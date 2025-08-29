仙女下凡美照瘋傳！舒華古裝造型曝光

▲舒華近日趁工作空檔到大陸江西景德鎮旅遊，還分享多張體驗古裝造型的超美模樣，仙女下凡美照直接被瘋傳，讓粉絲忍不住狂喊：拜託拍戲吧。（圖／舒華IG@yeh.shaa_）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團i-dle成員舒華，以白皙肌膚與精緻五官擄獲大批粉絲的心。而近日，她趁工作空檔，到大陸江西景德鎮旅遊，還在27日於Instagram分享一系列體驗漢服的古裝照，興奮直呼「終於圓我的夢了！」而超有氛圍的超仙美照直接被瘋傳，大讚舒華根本是仙女下凡，讓網友都忍不住狂喊「快去拍戲吧」。

舒華近日公開的古裝照中，只見她穿著淡綠色系飄逸漢服，髮型也梳的跟古裝劇女主角一樣的古式髮髻，戴上精緻髮簪，仙氣飄飄的漫步在充滿古典氣息的庭園中，清新脫俗的氣質，宛如從古裝劇走出來的仙女，火速引發高度討論，粉絲們都忍不住狂讚「這麼美的仙女，怎麼能不拍個古裝劇」、「根本是仙女下凡」、「好像《神鵰俠侶》裡的小龍女」等。

▲舒華分享穿古裝的超仙美照。（圖／舒華IG@yeh.shaa_）

舒華美貌竟被批 遭網友直呼很一般

舒華日前因個人行程回台灣，機場湧入大批粉絲接機，不少人看到舒華，都紛紛大讚她的高顏值美貌，但不料竟出現一則非常突兀的留言「其實我覺得就一般台灣女生臉」，火速引發熱議。

不少台灣女生在看到這則留言後，都忍不住歪樓向這位網友道謝「謝謝，我就知道我長這樣」、「感謝你讚美全台灣女生」等，讓不少人笑翻表示「看似批評，實則暗藏玄機，反手就把全台女生稱讚了一遍」。

舒華主持能力受肯定 挑大梁主持《鑒定師》全球版

舒華的直率魅力與機智口才，深受大批粉絲喜愛，而近日，她挑大梁主持《鑒定師Inspector》全球版，據悉還會到家鄉台灣取景，9m88、李沐、頌樂、林柏宏、Lulu、黃偉晉、Energy、范少勳等人都將擔任嘉賓。而最新一集大前輩EXO成員燦烈現身，舒華還害羞到被抓包臉紅，可愛反應再度引發話題。

