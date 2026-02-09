仙台出發約1小時！宮城「鳴子溫泉鄉」交通方式、周遊券、溫泉住宿、美食＆伴手禮【保存版】

在日本的10種溫泉泉質中，「鳴子溫泉鄉」就擁有8種泉質，是相當少見的溫泉鄉。此溫泉鄉有「鳴子溫泉」、「中山平溫泉」等5個溫泉聖地，是東北數一數二的知名觀光景點。其中的鳴子溫泉是觀光名勝景點，溫泉街上除了有溫泉設施，還有鱗次櫛比的伴手禮店與餐飲店。這回要大家介紹的是，小編精選出的5個景點，除了有到鳴子溫泉鄉令人想走訪的溫泉聖地之外，還有順路能前去的地方。

鳴子溫泉鄉是個怎麼樣的地方呢？

「鳴子溫泉鄉」位在宮城縣內陸的北部，是一個在山中遼闊的觀光勝地。從東京出發的話，搭乘新幹線與當地線交通約3小時的車程。

廣告 廣告

鳴子溫泉鄉與宮城縣「秋保溫泉」、福島縣「飯坂溫泉」並列，是代表東北的溫泉鄉之一。此溫泉鄉擁有「鳴子溫泉」、「東鳴子溫泉」、「川渡溫泉」「中山平溫泉」、「鬼首溫泉」等5個溫泉勝地，各溫泉勝地都有住宿設施與觀光景點。

在日本總共有10種溫泉泉質，而鳴子溫泉鄉就有其中的8種，是個很珍貴稀有的溫泉鄉。有對養顏美容效果評價很好「炭酸水素塩泉（中文為碳酸氫鹽泉）」、針對皮膚疾病很有效果的「硫黄泉（中文為硫磺泉）」等，其源泉數量高達400條以上。因此，自古以來此溫泉勝地就是以溫泉療養地區發展繁榮，提供長期旅居的溫泉設施，讓大家透過泡溫泉療養治病。

前往鳴子溫泉鄉的交通方式

因鳴子溫泉被稱之為「木芥子之鄉」，四處都能遇到可愛的木芥子。

因鳴子溫泉被稱之為「木芥子之鄉」，四處都能遇到可愛的木芥子。

鳴子溫泉是位在鳴子溫泉鄉的中心位置，搭電車前去非常方便。從JR仙台站搭乘東北新幹線約15分鐘，在古川站下車後換乘陸羽東線，約43分鐘後就可到達目的地。要前往其他溫泉勝地的話，可以將鳴子溫泉站作為出發起點，搭電車到各個溫泉勝地分別約3～10分鐘左右。從鳴子溫泉站出發到鬼首溫泉的話，搭乘大崎市營巴士約30分鐘。

暢遊鳴子溫泉鄉最優惠的方式！周遊溫泉票券、木屐手形

照片中是「周遊溫泉票券（湯めぐりチケット）」1300日圓（含稅價格）。也有販售附木芥子的票券為1650日圓（含稅價格）。

照片中是「周遊溫泉票券（湯めぐりチケット）」1300日圓（含稅價格）。也有販售附木芥子的票券為1650日圓（含稅價格）。

為大家介紹在鳴子溫泉鄉兩種最優惠的玩樂方式。一種是「周遊溫泉票券（湯めぐりチケット）」1300日圓（含稅價格），這是在泡溫泉時使用的，購買此票券後會有6張替代現金的貼紙。另外，有附木芥子的票券是1650日圓（含稅價格）。

各個溫泉設施入場時所需的貼紙張數不一樣，在櫃檯將規定的入場貼紙張數給工作人員後，才能進去泡湯。除了公共浴場以外，也可到有參與此票券企劃的溫泉旅館，享受當日往返溫泉。此票券的優點就是，能用比一般票價便宜的價格入浴泡湯。

第二種是「木屐手形（下駄手形）」100日圓（含稅價格）。在觀光介紹中心有發放「Karakoro Map」（Karakoro為木屐的狀聲詞），帶著「木屐手形（下駄手形）」到地圖上的伴手禮店或是餐飲店等消費，就會有折扣與優惠。在鳴子溫泉站的觀光・旅館介紹中心有販售這兩種票券。

