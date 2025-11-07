以人為本的企業力量，再度獲得亞洲級肯定。

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025 年 11 月 7 日 – 泰國領先的房地產開發商 SC Asset Corporation Public Company Limited 憑藉在企業文化建設、員工關懷與組織永續發展上的長期投入，榮獲 《HR Asia》2025年度「亞洲最理想企業大獎」。該獎項為亞洲地區最具影響力的人力資源與組織文化獎項之一，旨在表揚在人才培育、文化塑造及員工福祉等面向表現傑出的企業。此次獲獎，不僅彰顯 SC Asset 對「人」這一核心價值的堅持，也再次印證公司以真誠關懷與開放創新精神，打造理想職場與值得信賴品牌的卓越成就。





以卓越文化與真誠關懷，成就理想職場典範



作為亞洲最具權威的人力資源專業媒體，《HR Asia》雜誌以嚴謹標準評選，綜合評估企業的人才策略、組織氛圍與員工投入度等核心指標。SC Asset 的入選，代表其在企業文化建設與員工關懷制度方面獲得國際專業機構的高度肯定，也進一步鞏固了泰國企業在區域舞台上的領先地位。



SC Asset 企業品牌與傳播資深執行副總裁 Chomchada Kuldiloke 女士 表示：「這項殊榮展現了我們始終秉持以公平與關懷對待員工的真誠信念。在 SC Asset，我們致力打造一個能激發潛能、實現成長的理想工作環境，讓員工在共創中找到意義，在成就中獲得滿足，並攜手推動企業穩健前行。我們深信，員工是推動企業持續創新與永續發展的核心力量。」



二十多年來，SC Asset 秉持「引領優質生活方式」的企業願景，持續深耕高品質住宅與商用地產開發，業務範圍涵蓋獨棟別墅、公寓、辦公大樓、酒店與倉儲空間等多元領域。公司以創新為核心驅動力，持續追求產品與服務卓越，同時致力營造支持員工全方位發展的工作環境，建立兼具成長性與永續性的企業生態。



SC Asset 深信員工是企業持續成長的關鍵動能。透過「Inside SC」企業文化計畫，公司積極推動開放、包容且現代化的工作氛圍，倡導以人為本的價值觀，並將員工與合作夥伴視為共同前進的重要夥伴。SC Asset 持續優化多元且彈性的工作制度與關懷措施，包括混合式辦公模式、度假式辦公方案、彈性福利制度，以及完善的學習與職涯發展支持，全面回應不同世代的需求，打造共創共榮、具長期競爭力的理想職場。



憑藉持續的投入與創新實踐，SC Asset 不僅躋身亞洲最受信賴、最具吸引力的企業行列，更以「共創、共融、共榮」的精神，推動人與組織、企業與社會之間的良性共生與永續發展，邁向更加穩健而共榮的未來。



