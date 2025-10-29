仙台紅葉2025：東北賞楓天堂！港人必睇10大景點/交通/酒店攻略

仙台紅葉觀賞指南

秋風起，又係時候Plan下一年一度嘅「返鄉下」追楓之旅喇！當大家仲係諗緊去京都、東京同人逼嘅時候，不如今年玩啲新嘢？將你嘅旅遊雷達校準去東北嘅隱藏寶地——仙台！

唔好以為仙台淨係得牛舌，佢啲紅葉先係堅料，嗰種原始又壯麗嘅景觀，同關西關東係完全唔同level！喺呢度，你可以見識到被譽為「日本第一」嘅峽谷紅葉有幾震撼、體驗到禪意十足嘅庭園夜楓有幾夢幻，仲有海岸線獨有嘅紅綠交錯靚景。最重要係咩？就係人流相對少，可以靜靜雞享受最pure嘅東北秋色，影相都唔使就角度避開人頭！

呢份「天書」就係專為我哋香港人嘅旅遊習慣而設，由紅葉最前線預測、交通攻略、十大必去景點，到酒店推介同實用貼士，一次過幫你K.O.晒所有煩惱。即刻Save低呢篇文，準備好2025年秋天，同我一齊出發去仙台，感受一場無得輸嘅紅葉盛宴啦！

✨ 出發前小著數！ ✨

紅葉前線預測！幾時去先係最佳Timing？

Plan追楓之旅，捉準每個景點嘅「見頃」（最佳觀賞期）時間，絕對係成功嘅關鍵！仙台一帶地方好大，由高山到市區，海拔唔同，紅葉變色時間可以差好遠，成條「戰線」拉足成個月㗎！

根據日本氣象株式會社嘅最新官方情報（10月2日更新），仙台市區嘅楓葉同銀杏「見頃」時間已經有預測。不過要記住，好似栗駒山、藏王連峰呢啲高海拔嘅山區，會早好多，9月尾就開始轉色，係東北最早睇到紅葉嘅地方！

重要提示： 日本天氣網站（例如：日本気象株式会社 和 Weathernews ）之後會再出幾輪預測，出發前記得要double check最新消息啊！

2025年仙台及宮城縣紅葉觀賞期預測（估算）：

高山地區（栗駒山、藏王）： 10月中至10月尾 (約 10/14 - 10/25)

峽谷地區（鳴子峽）： 10月尾至11月頭

近郊沿海（秋保、松島）： 11月中 (約 11/12 - 11/25)

仙台市區（定禪寺通、瑞鳳殿）： 11月尾 (約 11/27)





仙台賞楓時間 | 2025年最新紅葉預測

（圖片來源：《2025年日本紅葉最佳觀賞期預測》- 日本氣象株式會社）

💡 行程規劃小秘訣：

咁樣Plan就最醒！10月中下旬先攻上栗駒山、藏王呢啲高山；到11月頭就轉戰鳴子峽呢類峽谷；最後先返仙台市區慢慢行。由高玩到低，咁就可以確保你去到邊，都係見到最燦爛、最靚嘅紅葉啦！

交通全攻略！點樣去最方便最抵玩？

仙台作為東北嘅交通樞紐，無論係對外定市內交通都勁方便，完全唔使擔心！

由香港出發

1. 直航（首選！快靚正）： 想慳時間一落地就玩？梗係揀直航啦！而家有廉航（例如HK Express、大灣區航空）提供香港(HKG)直飛仙台(SDJ)嘅航班，航程大約4-5個鐘。想搶平機票，記得最少提早3-4個月用Trip.com格價預訂！ 參考價錢由單程HK$1,050起，來回HK$1,437起，真係好抵玩！

2. 轉機/新幹線（Plan B/順便玩埋東京）： 如果直航時間唔啱，或者想玩埋東京，可以由香港飛去東京成田(NRT)或羽田(HND)機場，再轉JR東北新幹線。由東京站搭最快嘅「隼號 (Hayabusa)」，大概一個半鐘就到仙台，舒服又快捷。

仙台及周邊交通

1. 東北橫行必備神卡：JR EAST PASS (Tohoku area)

