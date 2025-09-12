他信獄中或教英文 監獄環境惡劣 專家憂引發囚犯敵意︱Yahoo

他信正於曼谷的叻丕府中央監獄服刑。(Photo by Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】泰國前總理他信本周被判入獄 1 年後，正服刑於曼谷的叻丕府中央監獄。泰國懲教署昨日（11 日）表示，當局正考慮安排他信在獄中教授英文課程，讓他運用專長參與獄中活動，協助其他囚犯增值。

綜合外媒報道，懲教署副署長兼發言人 Shane Kanjanapach 透露，他信目前正接受為期 5 日的隔離檢疫，隔離期結束後，當局會根據囚犯的技能和意願分配工作。他信或會成為語言教師，協助獄中教育工作。

發言人補充，他信身心狀況正常，日常飲食簡單，每天早上會吃兩隻水煮蛋和飲用咖啡，並能保持良好睡眠。他未有提出特別要求，暫時被安置在與年長囚犯共用的隔離房間。探訪方面，他信暫未獲准與外界接觸，包括律師，只有其本人列明的 10 名直系親屬名單內人士可依規定探訪。

他信現年 76 歲，9 月 9 日因最高法院裁定他過去曾以住院替代服刑，需入獄服刑 1 年。法院宣判後，他即被押送至叻丕府中央監獄。該監獄是泰國最大型的高戒備監獄之一，約有 6,500 名囚犯，曾收押多名政治人物及國際知名犯人，包括有「死亡商人」之稱的俄羅斯軍火 Viktor Bout。

專家憂因執政政策引起囚犯敵意

監獄環境嚴苛，囚犯需在地上鋪設三張毛毯入睡，食物清淡無味，洗澡區為開放式大水缸。前囚犯及前懲教人員形容，監獄氣氛壓抑，並非友善之地。由於他信政治身份特殊，監獄方面需特別留意其人身安全。有專家指，或有部分囚犯因其執政政策而不滿，對他信心懷敵意，但同時也可能吸引其他囚犯擔任「保護者」，成為獄中俗稱的「大佬」。

目前尚不清楚他信會在監獄中停留多久，因按照規定，他仍有機會申請居家監禁等替代服刑方式。