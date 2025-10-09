以哈達成停火協議 聯合國將擴大加薩糧食援助

（法新社日內瓦9日電） 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天對以色列與哈瑪斯達成停火協議表示歡迎，並形容結果「令人如釋重負」，還說已準備好將急需的糧食大量送往加薩走廊。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X說：「UNRWA擁有運往加薩的糧食、藥品及其他基本物資。我們有足夠物資，足以供應當地全體民眾未來3個月的糧食。」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天達成加薩停火協議，雙方同意釋放最後一批仍在世的人質，這是結束這場造成數萬人喪生並引發人道災難戰爭的重要一步。

以色列內閣將於格林威治標準時間（GMT）15時召開會議，討論全體人質釋放計畫。協議預計將於今天稍晚在埃及簽署，目前雙方正於當地間接談判。

這項協議源自美國總統川普（Donald Trump）上月公布的20點加薩和平計畫，內容包括以色列應撤出加薩，並釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以交換以色列人質獲釋。

哈瑪斯自2023年10月攻擊以色列，引發歷時逾兩年的戰爭。根據停火協議，加薩將會迎來大舉湧入的援助，聯合國已宣布當地出現饑荒。