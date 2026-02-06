許願要付費！羅馬許願池實施2歐元收費規定｜即睇預約須知、門票詳情、5類人可獲豁免
曾幾何時，在有羅馬許願池之稱的特里維噴泉（Trevi Fountain），背對著水池拋下硬幣，是全球旅客心目中最浪漫的「指定動作」；然而，這份浪漫從此將附帶一張「入場券」。為了應對近乎失控的過度旅遊，並保護這座巴洛克藝術傑作，羅馬市政府由2026年2月2日起正式實施收費預約制。這意味著，未來想近距離捕捉那抹波光粼粼的泉水，你可能得先準備好2歐元。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
2歐元換取舒適空間
這座被譽為全球最美的「許願池」，以往總是擠得水洩不通，甚至曾發生遊客為爭奪拍照位而大打出手的事件。羅馬市政府決定，由即日起，凡想走下台階近距離靠近噴泉水池區域的旅客，均須支付2歐元（約港幣17元）入場費。新規定下，當局同時限制該區域在場人數上限為400人，收費時段為週末及公眾假期的上午9時至晚上10時，而平日則由上午11時30分開始計費。
至於推行新制的原因，除了為了籌集每年約650萬歐元的古蹟維修經費，最重要是希望解決長期以來的過度旅遊問題。透過人流管制，當局期望能為旅客提供更具「質素」的觀賞體驗，減少因過於擁擠而引發的衝突或扒竊案件。羅馬官員形容，這項措施能令遊客在更莊嚴、更安全的環境下，完成「拋硬幣」的傳統儀式，讓這座巴洛克傑作能永續發展。
3類人士可獲豁免收費
雖然新規定針對大部分遊客，但仍有3類人可以豁免收費：第一是羅馬市民，只需出示身份證明文件即可免費入場；第二是6歲以下的幼兒；第三是殘疾人士及其陪同者。對於一般遊客而言，若不想付費，其實仍可站在上方廣場遠距離觀賞噴泉全貌，只是無法走到水池邊體驗著名的拋硬幣傳統。
冷門景點同步收費
除了著名的許願池外，羅馬市政府亦同時調整了市內多個冷門但極具藝術價值的博物館入場安排。以往這些景點大多是資深旅客的避世之選，但由2026年2月起，包括拿破崙博物館（Museo Napoleonico）、馬克森提烏斯別墅（Villa of Maxentius）、巴拉科古代雕塑博物館（Barracco Museum of Antique Sculpture）、卡洛．比洛蒂博物館（Carlo Bilotti Museum），以及位於博爾蓋塞公園內的皮耶特羅．佳能尼卡博物館（Pietro Canonica Museum），均正式結束免費預約制，統一收取5歐元（約港幣42元）入場費。
當局解釋，這些相對冷門的景點雖然人流不及競技場，但同樣需要高昂的維修及保安開支。以收藏大量拿破崙家族遺物的拿破崙博物館為例，新收費將直接用於改善展館的恆溫系統以保護文物。對於打算深度遊羅馬的旅客而言，雖然觀光成本略為增加，但這些館藏依然維持極高「質素」，且收費後人流預計會更加稀少，讓藝術愛好者能在更安靜的環境下欣賞古文明雕塑及近代藝術珍藏。
網上預約詳情及開放時間
有意前往的旅客，建議提前透過羅馬旅遊局官方網站進行預約，以免現場因滿額而撲空。預約系統會顯示實時剩餘名額，每次預約入場觀賞時間約為30分鐘。值得留意的是，除許願池外，前述提及的多個冷門景點亦已同步更新入場守則。建議大家出發乘車前往景點前，先檢查最新的開放資訊與門票安排。若行程中包含多個收費據點，亦可考慮購買羅馬通票（Roma Pass）以節省整體開支。
羅馬通票（Roma Pass）
價錢：$461起
特里維噴泉（Trevi Fountain）
地址：Piazza di Trevi, 00187 Roma RM（地圖按此）
門票：2歐元
收費時間：上午11時30分至晚上10時（星期一至五）；上午9時至晚上10時（星期六、日及公眾假期）
交通方法：乘搭地鐵A線至Barberini站，出站後沿著Via del Tritone步行約8至10分鐘即可抵達；若選擇乘搭巴士，可選擇經停Largo Chigi或 Tritone／Fontana di Trevi站的多條路線（如62、63、85號等），下車後僅需步行約3分鐘。
更多相關文章：
印度尼帕病毒｜泰國等周邊國家加強邊境防疫！出發旅遊前要注意事項
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
其他人也在看
香港海洋公園半價優惠｜成人只需$269！Sanrio蔚藍海洋之旅、人氣角色見面打卡
作為香港地標主題樂園之一，香港海洋公園除了有刺激的機動遊戲設施，還可以近距離欣賞到大量稀有陸上及海洋生物，無論大人小朋友也一樣開心。近年海洋公園更迎來香港首對港產龍鳳胎大熊貓：姐姐「加加」與弟弟「得得」，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面，還有與Sanrio合作的「蔚藍海洋之旅」活動陸續登場，一於入場玩個夠！
大阪賞櫻景點旁10間飯店精選！大阪城公園、造幣局就在附近～
3月下旬到4月上旬就是大阪的櫻花季，想賞櫻不用特地到郊外，在大阪市中心也有知名賞櫻景點，如園區內有約3,000棵櫻花的「大阪城公園」，櫻花樹數量高達約4,800棵的「毛馬櫻之宮公園」，以及光是經過視線一定會被吸引的「造幣局」等景點。而想在大阪市內愜意賞櫻，住在景點附近的飯店就對啦！LIVE JAPAN接下來要介紹從房內的窗戶就能眺望櫻花美景的飯店，看完心動的話記得快快預訂囉！ 首圖來源：Booking.com
叉燒2026〡好味叉燒推介10間！甘一刀叉燒/古法炭火烤製叉燒/堂弄玫瑰露叉燒
叉燒向來是斬料加餸的首選，不論是肥叉、瘦叉或半肥瘦各有所愛！Yahoo Food精選全城最好味的叉燒，從知名粵菜餐廳出品到燒味店鋪均有特色的叉燒，有平又有貴，有酒店級水準、亦有米芝蓮必比登推介，更有街坊燒臘味店出品，馬上看看以下內文介紹的哪一間叉燒是你的心水之選！
自助餐優惠2026｜2月香港酒店自助餐排名Top 10：限時買一送一／送海洋公園門票／聯乘恆香老餅家新年主題（每月更新）
香港不少酒店都推出自助餐buffet，不知道哪間最值得去食？就等Yahoo購物為大家整合Klook十間最受歡迎的人氣酒店自助餐排行榜，截至2026年2月3日，第一名酒店依然不變，連續41個月成為Klook人氣酒店自助餐！Klook有不少自助餐優惠，除了有自助餐買一送一優惠、自助餐親子優惠，買一位成人送一位小童外，這間酒店更與恆香老餅家合作，推出限定主題自助餐，還有自助餐送海洋公園門票，事不宜遲即睇完整自助餐排行榜和優惠！
2026 中山春節攻略｜8 大必去景點、泉眼溫泉、孫中山故居、石岐老街年味全搜羅
想體驗最濃厚嘅嶺南新年？Trip.com 幫你精選中山 8 大春節好去處，包括花卉市場、孫中山故居、石岐老街美食，仲有溫泉 Staycation 推介，助你過個熱鬧中山年！
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。