必買！必買！必買！ 呢張專為遊客而設嘅「JR東北地區鐵路周遊券」，簡直係遊日神卡！有咗佢，你可以喺連續5日內無限次任搭指定範圍內嘅JR新幹線同火車，輕鬆去勻鳴子峽、山寺、松島呢啲主要紅葉景點。淨係計一程東京來回仙台嘅新幹線車費，已經回本有找，CP值爆晒燈！

2. 市內觀光神器：Loople Sendai (るーぷる仙台)

喺仙台市區內想輕鬆玩？搭呢架觀光巴士就啱晒！佢一條路線串連晒仙台站、瑞鳳殿、仙台城跡等15個主要景點。買張一日券就可以無限任搭，跳上跳落，遊勻市內各大賞楓位。

3. 日本版八達通：IC卡 (Suica / PASMO / ICOCA)

同香港嘅八達通一樣，有張Suica或者Pasmo喺手，搭地鐵、巴士嘟一嘟就搞掂，唔使次次排隊買飛，慳返唔少時間。

4. 自駕遊更自由！

想行程flexible啲，去啲偏遠秘景？自駕係個好選擇！

獨家優惠使用方法：只需點選複製我們提供的優惠代碼，在Trip.com付款頁面輸入，即可輕鬆享有折扣，讓你的仙台紅葉之旅更划算！💴

優惠碼：TRIPCAR8

仙台租車，價格低至 HK$334.21

仙台十大必到賞楓景點推介

我幫你精選咗10個最正嘅仙台紅葉景點，由震撼峽谷到寧靜庭園，包羅萬有，跟住去打卡就冇錯！

仙台紅葉景點 | 1. 鳴子峽 (Naruko Gorge)- 東北No.1紅葉峽谷，火車穿越嘅經典畫面！

講到東北紅葉，鳴子峽認第二，冇人敢認第一！呢個V形大峽谷深達百米，秋天時兩岸山頭就好似打翻咗盤顏料咁，紅、橙、黃色交織，靚到癲！當JR火車仔慢慢駛過大深澤橋，劃破呢片色彩，嗰個畫面就係無數攝影發燒友夢寐以求嘅神級靚位！

仙台紅葉 | 鳴子峽 (Naruko Gorge)

必殺技 & 打卡位： 喺鳴子峽Rest House隔離個觀景台，就係影火車穿越紅葉橋嘅最佳位置！ 記得預先上網check實JR陸羽東線嘅火車時間表（平日班次好疏！），早半個鐘去霸定靚位！

🍁 見頃： 10月尾 - 11月頭

📍 地址： 宮城縣大崎市鳴子溫泉

💰 費用： 免費

🚇 交通： JR仙台站搭新幹線到「古川站」，轉JR陸羽東線到「鳴子溫泉站」，再搭的士或季節限定巴士「紅葉號」。

健行樂： 想親身走入畫中？可以行下全長約2.2公里嘅「大深沢遊步道」，全程約50分鐘，俾紅葉360度包圍嘅感覺真係超幸福！

溫泉鄉： 睇完靚景，記得順便去歷史悠久嘅鳴子溫泉鄉浸個靚湯，舒筋活絡，爽！





Trip.com有2條關於鳴子峽的真實評價，平均評分4.9/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

漂亮的賞楓景點。又有步道可以去觀賞美麗的峽灣及瀑布。值得去走一趟的景點！

鳴子峽2

仙台紅葉景點 | 2. 円通院 (Entsu-in Temple) - 松島夜楓秘境，日夜兩變！

位於「日本三景」之一松島嘅円通院，係一個精緻又充滿禪意嘅庭園。紅葉配搭枯山水、心字池同竹林，靚到好似幅畫咁。但最屈機嘅係秋季限定嘅夜間亮燈！燈光下嘅夜楓如夢似幻，同日頭嘅寧靜feel完全唔同，絕對係必睇！

仙台紅葉 | 円通院 (Entsu-in Temple)

必殺技 & 打卡位：

日落前到： 先欣賞日頭嘅靜謐，再留低睇夜楓，一次過體驗兩種美。 心字池倒影： 冇風嘅日子，池水會完美倒影出紅葉，影相一流！ DIY念珠： 院內可以自費整返條獨一無二嘅開運念珠，做手信或者自用都非常有紀念價值。

