雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
以卓越文化與真誠關懷，成就理想職場典範
以人為本的企業力量，再度獲得亞洲級肯定。
泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025 年 11 月 7 日 – 泰國領先的房地產開發商 SC Asset Corporation Public Company Limited 憑藉在企業文化建設、員工關懷與組織永續發展上的長期投入，榮獲 《HR Asia》2025年度「亞洲最理想企業大獎」。該獎項為亞洲地區最具影響力的人力資源與組織文化獎項之一，旨在表揚在人才培育、文化塑造及員工福祉等面向表現傑出的企業。此次獲獎，不僅彰顯 SC Asset 對「人」這一核心價值的堅持，也再次印證公司以真誠關懷與開放創新精神，打造理想職場與值得信賴品牌的卓越成就。
作為亞洲最具權威的人力資源專業媒體，《HR Asia》雜誌以嚴謹標準評選，綜合評估企業的人才策略、組織氛圍與員工投入度等核心指標。SC Asset 的入選，代表其在企業文化建設與員工關懷制度方面獲得國際專業機構的高度肯定，也進一步鞏固了泰國企業在區域舞台上的領先地位。
SC Asset 企業品牌與傳播資深執行副總裁 Chomchada Kuldiloke 女士 表示：「這項殊榮展現了我們始終秉持以公平與關懷對待員工的真誠信念。在 SC Asset，我們致力打造一個能激發潛能、實現成長的理想工作環境，讓員工在共創中找到意義，在成就中獲得滿足，並攜手推動企業穩健前行。我們深信，員工是推動企業持續創新與永續發展的核心力量。」
二十多年來，SC Asset 秉持「引領優質生活方式」的企業願景，持續深耕高品質住宅與商用地產開發，業務範圍涵蓋獨棟別墅、公寓、辦公大樓、酒店與倉儲空間等多元領域。公司以創新為核心驅動力，持續追求產品與服務卓越，同時致力營造支持員工全方位發展的工作環境，建立兼具成長性與永續性的企業生態。
SC Asset 深信員工是企業持續成長的關鍵動能。透過「Inside SC」企業文化計畫，公司積極推動開放、包容且現代化的工作氛圍，倡導以人為本的價值觀，並將員工與合作夥伴視為共同前進的重要夥伴。SC Asset 持續優化多元且彈性的工作制度與關懷措施，包括混合式辦公模式、度假式辦公方案、彈性福利制度，以及完善的學習與職涯發展支持，全面回應不同世代的需求，打造共創共榮、具長期競爭力的理想職場。
憑藉持續的投入與創新實踐，SC Asset 不僅躋身亞洲最受信賴、最具吸引力的企業行列，更以「共創、共融、共榮」的精神，推動人與組織、企業與社會之間的良性共生與永續發展，邁向更加穩健而共榮的未來。
Hashtag: #SCAsset #SCTheDreamWorkplace
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
Meta華人太多了 外籍員工崩潰：不懂中文就像局外人
近日，一位名叫 priiir 的 Meta(META) 員工在職場社交平台 TeamBlind 發帖，引發矽谷科技圈熱議，他坦言自己所在的 Meta 團隊除自己外全是華人，同事日常交流、會議甚至私密群組均使用中文，因不懂中文而深感被孤立，擔心被排除在工作決策之外。鉅亨網 ・ 22 小時前
《港樓》利園八期封頂 料園區可出租物業版圖擴展三成
希慎興業(00014.HK)與華懋集團共同發展的利園八期項目昨日(5日)舉行頂層封頂儀式，預期利園區可租賃樓面面積擴大約三成，可鞏固其作為商務、生活及文化首選目的地之地位。 利園八期預計於2026年第三季度竣工，希慎興業執行主席利蘊蓮表示，利園八期是希慎持續優化利園區的重要舉措，期望提供高質素辦公及零售空間，配合預計於2026年底竣工的行人通道系統，將為區內注入更多新元素與活力。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
普徠仕：美國就業市場放緩或非經濟衰退先兆
普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray表示，近期投資者對美股前景日趨樂觀，主要基於人工智能投資持續暢旺、新一輪財政刺激預期，以及市場相信聯儲局減息將助美國經濟維持擴張。然而，美國就業市場動力減弱持續成為市場隱憂。鑑於消費開支佔美國GDP近七成，就業和收入增長放緩將直接影響整體經濟表現及企業盈利增長。 Murray指出，儘管近期數據值得關注，但有多個跡象顯示，勞動市場的疲弱情況或許不如表面般令人擔憂。首先，美國特朗普政府收緊非法入境政策大幅減少淨移民數字，勞動力市場供給收縮，意味著僅需較少新增職位便足以應付人口增長所需，因此就業增長放緩的負面影響，或不及勞動人口快速增長時期般嚴重。 其次，近期招聘放緩主要集中在非周期性行業，如醫療保健、政府部門及教育等領域，該些行業的就業增長往往反映行業本身特性，而非整體經濟狀況。若將該些行業與對經濟較敏感的周期性行業區分來看，可發現非周期性行業在2023年至2024年期間表現特別強勁，掩蓋其他行業的疲弱狀況。然而，過去數月非周期性行業的招聘動力減弱，令整體就業放緩看似更為顯著，儘管周期性行業大致維持穩定。 最後，裁員率(即每月非自願失業的AASTOCKS ・ 1 天前
ADP數據顯示美國企業10月新增就業人數4.2萬人 高於預期
【彭博】-- 10月份美國企業就業人數增加，表明在連續兩個月下滑後，就業市場出現一定程度的企穩。根據ADP Research周三公佈的數據，10月份私營部門就業人數增加了4.5%。ADP的結論基於覆蓋超過2600萬名美國私營部門員工的薪資數據。除了月度報告，ADP上周表示，現在還將按周發布就業數據。該公司曾向聯儲會提供過某個版本的周度就業數據，但最近在未說明原因的情況下停止了這一數據共享安排。原文標題US Companies Added 42,000 Jobs in October, ADP Data Show (1)(新增最後六段)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
