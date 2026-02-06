Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

許願要付費！羅馬許願池實施2歐元收費規定｜即睇預約須知、門票詳情、5類人可獲豁免

曾幾何時，在有羅馬許願池之稱的特里維噴泉（Trevi Fountain），背對著水池拋下硬幣，是全球旅客心目中最浪漫的「指定動作」；然而，這份浪漫從此將附帶一張「入場券」。為了應對近乎失控的過度旅遊，並保護這座巴洛克藝術傑作，羅馬市政府由2026年2月2日起正式實施收費預約制。這意味著，未來想近距離捕捉那抹波光粼粼的泉水，你可能得先準備好2歐元。

2歐元換取舒適空間

這座被譽為全球最美的「許願池」，以往總是擠得水洩不通，甚至曾發生遊客為爭奪拍照位而大打出手的事件。羅馬市政府決定，由即日起，凡想走下台階近距離靠近噴泉水池區域的旅客，均須支付2歐元（約港幣17元）入場費。新規定下，當局同時限制該區域在場人數上限為400人，收費時段為週末及公眾假期的上午9時至晚上10時，而平日則由上午11時30分開始計費。

羅馬市政府決定，由即日起，凡想走下台階近距離靠近噴泉水池區域的旅客，均須支付2歐元（約港幣17元）入場費。（圖片來源：Getty Images）

至於推行新制的原因，除了為了籌集每年約650萬歐元的古蹟維修經費，最重要是希望解決長期以來的過度旅遊問題。透過人流管制，當局期望能為旅客提供更具「質素」的觀賞體驗，減少因過於擁擠而引發的衝突或扒竊案件。羅馬官員形容，這項措施能令遊客在更莊嚴、更安全的環境下，完成「拋硬幣」的傳統儀式，讓這座巴洛克傑作能永續發展。

透過人流管制，當局期望能為旅客提供更具「質素」的觀賞體驗，減少因過於擁擠而引發的衝突或扒竊案件。（圖片來源：Getty Images）

3類人士可獲豁免收費

雖然新規定針對大部分遊客，但仍有3類人可以豁免收費：第一是羅馬市民，只需出示身份證明文件即可免費入場；第二是6歲以下的幼兒；第三是殘疾人士及其陪同者。對於一般遊客而言，若不想付費，其實仍可站在上方廣場遠距離觀賞噴泉全貌，只是無法走到水池邊體驗著名的拋硬幣傳統。

對於一般遊客而言，若不想付費，其實仍可站在上方廣場遠距離觀賞噴泉全貌。（圖片來源：Getty Images）

冷門景點同步收費

除了著名的許願池外，羅馬市政府亦同時調整了市內多個冷門但極具藝術價值的博物館入場安排。以往這些景點大多是資深旅客的避世之選，但由2026年2月起，包括拿破崙博物館（Museo Napoleonico）、馬克森提烏斯別墅（Villa of Maxentius）、巴拉科古代雕塑博物館（Barracco Museum of Antique Sculpture）、卡洛．比洛蒂博物館（Carlo Bilotti Museum），以及位於博爾蓋塞公園內的皮耶特羅．佳能尼卡博物館（Pietro Canonica Museum），均正式結束免費預約制，統一收取5歐元（約港幣42元）入場費。

當局解釋，這些相對冷門的景點雖然人流不及競技場，但同樣需要高昂的維修及保安開支。以收藏大量拿破崙家族遺物的拿破崙博物館為例，新收費將直接用於改善展館的恆溫系統以保護文物。對於打算深度遊羅馬的旅客而言，雖然觀光成本略為增加，但這些館藏依然維持極高「質素」，且收費後人流預計會更加稀少，讓藝術愛好者能在更安靜的環境下欣賞古文明雕塑及近代藝術珍藏。

除了著名的許願池外，羅馬市政府亦同時調整了市內多個冷門但極具藝術價值的博物館入場安排。（圖片來源：Getty Images）

網上預約詳情及開放時間

有意前往的旅客，建議提前透過羅馬旅遊局官方網站進行預約，以免現場因滿額而撲空。預約系統會顯示實時剩餘名額，每次預約入場觀賞時間約為30分鐘。值得留意的是，除許願池外，前述提及的多個冷門景點亦已同步更新入場守則。建議大家出發乘車前往景點前，先檢查最新的開放資訊與門票安排。若行程中包含多個收費據點，亦可考慮購買羅馬通票（Roma Pass）以節省整體開支。

羅馬通票（Roma Pass）

價錢：$461起

經Klook預訂 經KKday預訂

特里維噴泉（Trevi Fountain）

地址：Piazza di Trevi, 00187 Roma RM（地圖按此）

門票：2歐元

收費時間：上午11時30分至晚上10時（星期一至五）；上午9時至晚上10時（星期六、日及公眾假期）

交通方法：乘搭地鐵A線至Barberini站，出站後沿著Via del Tritone步行約8至10分鐘即可抵達；若選擇乘搭巴士，可選擇經停Largo Chigi或 Tritone／Fontana di Trevi站的多條路線（如62、63、85號等），下車後僅需步行約3分鐘。

有意前往的旅客，建議提前透過羅馬旅遊局官方網站進行預約，以免現場因滿額而撲空。（圖片來源：Getty Images）