🍁 見頃： 10月尾 - 11月中

📍 地址： 宮城縣松島町松島字町內67

💰 費用： 成人約HK$26 (500円)，夜間點燈或需另外收費。

🚇 交通： JR仙台站搭JR仙石線到「松島海岸站」，行5分鐘就到。





仙台紅葉景點 | 3. 秋保大瀑布 (Akiu Great Falls) - 瀑布與紅葉的動感交響

名列「日本三大名瀑」之一，瀑布高低落差達55米，氣勢磅礡！秋天時，瀑布周圍嘅山林染成一片火紅，激流配上紅葉，畫面超有動感同生命力！行到瀑布底，仲可以近距離感受水花飛濺嘅震撼！

仙台紅葉 | 秋保大瀑布

必殺技 & 打卡位：

瀑布潭底： 沿住步道行到瀑布底，係感受氣勢同影全景嘅最佳位置。記得著對防滑嘅鞋！ 順便浸溫泉： 附近就係「奧州三名湯」之一嘅秋保溫泉鄉，睇完景浸個湯，完美！

🍁 見頃： 11月頭 - 11月中

📍 地址： 仙台市太白區秋保町馬場字大瀑布

💰 費用： 免費

🚇 交通： JR仙台站西口巴士總站8號月台，搭宮城交通巴士往「秋保大滝」方向，喺總站落車。





更多秋保大瀑布周邊一日遊：

日本仙台+松島+秋保瀑布+磊磊峽一日遊，低至HK$3,095(3人已購)

日本仙台大觀音+秋保大瀑布+禦釜一日遊

仙台紅葉景點 | 4. 藏王連峰 (Mount Zao)- 360度空中欣賞「三段染」絕景！

藏王嘅秋色嚟得特別早！搭纜車上山，你可以由空中俯瞰超壯觀嘅「三段染」——山頂係鮮紅色楓葉，山腰係金黃色樺木，山腳係常綠針葉林，一層層顏色分明，好似上帝打翻咗盤顏料咁！

仙台紅葉 | 藏王連峰

圖片來源：FUN! JAPAN

必殺技 & 打卡位：

神秘「御釜」： 上到山頂，一定要行去睇翠綠色嘅火山口湖「御釜」，配埋周圍嘅紅葉，景色獨一無二！ 注意保暖！ 山頂氣溫比市區低10-15度，風又大，羽絨、冷帽、手套唔少得，唔好凍親！ 出發前Check天氣： 山區天氣話變就變，出發前上官網睇下纜車有冇開，唔好摸門釘。

🍁 見頃： 9月尾 - 10月中

📍 地址： 宮城縣刈田郡蔵王町遠刈田温泉

💰 費用： 纜車來回成人約HK$182 (3,500円)。

🚇 交通： 仙台站前34號巴士站搭高速巴士「仙台～山形藏王線」（季節限定）。





Trip.com有15條關於藏王連峯的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

由藏王山麓站出發，搭乘纜車前往樹冰高原站及地藏山頂站，一出站就可以看到滿滿的樹冷奇景及地藏尊像。另外，在冬季特定時間會舉行「樹冰幻想迴廊」及夜間點燈活動。

藏王連峰2

更多藏王連峰周邊一日遊：

日本仙台+宮城藏王狐狸村+藏王連峰+禦釜+銀山溫泉一日遊，低至HK$3,277(6人已購)

銀山溫泉+藏王連峯+藏王狐狸村一日遊【千與千尋的溫泉湯屋】，低至HK$3,901(9人已購)

日本仙台+宮城藏王狐狸村+藏王連峯+御釜+銀山溫泉一日遊，低至HK$4,127(4人已購)

仙台紅葉景點 | 5. 瑞鳳殿 (Zuihoden Mausoleum) - 歷史建築與秋色交織

呢度係仙台藩主「獨眼龍」伊達政宗嘅陵墓，建築風格極盡奢華。秋天時，通往正殿嘅參道兩旁，高大嘅楓樹同金碧輝煌嘅殿宇互相輝映，莊嚴得嚟又超華麗，係市區內一個充滿歷史感嘅賞楓點。

