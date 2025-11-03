低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照
【on.cc東網專訊】《洛杉磯國家藝術博物館（LACMA）藝術+電影晚宴》上周六舉行，59歲美國超級名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與24歲女兒Kaia Gerber一起出席，仙蒂以低胸露肩閃飾金裙示人，Kaia則以低胸紅裙示人，Kaia於社交網站分享兩母女照片，留言表示：「同最火辣約會對象出席LACMA。」
同場還有62歲美國女星狄美摩亞（Demi Moore），她穿上彩飾透視旗袍性感現身，在場內與跟美國男星布斯韋利士（Bruce Willis）所生的31歲女兒Tallulah Willis親熱貼臉合照，夠晒溫馨。
