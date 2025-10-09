以哈同意第一階段和平計畫 川普：歷史性一步

（法新社開羅8日電） 美國總統川普今天表示，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）已同意他所提加薩和平計畫的第一階段，並讚揚這是結束長達兩年戰爭的「歷史性且前所未有」的一步。

川普表示，在埃及就他的20點和平計畫舉行的會談達成協議後，哈瑪斯將釋放所有人質，而以色列則會將部隊撤回至一條議定的界線。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「我很自豪地宣布，以色列和哈瑪斯都已簽署了我們和平計畫的第一階段。」他表示，這意味著所有的人質將「很快」獲釋，而以色列軍隊將撤退至一條「議定的界線」。

川普也感謝來自卡達、埃及和土耳其的調解人員，還說「締造和平者有福了！」。

川普的計畫呼籲停火、釋放所有被扣押在加薩的人質、哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步從加薩撤軍。

與埃及官方有關的媒體報導，調解人員表示，以色列與哈瑪斯已就交換人質與戰俘以及讓援助物資進入加薩達成協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他將「在上帝的幫助下」帶人質回家。

川普稍早曾在白宮一場活動上表示，由於協議「非常接近」達成，他可能會在本週稍晚前往中東。

川普說：「我可能會在本週末的某個時候去那裡，也許是週日。」他還說，他「最有可能」出現在埃及，但也會考慮前往飽受戰火蹂躪的加薩。