仙台紅葉 | 瑞鳳殿

必殺技 & 打卡位：

參道石階： 由入口行上石階，係影「紅葉隧道」嘅經典角度。 夜間點燈： 秋季特定日子會有夜間點燈，同円通院嘅夢幻唔同，呢度多一份歷史嘅莊重同神秘感。

🍁 見頃： 11月中 - 11月尾

📍 地址： 宮城縣仙台市青葉區靈屋下23-2

💰 費用： 成人約HK$29 (550円)。

🚇 交通： 搭Loople Sendai觀光巴士喺「瑞鳳殿前」站落車。





Trip.com有19條關於瑞鳳殿的真實評價，平均評分4.7/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

那是一個比我想像的更美妙的地方。這裡有伊達氏的陵墓。或許是因為下了點雨，那裡的人不多，有種奇怪的莊嚴與緊張的感覺。如果你在秋天樹葉飄落的季節去的話，我想你的照片會更美。還有一個展覽室，非常值得參觀。

瑞鳳殿2





仙台紅葉景點 | 6. 松島 (Matsushima Bay) - 海灣奇景與紅葉共舞

「日本三景」之一，260幾個大大小小嘅島嶼散落喺海灣。秋天時，島上嘅松樹同楓樹紅綠交錯，配上蔚藍海岸線，靚到唔識形容！最佳體驗方式一定係搭觀光船出海，由海上欣賞呢片獨特嘅景色。

仙台紅葉 | 松島

圖片來源：用戶@AUROR Atz

必殺技 & 打卡位：

福浦橋： 紅色嘅長橋本身就係打卡點，行喺橋上吹住海風睇景，超chill。 任食燒蠔！ 秋冬係食松島名物「燒蠔」嘅季節！岸邊有好多烤蠔小屋，可以用超抵價錢限時任食，蠔迷必試！

🍁 見頃： 11月中

📍 地址： 宮城縣宮城郡松島町

💰 費用： 觀光船約HK$78 (1,500円) 起。

🚇 交通： JR仙台站搭JR仙石線到「松島海岸站」。





Trip.com有21條關於松島町的真實評價，平均評分4.9/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

位於松島海岸旁的 國寶 瑞巖寺真的是來松島可以當做景點參訪的一處漫步在瑞巖寺周圍

松島2

更多松島周邊一日遊：

日本仙台+松島+秋保瀑布+磊磊峽一日遊，低至HK$3,095(3人已購)

日本仙台松島+仙台城蹟+仙台大觀音一日遊，低至HK$0(2人已購)

仙台紅葉景點 | 7. 定禪寺通 (Jozenji-dori Avenue) - 市中心嘅金黃銀杏隧道！

仙台市中心最具代表性嘅林蔭大道。雖然唔係傳統紅葉，但深秋時兩旁嘅櫸木會變成一片耀眼嘅金黃色，形成一條超靚嘅黃葉隧道。路中間仲有藝術雕塑，充滿都市悠閒氣息。

仙台紅葉 | 定禪寺通

圖片來源：用戶@山旅

必殺技 & 打卡位：

夜間散步： 夜晚亮燈後，成條路變得超浪漫，情侶必去！ Shopping & 美食： 隔離就係最旺嘅商店街，睇完靚景可以即刻去shopping同食仙台名物炭燒牛舌！

🍁 見頃： 11月中 - 11月尾

📍 地址： 宮城縣仙台市青葉區國分町

💰 費用： 免費

🚇 交通： JR仙台站行15分鐘，或搭地鐵到「勾当台公園站」。





Trip.com有7條關於定禪寺大道的真實評價，平均評分4.6/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

燈光盛會每年十二月舉行。 光是開車穿過這條路就已經非常美麗，但漫步在成排的櫸樹之間才是真正美妙的體驗。 地鐵縣廳站外即是。 周圍有很多餐館，餐廳的景色很棒。

定禪寺通2

仙台紅葉景點 | 8. 栗駒山 (Mount Kurikoma) - 「神之地毯」的震撼秋色

呢度係專業級嘅紅葉聖地！秋天時成座山嘅樹會一次過變色，由山頂望落去，大地就好似鋪咗張由紅、橙、黃、綠色組成嘅巨型地氈，震撼到講唔出聲！

仙台紅葉 | 栗駒山

必殺技 & 打卡位：

專業級挑戰： 呢度係正式登山路線，一定要著專業登山鞋同裝備，帶夠水同食物！ 晨早出發： 紅葉季人潮車龍超多，想睇到靚景就要清晨出發，避開塞車。 自駕首選： 交通比較唔方便，建議自駕遊。

