本來獲准入住醫院的他，被裁定須返回監獄服刑。(Photo by Xinhua via Getty Images)

正在獄中服刑的泰國前總理他信，昨日（17 日）被泰國最高法院飭令交還約 176 億泰銖（港幣約 42 億元），補回他過去出售旗下電訊公司所得而未繳的稅項。這宗「新控股稅案」已糾纏八年，稅局官員早在 2017 年已向他信追稅，而他信在 2006 年出售公司獲利卻逃避交稅，亦成為他當年被轟下台的導火線。

十九年前出售家族業務觸發示威

2006 年 1 月，時任泰國總理他信的家族以 19 億美元（港幣約 147.9 億元）的價格向新加坡淡馬錫出售了其持有的新控股 49.6% 股權，被指是為了免交資本增值稅，而且被批評將泰國具有戰略意義的資產拱手交給外人。事件觸發示威浪潮，他信短暫離職後又再復職，至同年 9 月，泰國爆發軍事政變，他信被迫下台。

現年 76 歲的他信正在因貪污凟職罪被監禁，昨日最高法院的判決是推翻上訴庭早前的裁決，飾令他信遵從稅局的命令，補交欠稅。

儘管官司及醜聞纏身，他信在泰國仍接有一定支持者，圖為一批「紅衫軍」上月在他服刑的監獄外集結聲援。 (Photo by Matt Hunt/Anadolu via Getty Images)

禍不單行的是，泰國總檢察長昨日亦宣佈會就他信早前的侮辱王室罪無罪裁決提出上訴。今年 8 月，刑事法院裁定他信的侮辱王室罪指控不成立。案件涉及 2015 年他信接受韓國《朝鮮日報》訪問時質疑君主制是否合理，法院初審時認為他沒有侮辱、誹謗或威脅泰王，新委任的總檢察長 Ittiporn Kaewthip 則不服上訴。

當地傳媒報道，由檢察官組成的小組本來已經以八比二票數表決終止對他信侮辱王室罪起訴，因為有關罪行在海外觸犯，不過總檢察長對是否起訴有最終決定權。根據泰國人權組織「泰國人權律師」統計，過去五年，有超過 280 人被控觸犯侮辱王室罪，當中很多是 2020 至 21 年間發起示威的年輕人。