鳴子觀光・旅館介紹中心

〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元2-1

0229-83-3441

營業時間：8:30～18:00

休息日：無休

到鳴子溫泉鄉必去的溫泉勝地就是這裡！

從鳴子的5個溫泉勝地中，小編幫大家精選出其中3個一定要走訪的溫泉景點喔。

鳴子溫泉鄉推薦①鳴子溫泉

店家鱗次櫛比的鳴子溫泉的溫泉街

店家鱗次櫛比的鳴子溫泉的溫泉街

首先，先來去被稱之為溫泉鄉玄關的「鳴子溫泉」。溫泉街上有蕎麥麵店、咖啡廳等的餐飲店，還有販售傳統工藝品木芥子的伴手禮店。有各式各樣的溫泉設施，從近代的飯店到風情雅緻的木造旅館等。除了兩間日式風情十足的公共浴場之外，還有免費的手湯，能輕鬆地泡到名湯也是此景點的魅力之一。

鳴子溫泉鄉推薦②東鳴子溫泉

東鳴子溫泉中的「旅館大沼」

東鳴子溫泉中的「旅館大沼」

從JR鳴子溫泉站搭電車約3分鐘左右就可到達「東鳴子溫泉」。仙台藩主－伊藤家為了療養治病而建設了御殿湯（指伊藤家專用的溫泉），東鳴子溫泉是歷史悠久的溫泉勝地，能盡情地享受炭酸水素塩泉（中文為碳酸氫鹽泉）的溫泉，據說主要的功效是滋潤肌膚。

以鳴子御殿湯站為中心點，步行10分鐘左右的範圍內都有溫泉住宿設施。其中一家的「旅館大沼」，可以體驗住宿3天以上長期旅居型的湯治方案。按照方案的不同會有些差異，通常一般住宿的話，旅館會為大家準備早晚的餐點與鋪棉被。

可是，以在溫泉區進行長期療養為目的的湯治（中文為泡湯治病），飲食準備與鋪棉被全部都是由溫泉療養房客自理。選擇「旅館大沼」湯治方案的話，在享受溫泉的同時，能按照自己的步調讓身體好好休養。

旅館大沼

34, Narukoonsenakayu, Osaki-shi, Miyagi

鳴子御殿湯

0229-83-3052

鳴子溫泉鄉推薦③中山平溫泉

能享受源泉掛流式溫泉的公眾浴場「Shintoro之湯（しんとろの湯)」

能享受源泉掛流式溫泉的公眾浴場「Shintoro之湯（しんとろの湯)」

被豐富的大自然擁在懷裡的「中山平溫泉」，是擁有5個溫泉泉質的溫泉勝地。從JR鳴子溫泉站搭乘電車，在車程約7分鐘的中山平溫泉站下車後再步行15分鐘左右，就可到達中山平代表性的公眾浴場「Shintoro之湯」。中山平大多的溫泉特色是會有滑潤的觸感，因泡完後肌膚保濕滑嫩，而被稱之為美肌之湯。

中山平的知名觀光景點是「鳴子峽」，是從車站坐車約5分鐘左右的賞楓名勝景點。到秋天時，有眾多觀光客會到此走訪，欣賞滿山遍野染上紅黃秋色的溪谷。

到鳴子溫泉街上尋找當地的美食與伴手禮

在鳴子溫泉鄉之中，有最多商店的就是鳴子溫泉。泡完湯後，到溫泉街上找找伴手禮與美食吧！

鳴子溫泉鄉的名產伴手禮①Maruzen

（前）鳴子火柴220日圓、（右）木芥子火柴180日圓、（後）木芥子筷架1個250日圓（價格皆未含稅）

（前）鳴子火柴220日圓、（右）木芥子火柴180日圓、（後）木芥子筷架1個250日圓（價格皆未含稅）

在JR鳴子溫泉站旁的伴手禮店「Maruzen（まるぜん）」，能購買當地工藝品的木芥子，或是以木芥子為設計元素的小物。紙膠帶與火柴等，印製在商品上的木芥子圖案非常可愛。此店的木芥子商品，多為小型輕巧好攜帶，感覺會不自覺就買很多。