🍁 見頃： 10月中

📍 地址： 橫跨宮城、岩手、秋田三縣

💰 費用： 免費

🚇 交通： 建議自駕，或由JR「くりこま高原駅」轉乘預約制登山巴士。





仙台紅葉景點 | 9. 猊鼻溪 (Geibikei Gorge) - 舟遊峽谷，詩意秋色

同鳴子峽嘅動感唔同，猊鼻溪玩嘅係寧靜同詩意。你會坐喺由船夫撐篙嘅小船上，穿梭喺百米高嘅峭壁之間，聽住船夫唱傳統民謠。秋天紅葉倒影喺平靜嘅溪水上，畫面靚到好似一首詩。

仙台紅葉 | Geibikei

必殺技 & 打卡位：

投擲「運玉」： 喺終點可以買「運玉」（刻有祝福字嘅陶片）掟去對岸嘅石洞，據說掟中會帶來好運！ 船夫歌聲： 靜心欣賞船夫喺幽谷中嘅歌聲，呢個先係猊鼻溪嘅靈魂所在！ 🍁 見頃： 10月尾 - 11月頭 📍 地址： 岩手縣一關市東山町長坂字町467 🚇 交通： JR仙台站搭新幹線到「一ノ関駅」，轉JR大船渡線到「猊鼻渓駅」。 💰 費用： 遊船成人約HK$94 (1,800円)。透過Trip.com購票可享新人優惠！



仙台紅葉景點 | 10. 山寺 (Yamadera)- 千級樓梯嘅挑戰，換嚟無敵靚景！

雖然喺山形縣，但由仙台過去好方便。要登上山頂嘅「五大堂」，需要挑戰1015級石階！沿途秋色超靚，辛苦行上去之後，由五大堂俯瞰山下村莊同紅葉山谷，嗰個開闊嘅景色，絕對會令你覺得一切都值回票價！

仙台紅葉 | 寶珠山立石寺

必殺技 & 打卡位：

五大堂觀景台： 終極打卡點，望出去嘅風景無得輸！ 著對好鞋： 千級樓梯唔係講笑，一定要著舒服防滑嘅運動鞋！

🍁 見頃： 11月頭 - 11月中

📍 地址： 山形縣山形市山寺4456-1

💰 費用： 入山費成人約HK$16 (300円)。

🚇 交通： JR仙台站搭JR仙山線到「山寺站」。





Trip.com有12條關於立石寺的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

喜歡爬上台階，欣賞令人驚嘆的風景和秋葉的顏色。當地的小吃魔芋也很美味，受到當地賣家和人們的熱情款待。

立石寺2

更多寶珠山 立石寺周邊一日遊：

日本山形寶珠山山寺（立石寺）＋銀山溫泉一日遊

仙台賞楓出發前必讀！實用小TIPS

執衫攻略： 仙台秋天日夜溫差大，山區同市區溫差更可以差10度以上！記得用「洋蔥式著法」：底層發熱衣 + 中層抓毛/冷衫 + 外層防風防水外套。去山區記住帶齊冷帽、頸巾、手套！

預訂要快手： 紅葉季係旺季，尤其鳴子峽附近啲酒店超搶手！建議最少提早3-6個月經Trip.com訂定機票酒店，手快有，手慢冇！

美食巡禮： 睇完紅葉，唔好錯過仙台美食！必食嘅有：炭燒牛舌、毛豆泥做嘅甜品（ずんだ）、松島嘅新鮮海產、暖笠笠嘅魚板（笹かまぼこ）！

行程唔好太chur： 建議以仙台市區做基地，每日揀1-2個近郊景點玩，放射式遊覽，咁樣先可以玩得夠深入又唔會太攰。





住邊好？精選高分酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的獨家折扣優惠！立即點擊此處，為你的仙台紅葉之旅省更多！此處查看更多！

