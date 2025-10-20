以哈衝突結束 美國特使：以色列需協助巴勒斯坦發展

（法新社華盛頓20日電） 美國特使庫許納（Jared Kushner）表示，若以色列希望在加薩戰爭結束後，實現區域整合，就必須協助巴勒斯坦人民「茁壯發展」。

庫許納昨天在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時表示：「我們現在傳達給以色列領導層的最重要訊息是，既然戰爭已經結束，如果以色列希望與更廣泛的中東地區整合，就必須設法協助巴勒斯坦人民茁壯、改善現況。」

這段專訪播出前，以色列再度空襲加薩走廊，原因是以國指控哈瑪斯（Hamas）違反停火協議，攻擊以軍。

身為美國總統川普（Donald Trump）女婿的庫許納，曾在川普首任期間，協助多個阿拉伯國家與以色列達成關係正常化的歷史性協議。

他在專訪中坦言，當前情勢依然「非常艱難」，但他正尋求「共同安全與經濟機會」，確保以色列人與巴勒斯坦人「能夠以持久方式和平共處」。

庫許納與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天一同重返以色列，預計將與以國政府官員會面。

談及10日停火生效以來的加薩局勢，庫許納表示：「哈瑪斯目前正做著一個恐怖組織預期會做的事，試圖重組並奪回據點。」

但他也強調：「若有可行替代方案出現，哈瑪斯就會失敗，加薩未來就不會再對以色列構成威脅。」

至於外界關注的巴勒斯坦建國前景，庫許納認為現在「言之過早」。目前全球多數國家皆已承認巴國，但以色列與美國尚未承認。