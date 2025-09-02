以創意化解L形不規則格局，康怡花園單位化身型格居所

康怡花園這套522呎單位經由De Stijl Interior Design重新規劃，將L形不規則格局化身型格居所。

Client Brief

住戶為三人家庭，原有的廚房間隔未能滿足住戶需求，因此希望將封閉式廚房改為開放式設計，以增強空間感及實用性。同時，單位衣物收納空間不足，需透過設計優化儲物功能。

Concept & Style

單位整體採用深色系設計，偏向意式風格。設計師透過多種材質的巧妙配搭，如天然木材與石材紋理，結合玻璃、鏡面及金屬等人造材質，營造出型格而富質感的空間氛圍。

Challenges

本設計項目的最大挑戰在於單位本身的開則。De Stijl Interior Design設計師Tommy Ho表示：「單位格局略呈L形，整體不夠方正，客廳與廚房的空間規劃相對困難。」由於住戶為三人家庭，且偏好大型梳化，梳化尺寸較大，放置於牆邊時長度稍微突出，進一步增加了空間佈局的難度。

Solutions

單位結構難以改動，設計師需在限制中發揮創意。Tommy表示：「雖然無法隨意改動格局，但我們透過巧妙設計，將不規則格局化為特色。」設計師在電視牆的轉角處加入修飾元素，營造視覺焦點。

他解釋：「我們安裝了一盞吊燈，配合背後的弧形金屬與訂製弧形鞋櫃，使空間過渡更自然流暢，並強化整體設計感。」針對稍為突出牆身的大型梳化，設計師在梳化背後的轉角特色牆上加設層板，既修飾視覺不協調，亦延伸空間感，達致整體平衡。

Tips

對於樓齡較高的單位，施工前需特別注意水管鋪設與喉管規劃，避免日後安裝及維修困難。 面對不規則的單位格局，可透過延長其中一側的牆身，巧妙修飾結構線條，化解空間不對稱所帶來的突兀感，營造更平衡、協調的視覺效果。

浴室空間存在呎吋限制時，洗手盆的選擇需格外考量。建議可選用一體式陶瓷洗手盆，不但可按實際需要訂造尺寸，設計更具彈性，外觀亦更顯美觀大方。

De Stijl Interior Design

電話: +852 2506 0118

WhatsApp: +852 6163 2369

網頁: https://www.destijl-hk.com/

地址: 香港洛洋閣商業大廈21樓B室, 駱克道212-220號, 灣仔