Maruzen

〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元109-1

0229-83-2202

營業時間：8:00～19:00

休息日：不定休

鳴子溫泉鄉的名產伴手禮②餅處深瀨

「餅處深瀨」是從JR鳴子溫泉站步行2分鐘左右處的老字號糕餅店，有販售著很適合當伴手禮的日西合併糕點。特別有名的是「栗子糰子（栗だんご）」，是由第一代老闆研究設計出的，很適合溫泉療養客的當地美食，此店是以2個380日圓（含稅價格）來販售。

將煮得甜甜的栗子包入柔軟的糯米糰內，從糰子上加上勾芡後濃濃稠稠醬油口味的醬汁。賞味期限僅到當日。店內也有內用座位（為防止新型冠狀病毒的感染，目前內用座位未開放）。

餅處深瀨

〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元24-2

0229-83-2146

營業時間：8:00～18:00（栗子糰子售完後就結束）

休息日：不定休

鳴子溫泉鄉美食①蕎麥處小花

午餐的話可到「蕎麥處小花」，位在從JR鳴子溫泉站步行3分鐘處。此餐飲店是在鳴子溫泉經營約100年，傳承3代的蕎麥麵店。

此店的招牌餐點是「地雞南蠻蕎麥麵（地鶏南ばん）」（800日圓）。蕎麥麵上的地雞雞腿肉與胸肉，是上一代店主開發出來的。這彈性十足的口感是放養飼育的雞才有的，這就是地雞南蠻的特色。

很受外國觀光客歡迎的是「炸物蕎麥麵（天ざる）」1150日圓（含稅價格），是有炸蝦與炸香菇等炸物的蕎麥麵。店內也有準備英文、中文、韓文的菜單。

蕎麥處小花

〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元87

0229-83-2126

營業時間：11:00～21:30

休息日：無休

鳴子溫泉鄉美食②喫茶Maruyu

小編推薦下午茶時間可到JR鳴子溫泉站前的「喫茶Maruyu（喫茶まるゆ）」。此店人氣十足的餐點是「木芥子聖代」650日圓（含稅價格），這是在有木芥子圖案的杯子中，裝滿了冰淇淋與鮮奶油的甜點。畫在杯子上的木芥子共有5種表情。因為這木芥子杯子是此店獨有的，只有在此店才能看到喔！

用餐時小編點看看「古早懷念拿坡里義大利麵（昔なつかしナポリタン」）」880日圓（含稅價格）。這決定味道的關鍵醬汁，是將蘋果、番茄以及紅酒等慢慢熬煮，帶有圓潤的甜味。正宗的味道與Q彈帶勁的義大利麵條，非常絕配。

喫茶Maruyu

〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元2-1

0229-82-2233

營業時間：9:00～16:30

休息日：不定休

到「櫻井木芥子店」體驗繪製木芥子

「鳴子木芥子」有著溫柔的笑容與細長的身體，身體上有畫上艷麗菊花的圖樣。木芥子的特色就是轉動木芥子的頭就會發出聲音。從JR鳴子溫泉站步行3分鐘左右的「櫻井木芥子店」，有製作與販賣鳴子木芥子。在此工作紡能體驗繪製木芥子，4個人以內不需要預約。從打畫稿到繪製完成所需時間是30分鐘左右。完成了屬於自己獨特的木芥子後，當天就能帶回去。

櫻井木芥子店

〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉湯元26-6

0229-87-3575

營業時間：9:00～17:30

費用：體驗繪製木芥子1800日圓（未含稅價格）

休息日：不定休

鳴子溫泉鄉周邊其他推薦住宿

龜屋飯店

Naruko Onsen Kurumayu 54-6, Osaki, Miyagi

鳴子御殿湯

Yumoto Kissho

Naruko Onsen Yumoto58-10, Osaki, Miyagi

鳴子溫泉

鳴子溫泉鄉能同時享受日本的溫泉文化、湯治的溫泉療養與繪製木芥子。無論是伴手禮還是美食都令人十分滿足，來一趟充實之旅讓自己身心都放鬆一下吧！

※本文為2020年7月的資訊，最新狀況請至官網確認

Text by: SHOE PRESs

▼你還會有興趣

▶[日本東北自由行懶人包]教你玩東北6縣：必玩景點＆秘境、交通、四季活動情報、熱門住宿等