仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照

【Now Sports】萬聖節，不少球星盛裝打扮，但最出眾可能是曼城神鋒賀蘭，拍片記錄下自己打扮成小丑，然後上街為未夠1歲的兒子買尿片。賀蘭（Erling Haaland）早前開了YouTube頻道，分享自己的生活片段，記錄包括在家與女友伊莎貝共同下廚時的樂趣，以及公開他的操練等，趁萬聖節來到，他也再更新頻道，拍了一段和伊莎貝如何變裝的影片。一開始兩人在家裡打扮，賀蘭將頭髮染成綠色，然後化了白色濃妝在臉上，還畫上小丑標誌性的紅色嘴唇，再穿上經典的紫色西裝和領帶，令伊莎貝驚訝地呼叫：「天哪！你看起來就像電影裡的那個小丑。」兩人隨後還上演追逐遊戲，當然是扮成小丑的賀蘭追著女友。賀蘭之後就以這個小丑妝上街，先乘車去了加油站，其後再去便利店為去年12月出生的兒子買尿片，期間有人認得他，也有人看不出他是誰。他甚至在便利店拿起一本有他做封面的體育雜誌，問道：「你看我和他有甚麼不同？」才讓部份不認得他的人恍然大悟，哈哈大笑。回到家時，他發現伊莎貝打扮成貓女郎，兩人便出發前往派對，影片也就此結束。這名曼城前鋒的YouTube頻道暫時有近65萬的訂閱。

now.com 體育 ・ 1 天前