仙台機場及周邊玩樂攻略：我的6次仙台之旅心得｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

仙台機場及周邊玩樂攻略：我的6次仙台之旅心得｜MARJORIE LI
今年因為工作，6次造訪這座東北最大的城市，每次都是短暫逗留幾小時至一兩天。因為仙台是前往藏王滑雪場的必經中轉站。仙台融合了歷史、文化與美食，而仙台機場（Sendai Airport, SDJ）作為旅程的起點與終點，總能提供便利與舒適的體驗。這篇攻略分享仙台機場的設施、交通方式、附近購物與美食，以及JR仙台站周邊我常住的酒店、商場與餐廳。
如果你與我一樣會短暫逗留仙台，可以參考這篇攻略啦。
Digital Nomad要知！仙台機場Laptop friendly地方
國際旅客需完成檢疫、入境、行李領取與海關手續，記得提前使用Visit Japan Web完成入境與海關申報，屆時僅需出示Visit Japan Web的QR code 與護照，省卻現場人手填表的時間。
作為半個Digital Nomad，經常需要尋找Laptop friendly的地方，以下給大家一些可以充電，有Wifi使用電腦的地方建議。
1/ 仙台國際機場3樓餐廳Tregion Galley｜這家餐廳有充電位，還能看飛機起降，牛舌定食或海鮮料理約1,500-2,500日元，是相當不錯的選擇。
2/ 仙台國際機場2樓｜有像自修室間隔的免費充電位置。
3/ 仙台國際機場Arrival Hall 1樓一人辦公室｜如果需要寧靜空間，Arrival Hall 1樓一人辦公室也不錯。
交通方式：前往市中心
仙台機場交通便利，包括巴士，租車。我常選擇JR列車，仙台機場接駁線最省時，班次較多，買張Suica卡 可輕鬆搭乘火車。
火車（仙台機場接駁線）：我的首選，快速列車17分鐘，普通列車25分鐘抵達JR仙台站，票價670日元。車站位於機場二樓，方便快捷，詳情可查仙台機場鐵路。
JR仙台站周邊：酒店、商場與餐廳
仙台JR站咖啡店推介1. Cafe Haven't We Met Opus
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央2丁目6-19，2樓（JR仙台站步行約5分鐘）
營業時間：平日11:00–19:00，週末及假日10:00–19:00
特色：地下層為 外帶店，有好吃的英式鬆餅，咖啡，還可以欣賞老闆的黑膠收藏。 上層有座位提供，手沖咖啡與抹茶飲品，環境文藝溫馨，北歐風木質設計，適合閱讀或小聚。特色飲品：衣索比亞手沖咖啡（約800日元，果香清爽）、抹茶拿鐵（約700日元）。
Wi-Fi穩定，少量插座，中等適合數位遊牧者。假日經常滿座 , 要預留約30分鐘現場排隊 。
仙台JR站咖啡店推介2. Flat White Coffee Factory Downtown
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央2丁目2-29（JR仙台站步行約5分鐘）
營業時間：8:00–20:00
特色：有像湯碗一樣大的 特大裝flatwhite ，工業風設計，空間寬敞，適合工作。特色飲品：平白咖啡（約600日元，奶泡細膩）、鬆餅咖啡套餐（約1,200日元）。Wi-Fi快速，插座多，數位遊牧友好。
仙台JR站酒店推介
我曾入住Koko Hotel Sendai，離JR仙台站步行三分鐘，房間乾淨舒適，價格合理（雙人房約8,000-12,000日元），加上旁邊就有一家大型7-11便利店，方便補貨買宵夜，10分鐘路程內就有不同食肆，適合愛逛街的旅客。其他推薦酒店包括：
酒店名稱
距離JR仙台站
特色
價格範圍（每晚，雙人房）
Koko Hotel Sendai
3分鐘步程
位置便利，房間乾淨，性價比高
約8,000-12,000日元
Hotel Metropolitan Sendai East
直接連通
282間非吸煙客房，免費Wi-Fi，設健身房
約10,000-15,000日元
Hotel Metropolitan Sendai
