以哈戰爭︱以色列首次在卡塔爾空襲 目標為哈馬斯領導層︱Yahoo

多哈市內有濃煙升起。REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

【Yahoo新聞報道】以色列今日（9 日）在卡塔爾首都多哈發動空襲，並傳出爆炸聲，外媒指空襲針對哈馬斯領導層，但具體目標身份未有公開。今次行動被視為以色列首次在卡塔爾採取軍事行動。

綜合外媒報道，以軍發言人表示，已對哈馬斯領導層發動空襲，但未有交代具體地點。爆炸發生後，多哈市內有濃煙升起。據報引述哈馬斯消息人士指出，當時在多哈開會的談判小組成員成為襲擊目標，會議正商討美國總統特朗普提出的加沙停火方案。

哈馬斯多名領導人在多年來一直將多哈作為海外總部，而卡塔爾與埃及同為以色列與哈馬斯之間的主要調停方。襲擊發生前一天，哈馬斯首席談判代表 Khalil Al-Hayya 才在多哈會晤卡塔爾首相穆罕默德。

卡塔爾官方暫未就事件作出回應。卡塔爾資助的半島電視台亦確認多哈出現爆炸，但沒有說明原因。