以哈展開加薩和談 川普：本週末可能前往中東

（法新社華盛頓8日電） 在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開間接談判尋求結束加薩戰爭之際，美國總統川普今天表示，他本週末可能前往中東。

以色列和哈瑪斯談判代表正依據川普上月提出的20點計畫，在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行間接談判。

川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）等人今天已抵達夏姆錫克，參與相關討論。

川普今天在白宮告訴記者：「我本週末可能會前往那裡，確實可能會在週日成行。我們將再看看，但成行機會很高。目前談判進展良好。」