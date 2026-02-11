代號「Yongle」！HONOR 新款高階平板曝光，搭載 8 Gen5，配套鍵盤與觸控筆

文章來源：Qooah.com

數碼博主 @數碼閒聊站 爆料稱，HONOR 旗下內部代號為「Yongle」的新款平板已在測試中。該裝置定位中高階段，搭載高通下一代旗艦平台 Snapdragon 8 Gen5，並配備 LPDDR5X RAM。工程機提供了白色與灰色兩種配色，同時配套的皮套鍵盤和觸控筆也在準備中。

此外，該博主再次提及了眾多用戶關注的 HONOR 7.9 吋小平板，並表達了其希望該尺寸產品能「復活」的看法。該觀點也引發評論區不少網友共鳴，認為小尺寸平板在便攜性與單手握持上具有獨特優勢。

事實上，關於 HONOR 小尺寸平板的去向，官方此前已有過回應。去年 12 月，HONOR 中國區智慧生活業務部部長林林曾明確表示：「小平板沒有了，項目已暫停。」因此目前尚不清楚 HONOR 是否會重啓相關尺寸產品的開發。

至於此次曝光的「Yongle」平板具體發佈時間與最終命名，仍有待進一步消息確認。