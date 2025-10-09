Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
以哈初步達成和平協議 全球領袖樂見停火露曙光
（法新社巴黎9日電） 世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議，歷經兩年戰火之後，加薩地區終於露出一絲和平曙光。
●巴勒斯坦自治區
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，希望這項協議「能夠成為實現永久政治解決方案的前奏」，最終促成建立一個獨立的巴勒斯坦國。
●聯合國
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲所有人質必須「以有尊嚴的方式」獲釋，並確保永久停火。
他說，「戰鬥必須徹底停止」，並強調人道主義物資必須立即暢通無阻地進入加薩。
●土耳其
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）特別讚揚美國總統川普，感謝他展現出「推動以色列政府走向停火所需的政治意願」。
●歐盟
歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱這項協議是「重大外交成果」，是結束衝突和讓人質獲釋的「真正契機」。
歐洲領袖中，與川普交情良好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，這是「極好的消息」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，希望這項協議能為「政治解決方案」鋪平道路。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，這項發展「鼓舞人心」，並對本週達成解決方案充滿「信心」。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，現在應該支持平民，並確保「所經歷的暴行永不重演」。桑傑士是歐洲最直言批評以色列在加薩發起軍事行動的領袖之一。
●英國
英國首相施凱爾（Keir Starmer）讚揚埃及、卡達、土耳其與美國等調解方「持久的外交努力」，以及區域夥伴為達成這「至關重要的第一步」所做的努力。
他補充說：「務必立即全面落實這項協議，不得有所延誤，此外還須立即解除對加薩地區所有攸關生命的人道援助限制。」
●中國
中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方希望儘早實現加薩的永久全面停火，有效緩解人道危機，緩和地區緊張局勢，中國主張堅持「巴人治巴」的原則。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
以色列和哈馬斯就人質和撤軍達成協議 加沙局勢取得突破
【彭博】— 以色列和哈馬斯達成協議，哈馬斯將釋放扣押在加薩走廊的所有人質，這是向著結束已持續兩年戰爭的方向邁出的重要一步。Bloomberg ・ 3 小時前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 7 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 7 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 5 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 10 小時前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心
滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。AASTOCKS ・ 9 小時前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 1 天前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
華爾街老手：英偉達下個顛覆將更勝AI
未來十年，英偉達（NVDA）或將迫使律師以至投資者重新思考所有問題。華爾街老手兼暢銷書作者Jim Cramer在Yahoo財經訪問時表示：「英偉達將創建一個晶片推理平台。下一步就是『讓我告訴你我的看法』，而且它或許會比你的思考更優勝。這是重大突破⋯⋯是推理的突破。」Yahoo財經 ・ 1 天前