1分鐘步程
全方位服務，適合商務與休閒
約12,000-18,000日元
Dormy Inn Sendai Annex
6分鐘步程
天然溫泉浴室，舒適放鬆，可選購宵夜吃拉麵！
約8,000-12,000日元
Super Hotel Sendai Hirose Dori
3分鐘至廣瀨通站
經濟實惠，適合預算型旅客
約6,000-10,000日元
仙台JR站特色商場
1. S-PAL Sendai
地址：青葉區中央1-1-1（連通JR仙台站）
特色：330多間店，涵蓋時尚、美食。 地下層「Ekichika Souvenir Street」販售枝豆餅、笹蒲鉾、清酒。
營業時間：商店10:00–20:00（詳見 S-PAL Sendai)
2. Sendai PARCO
地址：青葉區中央1-2-3（JR仙台站步行3分鐘）
特色：高端時尚、餐廳，PARCO 2的「Tohoku Standard Market」販售東北工藝品，地下層有牛舌餐廳。有貓貓 cafe， 可以付費餵食貓貓（如果貓貓想吃），人類在內不能進食哈哈。
營業時間：商店10:00–20:00（詳見 Sendai PARCO)
3. AER Sendai
地址：青葉區中央1-3-1（JR仙台站步行2分鐘）
特色：1-4樓商店含Pokemon Center，31樓免費觀景台俯瞰仙台。現代建築，適合家庭。
營業時間：商店10:00–21:00（詳見 AER Sendai)
JR仙台站周邊：仙台購物街
仙台站西側是商業核心，仙台購物街由多條有蓋街區組成，形成「ト」字形，是東北最大的購物街區，雨天也能舒適逛街。由於購物街形成「ト」字形，建議從Hapina Nakakecho入口（近AER大樓）開始，順著Clis Road到Sunmall Ichibancho或Vlandome，沿途享受購物與美食。提提大家攜帶日元現金，部分店鋪不接受國際信用卡。
以下是主要購物街的地址、營業時間與推薦店鋪：
Hapina Nakakecho
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央2丁目（從JR仙台站西口步行約3分鐘）
營業時間：一般為10:00–20:00（個別店鋪可能不同，詳見 Hapina Nakakecho官方網站）
特色：從仙台站開始，店鋪多元，有服飾、雜貨和餐廳，適合初次探索。
推薦店鋪：
Tohoku Standard Market（地址：青葉區中央1丁目2-3，位於Sendai PARCO內，營業時間10:00–20:30，週二休息）：販售東北六縣的手工製品，如陶瓷餐具、木製工藝品，適合找尋獨特伴手禮。
Maruzen書店（地址：青葉區中央1丁目2-3，AER大樓1樓，營業時間10:00–21:00）：大型書店，提供日文書籍、漫畫和文具，少量英文書。
Clis Road
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央2丁目（接續Hapina Nakakecho，步行約5分鐘）
營業時間：10:00–20:00（餐廳可能至22:00，詳見 Clis Road官方網站）
特色：超過100間店鋪，包括藥妝店 ，牛舌餐廳和伴手禮店，適合品嚐仙台美食。
推薦店鋪：
Gyutan Tsukasa（地址：青葉區中央2丁目3-8，營業時間11:00–14:00, 17:00-22:30）：牛舌套餐（約2,000日元）與牛舌香腸口感豐富。
Edamame Saryo（地址：青葉區中央2丁目，位於S-PAL Sendai，營業時間10:00–21:00）：枝豆甜點（約500日元）與枝豆餅（約300日元）清新特別。
Ichibancho Shopping Arcade
地址：青葉區一番町3-4丁目（JR仙台站步行5-10分鐘）
特色：東北最大有蓋購物街，包括Sun Mall、VLANDOME，提供時尚、咖啡廳、居酒屋，雨天適合。
營業時間：一般商店10:00–20:00，餐廳至深夜
Sunmall Ichibancho