中信里昂證券三位高級銀行家據悉已離職
【彭博】-- 據知情人士透露，中信里昂證券東南亞投資銀行業務的三位高級銀行家最近從公司離職，標志著該公司人事的最新一輪變動。知情人士稱，馬來西亞投資銀行部門主管Hsu Jen Chin、該地區股權資本市場交易的負責人Rita Lau、東南亞執行聯席主管Kei Tse已向公司辭職。由於涉及非公開信息，知情人士要求匿名。中信里昂證券的代表不予置評。原文標題Three Senior CLSA Bankers Are Said to Leave Firm as Exits MountMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
據報Meta(META.US)估計去年詐騙廣告佔總銷售額約一成
《路透》周四報道，Meta(META.US)料2024年其總銷售額約10%(約160億美元)來自投放詐騙和違禁商品的網絡廣告。 報道引述該公司一份內部文件指出，涉事廣告包括推廣欺詐性電子商務和投資計劃、非法線上賭場，以及銷售違禁醫療產品。文件又指，該公司曾試圖衡量其Facebook和Instagram等應用程式上欺詐性廣告的普遍程度。 Meta發言人表示，該公司積極打擊詐騙廣告，並稱2024年收入中有10%來自詐騙廣告的預測是一個粗略且過於籠統的估計。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
荃灣科技中心特色廠房放售 意向價2600萬元
美聯工商客戶董事李永健表示，該行獲業主委託，獨家代理荃灣沙咀道29-35號科技中心底層單位銷售事宜。該物業建築面積約6141平方呎(未核實)，業主意向售價為2600萬港元，平均呎價約4234港元。 (BC)infocast ・ 17 小時前
教大與數碼港簽訂合作協議 建立策略夥伴關係
香港教育大學與香港數碼港管理有限公司今日正式簽署諒解備忘錄，以期促進學界與業界的緊密連繫。此次合作旨在加強創新、技術轉移及創業發展的生態系統，同時推動將大學主導的研究轉化為實際應用，並建立科技人才庫。是次合作的首個重點項目為微證書課程的開發，課程將融合理論、實踐及互動元素，並提供真實場景的應用體驗。課程將結合教大的研究專長與數碼港的實際應用案例，首階段計劃於六個月內推出五個課程，並於一年內前擴展至十個。根據協議，教大及數碼港亦將在以下方面加強合作：-鼓勵教大各學院、學生與數碼港科技企業網絡合作，推動研究成果落地，促進香港數碼科技生態系統的發展；-支持初創企業，培育創業精神，重點發展教育科技、藝術科技及數碼科技等領域，推動人才庫建設及終身學習；-數碼港將分享最新科技趨勢，並提供技術指導，以促進創新解決方案的誕生；-透過聯合計劃、培訓課程及產業項目，共享創業與人才發展資源；-為教大學生及初創企業提供數碼港資源、導師指導及創業支援，促進香港青年及人才發展。 (JJ)infocast ・ 17 小時前
中國通才教育(02175.HK)3.12億元人民幣收購藝考培訓服務公司
中國通才教育(02175.HK) 宣布，收購廣州市茼盟美術教育諮詢(目標公司)100%股權，總代價3.12億元人民幣。目標集團公司主要從事提供藝考培訓服務，藝考培訓市場的客戶支付意願強烈，對培訓服務需求增長迅速， 從而為集團開拓新的收入來源，同時降低集團過度依賴單一業務的風險。(WH)infocast ・ 12 小時前
南華金融(00619.HK)與朱馬炮組合營公司拓安防及防暴產品
南華金融(00619.HK) 宣布，間接全資附屬公司力輝投資與中安航信科技主要股東朱馬炮，訂立諒解備忘錄，內容有關建議於香港成立一間合營公司，而力輝將為其主要股東。根據諒解備忘錄，該合營公司擬從事以下業務：向全球市場推廣及銷售安防及防暴產品；就該等產品向海外客戶提供相關技術支援及解決方案；及對該等產品進 行研發以提升功能及質量，滿足海外市場需求。(WH)infocast ・ 14 小時前
保利置業集團(00119)10月合同銷售約43億元人民幣
保利置業集團(00119.HK) 發公告，10月，置業集團實現合同銷售金額約43億元人民幣，合同銷售面積約14.8萬平方米，合同銷售均價約29269元人民幣/平方米。截至10月累計實現合同銷售金額約438億元人民幣。累計合同銷售面積約144.3萬平方米，合同銷售均價約30348元人民幣/平方米。(CW)infocast ・ 19 小時前
吉星新能源(03395.HK)擬新建4.7兆瓦天然氣發電項目 另完成對沖部分天然氣產能
吉星新能源(03395.HK)公布，董事會已批准開發4.7兆瓦天然氣發電項目，將建造五台0.94兆瓦發電機組，其中四台位於公司現有井場，一台位於吉星能源(加拿大)場址。項目竣工後，公司將可獨立發電並對外銷售，從而提升天然氣產量的整體價值。 另外，管理團隊提出的短期現金流增強策略，對沖公司部分天然氣產量。公司計劃以高於每吉焦3加元的價格對沖2026年逾50%產量。截至目前，公司已完成對沖40%的2026年天然氣產能，平均價格為每吉焦3.06加元。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 22 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 18 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前