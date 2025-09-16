他有老婆，也想找個女朋友？「與太太沒有感情」，永遠是渣男的萬能借口！

剛加入「中女」行列的她，心裏是有點急著想找個男友定下來，近年積極地識人、玩交友App，就是想快點脫單。最近她與網上認識兼曖昧了個多月的男生見面，一切看似順利。

「同佢食過幾次飯，大家有傾有講，感覺幾唔錯，佢都開口叫我做佢女朋友，我都幾乎答應㗎啦，只係……。」她欲言又止的說：「佢話好鍾意我，但係唔想呃我，佢結咗婚好幾年，但同老婆嘅關係一直好差，一早已無晒感情。」

「廢話少講，即係結咗婚仲想出嚟搵食啦！」我半反白眼的說。

現在就是渣男為患，明明結婚了依然不安份，家裏有太太，心思不是花在經營家庭上，而是公然拈花惹草，想在外多找個女朋友。有些男人會從一開始隱瞞自己的婚姻狀況，裝作單身讓女生「落搭」，有些會說出真相，但別以為是良心發現，他們只是不想日後編藉口，更方便「搵食」。既厚面皮亦不介意公開感情實況，實行「願者上鉤」，爛人爛事實在聽得太多！

無可否認，有些女生是戀愛腦，與對方發展後，即使知道他有家庭，依然奮不顧身地投入這段不倫戀，不計較名份、罔顧自己名聲、死心塌地地為對方付出，還認為是遲來的真愛。

別相信男人的鬼話吧，他們就是要說跟太太的關係不好，編造理由來合理化自己出軌的行為，不這樣說又怎能讓傻傻的女生甘心不計成本，上當當小三。

還好她不是個易騙的女生，她提到單身這幾年早就聽過很多已婚渣男的理由，無非都是那幾句「我同老婆已經冇晒感情架啦」、「因為有細路所以先唔離婚」、「俾啲時間我處理」，這些謊話，大家都耳熟能詳吧。彷彿搞婚外情的原因都是同一個套路，但誰會想不明不白地成為被罵的小三？做女人不要太傻呀！

「我同佢講，如果想同我一齊就離婚囉，想有個好家庭，又想維持好男人嘅形象，唔通委屈我咩！」她說的每一句都無錯，就是欣賞她的人間清醒。

作者：妮洛

浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。

愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。

最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