地址：日本宮城縣仙台市青葉區一番町3丁目（從Clis Road步行約10分鐘）
營業時間：一般商店10:00–20:00（餐廳與酒吧可能至深夜）
特色：仙台最熱鬧的購物街之一，有咖啡店、服飾店和酒吧，每年8月6-8日七夕節掛滿彩飾。
推薦店鋪：
BOOK OFF（地址：Japan, 0980-0021 Miyagi, Sendai, Aoba War，營業時間10:00–21:00）：二手書店與服飾，適合尋找平價漫畫或二手商品。
Vlandome
地址：日本宮城縣仙台市青葉區一番町3丁目（與Sunmall Ichibancho相連）
營業時間：一般商店10:00–20:00（部分餐廳至22:00，詳見 Vlandome官方網站）
特色：以時尚精品與小型餐廳為主，氛圍高雅，適合品牌服飾或輕食。
推薦店鋪：
Galerie Arbre（地址：青葉區一番町1丁目11-27，營業時間11:00–18:00，週末及假日17:00，週二休息）：精選東北手工瓷器餐具與工藝品，適合文創愛好者。
仙台JR站附近牛舌店：貪吃朋友極度推薦的牛舌餐廳 善治郎
たんや善治郎 仙台駅前本店
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央1-8-38 AKビル 3F（JR仙台站西口步行約2分鐘）
營業時間：11:00–23:00（最後點餐22:30），1月1日休息
特色：以炭火燒烤厚切牛舌聞名，推薦上撰極厚真中牛舌定食（約3,500日元），口感Q彈多汁，搭配麥飯、牛尾湯、山藥泥，炭烤香氣濃郁。
たんや善治郎 仙台駅牛舌通分店
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央1-1-1 JR仙台站3樓（牛舌通內）
營業時間：10:00–22:00（最後點餐21:00）
特色：提供經典牛舌定食與善治郎套餐（約2,000-4,500日元），含牛舌香腸與肉串，炭烤風味濃，適合快速用餐的旅客。
たんや善治郎 南町通り店
地址：中央3-8-1 T-PLUS仙台 1F（JR仙台站步行約1分鐘）
營業時間：平日 10:30～22:30（最後點餐2:00）燒肉部 17:00～22:30（最後點餐21:50）
特色：提供牛舌拉麵與牛舌煎餃，晚餐時段有燒肉選項，推薦厚切牛舌定食（約2,000日元起），牛尾湯清甜解膩。
排隊/預訂建議：三家分店均不接受預約，仙台駅牛舌通分店 交通方便但座位少（約24席）排隊時間可達120分鐘 之長 , 南町通り店 人潮相對較少（20-40分鐘）。建議避開午餐（12:00–14:00）和晚餐（18:00–20:00）尖峰時段，或考慮外帶便當。
Usukawa Taiyaki Taikichi Nakakecho Store
地址：日本宮城縣仙台市青葉區中央2丁目1-30（JR仙台站步行5分鐘）
營業時間：10:00–19:30（1月1日休息，食材售罄提早關閉）
特色：以薄皮鯛魚燒聞名，提供小倉紅豆、卡士達奶油及週末限定的枝豆口味，價格約190日元起，深受當地人與遊客喜愛。而我選擇了牛肉口味。等候時間約10分鐘。
最後一天：從仙台市中心返回機場
返回機場
從JR仙台站回機場，我通常搭仙台機場接駁線，車程17-25分鐘，票價660日元。若行李多，出租車（約5,000-6,000日元）也方便。為確保順暢，我會提前30分鐘到車站。
Check-in與用餐：仙台機場規模小，安檢與海關很快，但也要預留時間通過安檢，以免遇上人龍排隊需時。我通常起飛前2-3小時到達。
實用建議
語言：機場與主要景點有英語服務，建議備 Google Translate 或簡單日語，與當地人交流更順暢。
貨幣：部分商店不接受國際信用卡，建議攜帶日元現金。
天氣：仙台四季分明，春季（3-4月）10-15°C，夏季（7-8月）25-30°C，秋季（10-11月）涼爽，冬季（12-2月）0-5°C，根據季節帶合適衣物。
住宿：機場附近過夜可選Super Hotel Mitazono Sendai Airport，車程5分鐘，約6,000日元/晚。
