以哈停火 約旦河西岸民眾喜迎獲釋巴勒斯坦囚犯

（法新社雷馬拉13日電） 巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天釋放以色列人質，換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯，法新社記者目擊多輛載著獲釋巴人的巴士抵達約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉市（Ramallah）。

大批民眾聚集在現場歡迎獲釋的囚犯，許多人高喊「真主至大」（Allahu akbar）來慶祝。

根據以色列與哈瑪斯（Hamas）的停火協議，以色列預計釋放監獄內近2000名巴勒斯坦囚犯。

以色列方面則表示，被囚禁在加薩走廊（Gaza Strip）2年的最後20名仍在世以色列人質今天終於返家。

但致力讓加薩人質獲釋的以色列組織「人質和失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）表示，他們獲悉哈瑪斯今天只會交還4名人質的遺體，並稱這麼做是「違反協議」。

根據該組織發布的聲明：「獲悉哈瑪斯今天只會交還手中28具罹難人質遺體當中的4具，人質家屬對此感到震驚和沮喪。」

「這代表哈瑪斯公然違反協議。我們期待以色列政府和調解員立即採取行動，矯正這一嚴重的不公正行為。」

在美國總統川普（Donald Trump）居中斡旋下，以色列與哈瑪斯達成了這項停火協議。

在以色列特拉維夫（Tel Aviv），當第一批人質獲釋的消息傳來，支持人質家屬的龐大人群爆發出喜悅、淚水和歌聲，但現場仍感受得到部分人質死亡所帶來的痛苦。

哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天則表示，以哈戰爭在加薩造成的死亡人數來到6萬7869人。儘管川普斡旋的停火協議已於格林威治時間10日9時生效，且他之後又宣布加薩戰爭已經結束，但加薩衛生部仍陸續找到死者遺體。