玩得攰，梗係要住得舒服！以下幾間都係Trip.com上面高分又方便嘅選擇：

仙台威斯汀酒店

價錢：HK$1,328起

地址：1 Chome-9-1 Ichibancho, 青葉區, 980-0811 仙台市, 宮城縣, 日本

用戶評分: 9.3/10.0

離車站有點距離，但可以接受。房間空間足夠，視野很好，但小冰箱裝滿了mini bar的飲品及零食，要移走才能放自己的食物，房間內咖啡膠囊很好喝，四粒全喝了。看之前的留言說早餐有牛舌，特地加了早餐，結果只是一般的早餐，只怨自己沒問清楚

京阪仙台酒店

價錢：HK$460起

地址：3 Chome-3-5 Central, 青葉區, 980-0021 仙台市, 宮城縣, 日本

用戶評分: 9.2/10.0

房間安靜、乾淨，看起來很新。前台英語溝通順暢，服務態度沒問題。樓的抗震性很好-今天凌晨宮城縣m5.7級地震、震感3，覺得床、樓都在晃（O_O）但是很安全！放心住！洗漱用品在1樓，可以自如，還有茶包、咖啡包，2樓有洗衣機、烘乾機、飲水機、自動販賣機、製冰機。房間比較大，電吹風和花灑是Refa的，很新奇，每天有免費瓶裝飲用水。不需要按金、辦理入住快捷、方便，極速退房！強烈推薦！

仙台大和ROYNET酒店

價錢：HK$519起

地址：1 Chome-2-37 Tsutsujigaoka, 宮城野區, 983-0852 仙台市, 宮城縣, 日本

用戶評分: 8.9/10.0

總體還好，位置離仙台站沒有想象那麼近，沒有出來就是，服務人員態度不錯，但能看出來不夠細緻，因為預訂的是2大1小，辦理入住時也確認過，但房間內還是衹提供了2個枕頭，由於發現的時候已經比較晚了，就湊合了一下。因為確實入住其他酒店會做得更好一些，比如提前把寄存的行李放入房間，因為有的酒店12歲小童是按成人計算的所以一定會提供3個人的物品，但即使有12歲小童是不算人數，對應的小童至少會把不收費的物品比如枕頭等對應數量提供。早飯倒是比想象的好很多，因為看評論説早餐並不太好，可能是預期低一些我們覺得還是不錯。還有一一項不太理想的是，入住房間時發現馬桶不是很乾凈，自己打掃了一下才用的，希望保潔人員能夠改進，相比盛岡的大都會還是有些差距，下次如果再去仙台可能會住在東日本大都會感受一下差異，至少位置會離仙台站更近一些。總體還不錯，有改善的空間。

JR東日本大都會大飯店仙台 東樓

價錢：HK$806起

地址：Aobaku Chuo 1-1-1, 宮城野區, 980-8487 仙台市, 宮城縣, 日本

用戶評分: 9.5/10.0

酒店的出行，非常便利，JR仙台站不出站，就能到酒店，非常方便，下雨天也不擔心。仙台站像迷宮，一不小心就會迷路，一定要選東樓，相對較新。其他設施方面，該有的都有，中規中矩。酒店到東北大學步行大概10分鐘左右，牛舌推薦善治郎，從酒店出去，也很近。商場一般20點就關了，需要補貨的話，可以到附近的唐吉柯德，也很近。總之，這酒店的優點就是出行方便。

仙台紅葉2025 | 後記

總之，仙台嘅秋天就係一場流動嘅視覺盛宴，由「神之階磚」栗駒山，到「日本第一」鳴子峽，再到夢幻嘅円通院夜楓，每一處都展現咗東北獨有嘅壯麗同細膩。呢度有世界級靚景、方便交通、絕頂美食同舒服溫泉，正等住你去發掘！

希望呢份為你度身訂造嘅懶人包，可以幫你輕鬆plan好成個trip。唔好再等喇，即刻開始計劃你嘅仙台追楓之旅！2025年秋天，約定你喺呢個東北賞楓天堂，用自己對眼，將嗰片無與倫比嘅燦爛秋色，好好咁收藏起嚟！

