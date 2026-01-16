以下犯上，越級反殺，紅魔11 Air 1月20日，強到封神

文章來源：Qooah.com

紅魔官宣紅魔11 Air將在1月20日正式發佈。紅魔11 Air 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，內置主動散熱風扇。是行業內首款支援主動散熱的Air機型，性能進一步提升。

紅魔遊戲手機產品總經理姜超表示，性能調校只看紅魔，紅魔11 Air 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器+自研電競晶片紅芯R4+獨家自研 CUBE 擎天遊戲引擎，遊戲的表現將強到封神。

此外，姜超表示紅魔是某模擬器排行榜 TOP1 品牌，紅魔積極響應用戶的需求，將模擬器內置到手機之中，堪稱同檔唯一的掌中 PC。

官方表示，《盜墓者羅拉》《刺客教條》《Need for Speed》一類的大型PC遊戲，可以在紅魔11 Air 手機上穩定的 60fps 以上運行，幀數表現相比同檔處理器友商是碾壓級別。

姜超進一步透露，紅魔11 Air 實現越級反殺天璣9500，遊戲的幀率表現比友商天璣9500 處理器裝置更穩定，且1% low 幀優勢明顯。